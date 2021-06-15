1200 assinantes!!! - página 22
Não há maneiras fáceis. Mas alguém será inspirado por uma história de sucesso e uma onda de probabilidades irá derrubar um novo líder.
Se você ler o fio cuidadosamente, Taras apareceu nele e jogou algumas frases engraçadas -- sendo uma delas isto:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
1200 assinantes!!!
Taras Gonchar, 2017.01.16 20:27ou você poderia dizer "por que fazer uma conta completa quando você já tem uma e não há assinantes".
Não tenho a certeza que se não fosse uma conta em cêntimos o fornecedor repetiria o resultado... as emoções correm alto
Eu não sei porque ele se refere a si mesmo na terceira pessoa - e se Taras e o provedor são a mesma pessoa - não o ponto - mas há dois pontos sendo feitos aqui:
-- Com o marketing envolvido, não será fácil "derrubar" o novo líder.
-- quando o sinal é descartado com tantos assinantes -- "tirar" o novo líder também não será fácil, devido à falta de presença daqueles dispostos a seguir o líder "tirado".
Tenho algumas ideias sobre o assunto.
1 - O sucesso de Taras em ganhar várias ordens de magnitude superior ao valor do depósito usando o sinal da conta em centavos - isto pode ser considerado como "negociação de margem" com alta alavancagem, digamos 1:1000000000000. Você teve sucesso desta forma - bem feito, você ganhou com a cabeça, não foi roubado. 2 - Se você é um modelo (mais ou menos superior) com QI zero, para uma sessão fotográfica recebe muito mais dinheiro e ninguém fica chocado.
2- Quanto à equalização de oportunidades (não confundir com equalização) dos participantes do serviço de sinais, tive a seguinte ideia - não deveria ser semelhante à patinagem artística ou ginástica onde os atletas são avaliados por dois indicadores como "técnica de desempenho" e "expressão ou arte", para introduzir 2 tipos de classificação com sinais: classificação "técnica" calculada com base no total de indicadores técnicos, e classificação "consumidor" calculada com base no número de subscritores, soma dos depósitos dos subscritores Talvez fosse melhor? Porque não me parece justo propor que o número de assinantes não seja levado em conta no cálculo da classificação.
...o que um sapo faz às pessoas...e estrangula...e estrangula...
Bem, faz isso aos inqualificáveis. E os habilidosos e experientes têm de olhar para o número de "Fundos de Assinante" de 5 milhões de dólares, que alguém vai receber depois de uma estratégia tão arriscada e confusa acabar e drenar a maior parte do dinheiro dos assinantes.
E um deste "alguém" tem de ser VOCÊ. Estás no mercado e estás a ganhar dinheiro, não estás? Então, de quem é o dinheiro? Os mesquinhos gananciosos que estão algures à frente de "50% ao mês"?
Esse é o tipo de anti-calão que devia ser.
Outra coisa é que algumas pessoas ficam ofendidas com a classificação não transparente dos sinais. E daí? Então, pegue-o e use "transparente", se você puder encontrá-lo em outro lugar. Você pode hospedar seus sinais gratuitamente no Mercado, juntamente com gráficos, tabelas e relatórios detalhados. Tudo isso você pode usar para trabalhar em seus sistemas de negociação e para PESQUISAR para INVESTIDORES DE LONGO PRAZO. E você está agarrado às pequenas coisas e por 20 dólares por mês. Bem, sim, um extra de 100-200 USD por mês para sinais ou produtos no Mercado não vai prejudicar ninguém. Mas você tem que construir PRIORIDADES aqui. Se você quer se tornar um comerciante, você não deve se importar com quem e quanto vende aqui. Você só deve se preocupar com a rentabilidade do seu sistema de negociação e a disponibilidade de um relatório sobre ele em um acesso autoritário. Está tudo aí de graça.
E aqui está um exemplo meu: Metaquotes distorceram propositadamente o contador de downloads do meu EA no Mercado (acho que Renat e Metaquotes não gostam de mim para críticas, ou o meu EA é uma ameaça para todo o mercado Forex). Vi isto durante um ano e meio seguidos pelo número de downloads do meu site e do Mercado. A correlação dos downloads tem sido zero ou mesmo negativa. A correlação tem de ser porque até o meu site foi visitado por muitas pessoas da MQL5. Eu sei como calcular a correlação.
E daí? Eu não me estou a queixar. Eu não me queixo. Porquê? Porque as vantagens (e economia de dinheiro) de usar a plataforma de negociação MT4-MT5 e o sistema MQL5.com são muito maiores do que a soma de todos os contras.
Por isso vou ser um pouco duro, mas directo:
É melhor calarem-se e trabalharem na rentabilidade do vosso sistema de negociação; procurem-se investidores ricos usando o desempenho da MQL5.com Signals, em vez de contarem 100...1000 por mês no bolso de outra pessoa.
Isto será muito mais correto, se você realmente quer se tornar um negociador que administra dezenas de milhões de dinheiro de investidores, em vez de mesquinhos gananciosos com um objetivo de US$ 1000 por mês. Pegue o que tem e não se queixe.
Ao discutir marketing, você tem que entender que hoje em dia os VCs têm um interesse em bons provedores de sinais. Agora o serviço PAMM ou um bom fornecedor de sinais é a única vantagem única que exatamente as empresas de corretagem podem dar aos seus clientes. Tudo o resto, como condições comerciais, instrumentos e execução, é praticamente repetido de uma corretora para outra.
Se uma corretora publica um sinal de qualidade (para não mencionar o PAMMA), atrai muitos investidores não qualificados que pagam a comissão como spread. Também é a melhor promoção para as empresas de corretagem: "veja o que os comerciantes negociam conosco", "Que sinais temos", etc. Então, o interesse da corretora é mais do que óbvio. Outra questão é que as corretoras não anunciarão o primeiro sinal que virem. No início, o sinal tem de se declarar e obter resultados positivos.
Eu acho que é necessário considerar a classificação e dar grandes pesos a pontos e drawdown, mas não quando um negócio é dividido em dez pequenos e um número resulta em 10000 pontos por dia, a classificação está subindo e o rendimento é de 4-5% ao mês. Alavancagem de pips líquidos de 1:1 de alavancagem média de rendimento e qualquer coisa acima de 1 alavancagem não deve ser levada em conta.
Eu não criei este tópico para ser apagado. Está agora na natureza de feedback e sugestões, críticas e discussão dos problemas de concorrência do negócio do sinal.
Ali, olha, já são vinte páginas em menos de uma semana. E, se você cavar no fio, encontrará um bom raciocínio, críticas e sugestões.
Queremos uma competição sensata, queremos ser ouvidos.
