Vladimir Baskakov:
Onde está a lógica, + milhares de por cento num par de meses e eles sentam-se calmamente no topo?

Pode ver mais do que isso no topo.

As pessoas retiram dinheiro por camião)).

Uladzimir Izerski:

Sim, só se pode invejá-lo.
 
Vladimir Baskakov:
Sim, estou com ciúmes.


Que depositou uma soma e depois a retirou?

Vladislav Andruschenko:


Que depositou uma quantia e depois a retirou?

Sim, penso que é assim que eles obtêm o interesse.
 
Uladzimir Izerski:

Uma ZIL puxa para o banco, por mais suja que esteja, a porta é batida com força, e um faz-tudo salta de trás, raspando a pá, e o próprio raspador está um pouco enferrujado. Em geral, contratei algumas pessoas para me ajudarem, concordei em 800 rublos, + uma garrafa cada um. Em casa, levei alguns sacos de batata, para não ter de gastar dinheiro em sacos novos. Os tipos entram no banco, um deles está a segurar um saco e o outro está a empurrá-lo para dentro. "Gray, há mais sacos na cabina, estes não são suficientes, traga-os aqui, vamos lá!


 
Vladimir Baskakov:
Sim, penso que é assim que eles obtêm o interesse.

Pode ser um PAMM, e os depósitos/saques não dependem do gestor

Vladimir Gribachev:

Pode ser um PAMM, e os depósitos/saques não dependem do gestor

Então é isso que o interesse composto pensa. Pelos indicadores era claro que se venderia, é estranho para onde as pessoas estão a olhar
 
Uladzimir Izerski:

é um PAMM
 
multiplicator:
é um PAMM

é uma conta em cêntimos, que foi definida no início como uma conta real regular.

 
multiplicator:
É um sinal no nosso recurso preferido nos 5.

Não sei do que se trata. Procurei-o, vi-o, mostrei-o. Se houvesse uma falha, o tipo conseguiu enganar 1,5K.

Entrada e saída mesmo para centovik, concordam comigo, impressionante))).

Há 1 assinante com 1,5K. O resto pode ser visto na fotografia.

Sinal engraçado, é por isso que o coloquei no ar.

