1200 assinantes!!! - página 98
Fez a coisa certa. Este "algum tipo de Brexit" já perdeu um escalpador nos últimos dois anos.
Fiz mais de 7% de lucro ontem antes da votação, mais perto disso e depois perdi todos os meus lucros. Portanto, zero, sem contar com o orgasmo que tive ))
Não, o produto é apenas para mostrar, há muitos desses gratuitos, e são inúteis) ninguém vai vender um verdadeiro lavrador).
Pode alugá-lo. A massa ganha para o depósito e o contrato de arrendamento é fechado. Em geral, há muitas maneiras de rentabilizar, este site não é a questão.
É uma vergonha. Mas eu não perdi nada! )
Comprei a libra depois de a notícia ter saído. Levou 1%. Não muito. E com as minhas mãos. Desliguei todos os robots durante a noite, como precaução.
Alexey Volchanskiy:
...zero, sem contar com o orgasmo))
Por isso, afinal valeu a pena a troca.
Estou hoje aqui sentado a pensar em tais produtos:
Gastei tanta coragem no suporte, beleza, optimização do código(o algoritmo não muda),
E aqui todos os dias há 10 novos peritos: "Aqui está VOCÊ +100600 milhões em postos de controlo de testes, leve-o por 200-10000 libras.Moral: Enquanto se pensa na consciência, outros são po....
Portanto, ou a consciência está lá ou não - é um facto inerente, não há exortações para ajudar.
E a terceira opção é quando se tem uma consciência, mas não se aprende a usá-la desde a infância.
Começando a torcer por Anna, ainda a meio caminho do recorde de Gonchar
1500!
Se adicionar os outros, recebe 2.000. Ainda bem para si. 60K por mês. E não um zumbido))