Публичный провайдер сигнала.

Здравствуйте, уважаемое Сообщество. Решил сделать свой торговый счет, на котором торгует мой робот, провайдером сигналов. Подключил. После начала торговли сигнал стал доступен на витрине, простоял несколько дней и исчез из "Публичных". Со статистикой вроде все в порядке, с доходностью тоже. Торговая активность есть. Сравнил с другими провайдерами - вроде не хуже. И вот не пойму, что не так. Возможно кто-нибудь знает критерии и статистику, по которым сигналы выставляются на витрину или модераторы подскажут. Спасибо. ***
Ну первое: это наличие предупреждений
Второе - балансовые операции. Если система заподозрит, что балансовые операции используются для накрутки прироста - пиши пропало.
Елени Анна Брану , 2018.12.09 09:44
Новые (в т.ч. без рейтинга) сигналы не являются общедоступными в базе данных сигналов MQL5 или на вкладке сигналов MT4 или в поиске. Подождите.
Спасибо за ответ
1. Первые два предупреждения появились сразу после подключения трансляции. Третье - "Низкая торговая активность" появилось после и тогда сигнал исчез с витрины. И я подумал, не выходит ли так что система "не любит" сигналы, сделки на которых можно отнести к малочисленным и среднесрочным?
2. Никаких балансовых операций на счете не производилось после начала торговли.
А, значит правила таковы, что после запуска сигнала, он сначала появляется на витрине "Новые", но потом исчезает, а после набора онлайн статистики и рейтинга появляется на главной витрине?
Я вчера уже три раза отвечал на вопросы, которые вы задаете в ветке.
Поэтому - просто почтите мою подборку ответов админов - пост #3351
Особое внимание уделите "80% прироста ..." и "слишком большой прирост ..." - это у вас написал робот-автомат по предупреждениям, а в посте - ответы админов на эту тему.
Если ситуация по вашей торговле исправится, то некоторые предупреждения могут автоматом сняться в след месяце, и сигнал может появиться на витрине.
Хорошо, спасибо за ответы.
Здравствуйте уважаемые администраторы, эксперты, аналитики и знатоки.
У меня очень простой но интересный вопрос;
В правилах для провайдеров сигналов, в пункте 12, вот что сказано:
-"Провайдеру запрещается предоставлять Торговые сигналы на платной основе, если он является представителем, сотрудником, или аффилированным лицом брокерской компании".
Может я не прав, но в моем понимании это означает, что если провайдер сигнала является партнером брокерской компании, и, пытается дополнительно зарабатывать на привлечении клиентов в свою брокерскую компанию путем размещения своей партнерской ссылки (например в описании своего сигнала), то такой сигнал должен быть заблокирован (в соответствии с правилами портала mql5). Прошу прокомментировать, или разъяснить этот острый момент.
Речь идет об этом сигнале: [ссылка на сигнал удалена модератором] ...
Если подвести курсор к ссылке указанной провайдером в описании (к ссылке с адресом его брокера лайтфорекс), то отчетливо видно, что в ссылку вшита партнерская метка, и, реально ссылка выглядит таким образом: [реферальная ссылка на брокера удалена модератором]
Что можно рассматривать, как нарушение правил предоставления платных сигналов.
Или я не прав..?
Тут все равно партнерские ссылки автоматически обрезаются. Так что спите спокойно
Да, в описании сигнала - обычная реферальная ссылка.
Я про ссылку в описании - написал в сервис деск для их рассмотрения (правильно, или не правильно, или удалят, или оставят, еще как ...).
А обсуждение сигналов на форуме запрещено, поэтому один ваш пост удалил.
Здравствуйте уважаемые администраторы, эксперты, аналитики и знатоки.
У меня очень простой но интересный вопрос;
...
Сервис деск среагировал - реферальную ссылку на брокера из описания сигнала удалили, а сигнал провайдера предупредили.
Поэтому ваш пост в этой ветке я подчистил (стер ссылку на сигнал и брокера).
