1200 assinantes!!! - página 143
Qual será?
Alguns serviços dão prioridade aos sinais em que o critério principal é o número de pontos ganhos. Se isto é melhor ou pior, ainda não está claro
Pode ser que o comerciante mostre lucro por pontos, mas na comissão ele gasta mais do que ganha.
Não sei, tenho contas ECN e a comissão está lá.
Pode ser que o comerciante mostre lucro em pips, mas na comissão que gasta ainda mais do que ganha em pips e mostrará lucro em pips, enquanto a conta está em défice.
Não sei, também tenho ECN e comissão. Depois de fechar uma posição, tudo é deduzido e resta um rendimento líquido. É provavelmente o mesmo para os outros
Se se contar o lucro em pips, apenas pips são contados desde o preço de abertura até ao preço de fecho.
O seu terminal conta em dólares. lucro em pips * valor em pontos - comissão para o negócio em dólares.
O segundo hindu continua a cair. Tenho um comerciante muito experiente que já ultrapassou os 20% (com 22k de saldo).
Deve conhecer o seu inimigo de vista, apoio a política do serviço de não os perseguir, mesmo que eles me chateiam tanto como você. Por exemplo, o camarada Bashkovtsev, se fechar o sinal agora, dentro de 3 meses lançará 12 sinais super perfeitos e super lucrativos, que tem no seu sobresselente em retrospectiva, só não o sabemos ainda. Porque iria ele querer publicar um sinal tão bom sem martingale.