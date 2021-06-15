1200 assinantes!!! - página 143

Renat Akhtyamov:
Qual será?
Rci
 
Vladimir Baskakov:

Alguns serviços dão prioridade aos sinais em que o critério principal é o número de pontos ganhos. Se isto é melhor ou pior, ainda não está claro

Quanto às contas ECN, a maior parte delas são negociadas em ECN.

Pode ser que o comerciante mostre lucro por pontos, mas na comissão ele gasta mais do que ganha.
multiplicator:
Não sei, tenho contas ECN e a comissão está lá.

Pode ser que o comerciante mostre lucro em pips, mas na comissão que gasta ainda mais do que ganha em pips e mostrará lucro em pips, enquanto a conta está em défice.

Não sei, também tenho ECN e comissão. Depois de fechar uma posição, tudo é deduzido e resta um rendimento líquido. É provavelmente o mesmo para os outros

 
Vladimir Baskakov:

Não sei, também tenho ECN e comissão. Depois de fechar uma posição, tudo é deduzido e resta um rendimento líquido. É provavelmente o mesmo para os outros

Mas a comissão é em dólares!

Se se contar o lucro em pips, apenas pips são contados desde o preço de abertura até ao preço de fecho.

O seu terminal conta em dólares. lucro em pips * valor em pontos - comissão para o negócio em dólares.
 
O segundo hindu continua a cair. O comerciante mais experiente ultrapassou os 20% (com um saldo de 22k)
 
Yevhenii Levchenko:
O segundo hindu continua a cair. Tenho um comerciante muito experiente que já ultrapassou os 20% (com 22k de saldo).
Não concordo que o grande aumento seja um risco. Compreendo quando estão a escalpelizar 2 pips em todo o depo... É uma vergonha.
 
Deve conhecer o seu inimigo de vista, apoio a política do serviço de não os perseguir, mesmo que eles me chateiam tanto como você. Por exemplo, o camarada Bashkovtsev, se fechar agora o sinal, dentro de 3 meses lançará o 12º sinal super perfeito e super lucrativo, que tem no seu sobresselente em retrospectiva, só não o sabemos ainda. Porque é que publicaria um sinal tão bom de não-martingale.
Yury Lemeshev:
Deve conhecer o seu inimigo de vista, apoio a política do serviço de não os perseguir, mesmo que eles me chateiam tanto como você. Por exemplo, o camarada Bashkovtsev, se fechar o sinal agora, dentro de 3 meses lançará 12 sinais super perfeitos e super lucrativos, que tem no seu sobresselente em retrospectiva, só não o sabemos ainda. Porque iria ele querer publicar um sinal tão bom sem martingale.
Portanto, talvez seja melhor estudar bons sinais, a sua estratégia e mm, há alguns no topo
 
O sinal do segundo hindu, o grande maestro comercial, desapareceu. Deve ter sido um grande levantamento de fundos. Ou ele perdeu-a. Como dizem os vigaristas em tais casos:
 
Oh, Mashko falou. Normalmente, tais tipos sentam-se silenciosamente debaixo da relva. Ficam calados como se deitassem água no teclado. Todos eles! Refiro-me àqueles que têm uma longa e perfeita história antes do início da monitorização. Normalmente, toda a gente está a tagarelar sobre os seus sinais (o que é normal) publicitando-os de alguma forma. Estes sentam-se e mantêm-se calados. Como um gopher que finge estar morto para não ser notado.
