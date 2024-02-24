Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 985
jogue fora o seu refinamento com paradas de 50 pips irrealistas.
É o seu primeiro dia atrás do testador.
os desenvolvedores são maquinistas, por amor de Deus!
Estou farto de te exigir os resultados!
O que você mostrou? Algumas curvas de origem desconhecida com um figo no bolso sob a forma de um período de aprendizagem no final do gráfico? Nem sequer um testador!
E aqui está o resultado, 360% em 14 meses, com um gráfico de equilíbrio decente, com um conjunto de características, com texto fonte.
E ao MO tem um resultado directo.
Esta é uma refinada EA daqui.
O input é uma variável aleatória uniformemente distribuída da qual obtemos compra/venda. Está a ver - ao acaso.
Mas nos exercícios de modelo neste ramo o erro é sempre inferior a 50%, e a relação entre rentável e não rentável no caso base é de 47/53.
Então porque precisas do modus operandi? E por que você precisa do MO na sua versão? Afinal de contas, você não fornece nenhuma prova de que o modelo não é recondicionado! E se NÃO for para lidar com o problema da reciclagem, aqui está uma EA gratuita dePetr Voytenko para todos os participantes.
Parece ser um grande conselheiro (!!!!)
Este é um Expert Advisor revisado a partir daqui
Também já passei por isto, há uns 10 anos. Eu escrevi sobre isso em algum lugar. Fiz acordos de apoio ideais e fiz minhas entradas aleatórias para não incomodar. A idéia era minimizar as perdas usando métodos de rastreamento-fechamento. Para minha surpresa, o meu lucro era cerca de 10-15% por mês.
Aqui está o texto
Quando o vi, fiquei emocionado - é a prova mais clara de que devemos lidar com a capacidade de previsão dos preditores, e necessariamente com a prova de que essa capacidade de previsão não muda muito.
É quando o testador nos vai provar este facto.
E o que é que o testador prova para o Random Advisor? Isso só prova que há uma seleção aleatória de ordem na entrada. O testador para esta EA prova o comportamento futuro da EA? Não é assim, a pergunta não foi colocada assim.
legal
aqui está uma versão automatizada de negociação manual
E aqui está outra opção por causa de outros take/stops
A perda, que vem se acumulando há muito tempo em pequenas porções, está aqui tudo de uma só vez.
Ao alterar os parâmetros você pode obter todo tipo de visual diferente.
Parece-me ser apenas uma prova de aleatoriedade de mercado, pelo menos, aleatória para um observador.
Na verdade, eu trabalho como se fosse um processo aleatório. Sim, alguma parte das tendências é perdida, mas é compensada por um maior número de negócios, porque o ruído é mais freqüente.
Hmm. No final, a maior parte do lucro é feita pelo apoio ao comércio. Bem, e provavelmente o MM, que eu nunca entendi).
Sim, tem um lugar.
A teoria do jogo começa com o seguinte problema.
Numa sala completamente escura, com os olhos vendados, o rei está tentando pegar sua página, que também está vendada.
Pergunta nº 1: Que estratégia deve seguir o rei para apanhar o rapaz, que está escondido nos cantos, no número mínimo de passos?
Pergunta 2: Que estratégia deve usar o capanga para evitar o rei, que está escondido nos cantos, para um número mínimo de passos?
A resposta é a mesma: uma variável aleatória uniformemente distribuída.
Atrás de um gráfico de balanço muito positivo está esta mesma posição que o incremento da cotação é um valor uniformemente distribuído
Sim, é verdade.
Bem, aqui estamos nós com o processo do Wiener, ou processo do tipo Wiener. O que há para prever? O melhor prognosticador é o próprio valor.
Mas podemos prever uma distribuição normal (ou uma distribuição quase normal). Não no sentido literal, é claro, como um traço de uma vela.