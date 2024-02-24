Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 984
Maxim não está disposto a admitir que NÃO tem nenhum modelo, o que decorre do gráfico: a aprendizagem não tem nada a ver com testes. O seu modelo não é reeducado - não aprendeu absolutamente nada.
A ideia extremamente tentadora de substituir o vector alvo por algum tipo de função que gere dinamicamente o alvo até encontrar confirmação.
é material de trabalho que é tão bom como qualquer outra coisa mostrada aqui.
e o que não foi mostrado, não há nada para falar sobre
o modelo aqui ninguém )
é uma coisa funcional que é tão boa como qualquer outra coisa mostrada aqui.
Eu estou corrigido:
não é uma porcaria que funcione, o que não é melhor do que qualquer outra coisa mostrada aqui.
Eu arranjei-o:
é uma porcaria disfuncional que não é melhor do que qualquer outra coisa mostrada aqui.
bonito)
Caros amantes de R, uma pergunta para vocês, qual biblioteca em R pode construir uma árvore de classificação com as seguintes características:
1. Construção semi-automática - decidimos por nós mesmos como será uma parte da árvore, quais as características que irão sobre ramos e em que ordem até um certo ponto, e depois construção automática.
2. Possibilidade de construir uma árvore não como árvore binária - sim/não, mas com ramificação de acordo com o preditor, ou seja, o preditor tem 5 valores, por isso construímos cinco ramos.
Aqui está, já está servido.
Pedi emprestado o Expert Advisor de outra pessoa com o código fonte aberto e afinei-o um pouco. Eu estava a rebitar tal felicidade no meu tempo no fluxo. Se for interessante, eu posso anexá-lo. Com o testador você pode obter variantes muito diferentes.
PS.
Muito interessante a proporção de negócios lucrativos e deficitários no fator de lucro 1,36
Rácio de lucro/perda muito interessante com um factor de lucro de 1,36
Este é, na verdade, um método muito bom. Tentamos entrar, e se o resultado for negativo, fechamos rapidamente. Mas uma troca positiva mais do que compensa todas as perdas anteriores.
Em alguns tópicos eu mostrei um teste de sistema onde as ordens bem sucedidas foram apenas cerca de 30-40% com um lucro bastante bom. Mas 90% dos negócios perdidos é ótimo)).
É um mártir da base de código sobre carrapatos irreais. O stooploss é 5 ou 4? 50 significa para ti. Se são 5 dígitos, então estás por tua conta...E o que é que o MoD tem a ver com isso, posso perguntar?
Na verdade, não é um mau método. Tentamos entrar, e se o resultado for negativo, fechamos rapidamente. Mas uma troca positiva mais do que compensa todas as perdas das anteriores.
Em alguns tópicos eu mostrei um teste de sistema onde as ordens bem sucedidas foram apenas cerca de 30-40% com um lucro bastante bom. Mas 90% dos negócios perdidos é ótimo)).
Sim, a taxa de perdas do Sanych é muito melhor do que a tua...
E o que é que o MoD tem a ver com isso, posso perguntar?
SanSanych está cansado de cair).
bem, é uma martech da base de código em carrapatos irreais. O tampo é de 5 dígitos ou de 4 dígitos? 50 é o que você tem. Se for um de 5 dígitos, estás no teu...E o que tem o MOI a ver com isso, deixe-me perguntar-lhe
Estou farto das tuas exigências de resultados!
O que você mostrou? Algumas curvas de origem desconhecida com um figo no bolso, sob a forma de um período de treino no final do gráfico? Nem sequer um testador!
E aqui está o resultado, 360% em 14 meses, com um gráfico de equilíbrio decente, com um conjunto de características, com texto fonte.
E ao MO tem um resultado directo.
Esta é uma refinada EA daqui.
O input é uma variável aleatória uniformemente distribuída da qual obtemos compra/venda. Está a ver - ao acaso.
Mas nos exercícios de modelo neste ramo o erro é sempre inferior a 50%, e a relação entre rentável e não rentável no caso base é de 47/53.
Então porque precisas do modus operandi? E por que você precisa do MO na sua versão? Afinal de contas, você não fornece nenhuma prova de que o modelo não é recondicionado! E se você não está interessado no problema de reciclagem, aqui está um Expert Advisor gratuito dePetr Voytenko.