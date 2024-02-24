Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 981
Eu me pergunto se o código que é auto-escrito no intérprete não pode ser compilado em código byte. Por exemplo, embrulhando-o num lote.
É possível e não necessariamente um pacote. As funções são as mais interessantes. Parece ser possível escrever pedaços de código que podem então ser executados por eval.
Ninguém tem fotografias?
alguém trocaria uma coisa dessas?
O dreno no depósito será rápido e desenfreado. 1 de Janeiro de 2018 mostra claramente o joelho. Isso não é bom.
À primeira vista, treinar com excesso de equipamento desde meados de Março até à última data, e seleccionar o melhor modelo OOS (Janeiro a meados de Março de 2018).
Aqui está uma foto para ti, eu também posso fazer isso. Mas apesar da beleza - não haverá lucro em novos dados, os modelos rentáveis são feitos e parecem bem diferentes.
Aqui está uma foto para ti, eu também posso fazer isso. Mas apesar da beleza - não haverá lucro em novos dados, os modelos rentáveis são feitos e parecem bem diferentes.
para não teres um teste.
Como são os rentáveis? E se você treina de novo praticamente o tempo todo, vale a pena?
Mas apesar da beleza - não haverá lucro nos novos dados, os modelos rentáveis são feitos e parecem muito diferentes.
Como são feitos e como são os modelos rentáveis, se não é um segredo?
é sentar e encravar durante um ano como este?
hmm... isto é uma experiência de aprendizagem?
é aprender à direita da linha vermelha, depois funciona no passado por um tempo, e depois já está a vacilar.
Eu não tenho uma boa estratégia básica.
Eu não tenho uma boa estratégia básica. É possível fixar a curva de aprendizagem?
Há alguma forma de acelerar o treino?
Você não pode encontrar um padrão real através do MOE, você só pode ensinar algo que não muda. E isto é algo que deves procurar separadamente.
aprendendo à direita da linha vermelha, depois funciona no passado por um tempo, e depois começa a oscilar.
Este é essencialmente um modelo puro, apenas os preços são alimentados às entradas e as saídas são seleccionadas automaticamente. uma vez que eu não tenho uma boa estratégia básica
Por que é tão moda testar em dados mais antigos do que o treinamento?
Proponho trabalhar em conjunto com a minha estratégia básica de acompanhamento de tendências - procurar entrada e saída pré-definidas - arrasto usando o canal Doncian.