Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 986

Novo comentário
 
Yuriy Asaulenko:

Bem, aqui estamos nós com o processo do Wiener, ou processo do tipo Wiener. O que há para prever? O melhor prognosticador é o próprio valor.

Mas podemos prever uma distribuição normal (ou uma distribuição quase normal). Não no sentido literal, é claro, como um traço de uma vela.

Conselheiro Especialista acima. Prove-o.

 
SanSanych Fomenko:

Conselheiro acima. Prove-o.

Eu não estou interessado no mrket, nem mesmo livre, e não planejo estar). Eu também não faço modelos em MT e não uso um testador.

Posso usar o meu modelo? Então veja - um monte de negócios muito pequenos. As negociações não são aleatórias, mas feitas com base no pressuposto de que o mercado é aleatório. Soa mal, claro))

Teste de 3 meses.

Em X - número de comércio, em Y - lucro em pips.

 
Yuriy Asaulenko:

Não estou interessado no mrket, mesmo que seja grátis, e não tenciono estar). Eu também não faço modelos em MT.

Posso usar o meu modelo? Então veja - muitas pequenas negociações. As negociações não são aleatórias, mas feitas com base no pressuposto de que o mercado é aleatório. Soa mal, claro.))

Teste de 3 meses.

Por x é o número de comércio, por y é o lucro em pps do gráfico.

Tudo é bom, exceto por uma coisa: onde está a prova de que será bonito no futuro?

 
SanSanych Fomenko:

Tudo é ótimo, exceto uma bagatela: onde está a prova de que será tão bonito no futuro?

Isto é o futuro. Em um modelo, é claro. E não há provas para o futuro, nem pode haver. Como é que o vais conseguir?

Já o faço há mais de um ano, e penso que este modelo será suficiente para seis meses ou um ano. Como O.Bender costumava dizer - não quero uma agulha primus eterna. Eu não quero viver para sempre.

O modelo, a propósito, ainda não foi implementado.

 
Yuriy Asaulenko:

Isto é o futuro. Em um modelo, é claro. E não há provas para o futuro, nem pode haver. Como é que o vais conseguir desta maneira?


Estás enganado, as pessoas até ganham a nobreza por tais provas.

Já escrevi muitas vezes sobre este assunto.

 
SanSanych Fomenko:

Estás enganado, as pessoas até ganham nobreza por tais provas.

Já escrevi muitas vezes sobre este assunto.

Eu não finjo). Mas, se o modelo for testado corretamente, geralmente haverá resultados mais ou menos semelhantes na vida real.

 
Yuriy Asaulenko:

Eu não finjo que sim). Mas, se o modelo for testado corretamente, geralmente haverá resultados mais ou menos semelhantes no mundo real.

Boa sorte.

Para mim o resultado é uma prova do comportamento futuro do Expert Advisor, não o lucro do Expert Advisor.

 
SanSanych Fomenko:

Boa sorte.

Para mim, o resultado será uma prova do comportamento futuro da EA, e não lucros com a EA.

Chato, SanSanych. Quando o TS é implementado e funciona, não há mais nada a discutir - não há assunto. O processo de desenvolvimento é muito mais interessante.

O que é que há para provar? Se a abordagem for aceitável para si, experimente-a. Se não for aceitável, então mantenha a sua posição. Quando você troca opiniões você vai embora, esse é o fórum, não é?

 

Como aperitivo.

Uma execução do mesmo Expert Advisor com as mesmas configurações que as acima, mas com um intervalo de tempo maior.


Esse é o valor de todas essas lindas fotos.


A imagem deve provar a ideia, cujo significado é APENAS sobre o comportamento futuro do Expert Advisor.

 
SanSanych Fomenko:

A imagem deve provar uma idéia, cujo ponto é SOMENTE sobre o comportamento futuro do conselheiro.

Na verdade, é o que todos fazem. Configurar em um intervalo, testar em outro. Se o teste estiver correto, o comportamento futuro é quase garantido.

É por isso que uso o meu testador e não o da MT - contém demasiados grãos por alguma razão. No seu próprio testador, pelo menos você sabe ao menos com certeza o que faz e como o faz. Sim, e a informação do teste pode obter muito mais e qualquer, e mais fácil.

1...979980981982983984985986987988989990991992993...3399
Novo comentário