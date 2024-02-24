Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 986
Bem, aqui estamos nós com o processo do Wiener, ou processo do tipo Wiener. O que há para prever? O melhor prognosticador é o próprio valor.
Mas podemos prever uma distribuição normal (ou uma distribuição quase normal). Não no sentido literal, é claro, como um traço de uma vela.
Conselheiro Especialista acima. Prove-o.
Eu não estou interessado no mrket, nem mesmo livre, e não planejo estar). Eu também não faço modelos em MT e não uso um testador.
Posso usar o meu modelo? Então veja - um monte de negócios muito pequenos. As negociações não são aleatórias, mas feitas com base no pressuposto de que o mercado é aleatório. Soa mal, claro))
Teste de 3 meses.
Em X - número de comércio, em Y - lucro em pips.
Tudo é bom, exceto por uma coisa: onde está a prova de que será bonito no futuro?
Isto é o futuro. Em um modelo, é claro. E não há provas para o futuro, nem pode haver. Como é que o vais conseguir?
Já o faço há mais de um ano, e penso que este modelo será suficiente para seis meses ou um ano. Como O.Bender costumava dizer - não quero uma agulha primus eterna. Eu não quero viver para sempre.
O modelo, a propósito, ainda não foi implementado.
Estás enganado, as pessoas até ganham a nobreza por tais provas.
Já escrevi muitas vezes sobre este assunto.
Eu não finjo). Mas, se o modelo for testado corretamente, geralmente haverá resultados mais ou menos semelhantes na vida real.
Boa sorte.
Para mim o resultado é uma prova do comportamento futuro do Expert Advisor, não o lucro do Expert Advisor.
Chato, SanSanych. Quando o TS é implementado e funciona, não há mais nada a discutir - não há assunto. O processo de desenvolvimento é muito mais interessante.
O que é que há para provar? Se a abordagem for aceitável para si, experimente-a. Se não for aceitável, então mantenha a sua posição. Quando você troca opiniões você vai embora, esse é o fórum, não é?
Como aperitivo.
Uma execução do mesmo Expert Advisor com as mesmas configurações que as acima, mas com um intervalo de tempo maior.
Esse é o valor de todas essas lindas fotos.
A imagem deve provar a ideia, cujo significado é APENAS sobre o comportamento futuro do Expert Advisor.
Na verdade, é o que todos fazem. Configurar em um intervalo, testar em outro. Se o teste estiver correto, o comportamento futuro é quase garantido.
É por isso que uso o meu testador e não o da MT - contém demasiados grãos por alguma razão. No seu próprio testador, pelo menos você sabe ao menos com certeza o que faz e como o faz. Sim, e a informação do teste pode obter muito mais e qualquer, e mais fácil.