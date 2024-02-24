Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 980
Está escrito - biblioteca de análise numérica alglib, portada para MT5. Já a usei para cima e para baixo, sem problemas em geral, a biblioteca é boa. Mas sem visualização e modelos mais novos. Parece que a biblioteca não está mais desenvolvida, o site deles é silencioso.
Sim, falhei. Não sente pena do tempo desperdiçado numa biblioteca sem saída?
Se agora começar a elogiar o R, terei de lhe pedir que demonstre o valor de seis meses das suas estatísticas.
Boa tarde ))
Enquanto você está procurando aqui até agora, nós já criamos REE - o elemento inovador russo.
Este é o "quinto elemento" - o graal, a pedra filosofal, o cinábrio, o sistema qi, a conquista dos nossos especialistas científicos em algoritmos.
Agora qualquer projeto econômico-financeiro será otimizado pela análise profunda dos neurônios sobre o RPE.
Ou seja, no futuro, 1 rublo será igual a 1 dólar - através de avanços económicos.
estamos marchando juntos em direção a um futuro mais brilhante!))
Onde você mora, como eu chego lá? Eu quero experimentar tais cogumelos!
quando eu estava tentando ensinar meu robô..... o robô me ensinou :)))
você não saberia))
quando eu estava tentando ensinar meu robô..... o robô me ensinou :)))
Bem, sim. Se fazes um ATC, treinas-te. É bastante normal.
Aqui está a questão. Aquele que sabe o que alimentar e o que ensinar a um neurónio, não precisa dele. Eu sei o que ensinar e quais são os preditores necessários para que funcione. Mas não preciso ensiná-los durante trezentos anos, porque tudo vai bem sem ele. Um cérebro devidamente afiado é a melhor rede neural. Meu amigo artista usou seus olhos para encontrar todos os padrões em duas noites bebendo aguardente :) E aqui estão 980 páginas e não há um bom modelo. A treta é uma treta.
Isso não importa. Você tem um cérebro próprio - isso é suficiente. O principal é ter algumas ideias.
Eu não tenho outra experiência além da minha). Tive a ideia daqui, e passei 3 meses a descobrir o que alimentar a NS. Descobriram-no, sem preditores, sem excessos - a NS faz tudo sozinha.
No R-3.5.0 quando os pacotes são atualizados, eles são compilados em byte-code. Este não era o caso antes.
E os pacotes que não são actualizados?
Eu gostaria de ter todos os pacotes em bytecode. Vi um artigo que mostra que o bytecode é muitas vezes mais rápido.
Talvez desinstalar e reinstalar? E então eles compilariam em código byte?
Será que é impossível compilar o código, que está escrito independentemente no intérprete, em código byte? Por exemplo, você pode formá-lo em um pacote.