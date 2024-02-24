Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 720

Mihail Marchukajtes:

À luz das recentes descobertas, isso só me faz feliz. Tudo o que resta é transferir essa alegria para a conta. Pintura a óleo:

Resultados no testador desde 23.02

E aqui está a verdadeira negociação para o mesmo período.....

Portanto, testes e negociações reais são coisas completamente diferentes....

SanSanych Fomenko:

Você não entende, ou não quer entender, que um testador e uma negociação real NÃO PODEM ser fundamentalmente diferentes um do outro. esse é o ponto de desenvolver um sistema de negociação, qualquer modelo.

Mas por alguma razão são diferentes, onde a coruja anda, onde as canetas são marotas. Esse é o resultado......

 
Vizard_:

Bem, quem teria pensado. Estou a tentar depurar o indicador no depurador e não percebo porque é que o pré-cálculo é sempre 0???? São os carrapatos que voltam. OK bom, como ir a um novo bar no debugger?????
 
Agora eu olho e o meu cálculo prévio é sempre zero. Como pode isto ser????

 
Mihail Marchukajtes:
Agora eu olho e o meu cálculo prévio é sempre zero. Como pode ser????

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(0);
  }
 
Vladimir Karputov:

Obrigado mate!!!! Um século que se vive, um século que se aprende....

Estou a fazer um pequeno progresso, rebs.

na amostra do auetsample.

só para apoiar o tema.


 
Maxim Dmitrievsky:

Estou a fazer um pequeno progresso, rebs.

na amostra do auetsample.

só para apoiar o tema.


Vá lá, Maxim - rasga o Graal com os teus dentes! Eu roubei um, mas há o suficiente para todos!

Alexander_K2:

Vá lá, Maxim - rasga o Graal com os teus dentes! Eu roubei um, mas são suficientes para todos!

Resta um tema para terminar e haverá um graal, mas há muito o que fazer :)

