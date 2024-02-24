Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 720
À luz das recentes descobertas, isso só me faz feliz. Tudo o que resta é transferir essa alegria para a conta. Pintura a óleo:
Resultados no testador desde 23.02
E aqui está a verdadeira negociação para o mesmo período.....
Portanto, testes e negociações reais são coisas completamente diferentes....
Este é o ponto de desenvolver um sistema de negociação, qualquer modelo.
Você não entende, ou não quer entender, que um testador e uma negociação real NÃO PODEM ser fundamentalmente diferentes um do outro. esse é o ponto de desenvolver um sistema de negociação, qualquer modelo.
Mas por alguma razão são diferentes, onde a coruja anda, onde as canetas são marotas. Esse é o resultado......
Agora eu olho e o meu cálculo prévio é sempre zero. Como pode ser????
Obrigado mate!!!! Um século que se vive, um século que se aprende....
Estou a fazer um pequeno progresso, rebs.
na amostra do auetsample.
só para apoiar o tema.
Vá lá, Maxim - rasga o Graal com os teus dentes! Eu roubei um, mas há o suficiente para todos!
Vá lá, Maxim - rasga o Graal com os teus dentes! Eu roubei um, mas são suficientes para todos!
Resta um tema para terminar e haverá um graal, mas há muito o que fazer :)