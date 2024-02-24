Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 714

Renat Akhtyamov:

será

Existe alguma forma de alimentar esta MA numa rede neural para análise ou não faz sentido?

Mais uma vez, cada um tem o seu próprio Graal, conquistado e cobiçado. Se o encontraste, usa-o. Porquê enfiá-lo onde não é necessário?

Alexander_K2:

Mais uma vez, cada um tem o seu próprio Graal, conquistado e cobiçado. Se o encontraste, usa-o. Porquê enfiá-lo onde não pertence?

Alexander, todos já têm um graal no seu terminal e eu já lhes mostrei isso.

Intensidade das aspas para AUDCAD (gráfico do lado direito)

Janela de observação = 8 horas, frequência de leitura = 2 segundos.

Até que uma pessoa que saiba trabalhar com a intensidade seja encontrada, nenhuma rede neural irá prever.

 
Previsão e classificação não é negociação. Mesmo com dados de treinamento satisfatórios, trazer tudo isso para a negociação não será fácil. Esta é a diferença entre teoria e prática...
 

O autor do tópico em seu blog descreveu um experimento no qual ele estava prevendo 18 pontos à frente. E para cada um ele fez uma previsão separada por um sistema de MO diferente (floresta de gbm, eu acho).

Não é melhor prever todas as saídas por um sistema (floresta/NS) de uma só vez?
Eu entendo que para ter 18 outputs você também deve ter um monte de neurônios em camadas ocultas e o cálculo será longo. Mas calcular 18 sistemas separados é provavelmente ainda mais longo?

A propósito, para onde é que ele desapareceu?
elibrarius:

O autor do tópico em seu blog descreveu um experimento no qual ele estava prevendo 18 pontos à frente. E para cada um ele fez uma previsão separada com um sistema MO separado (acho que foi de gbm).

Não é melhor prever todas as saídas de uma só vez com um sistema (floresta/NS)?
Eu entendo que com 18 saídas devemos ter muitos neurônios em camadas ocultas e os cálculos serão longos. Mas calcular 18 sistemas individuais é provavelmente ainda mais longo?

A propósito, para onde é que ele desapareceu?

Eu vi o seu monitoramento ao vivo lá em algum lugar, com baixos rendimentos, mas parece funcionar.

em tudo, nada de muito interessante.

 
Maxim Dmitrievsky:

ele tem um monitor vivo em algum lugar, com baixo rendimento, mas parece estar funcionando.

nada interessante

Bem, o blog é muito interessante...

A pergunta era - "Não é melhor prever todos os resultados por um sistema (floresta/NS) de uma só vez?"

E em geral, quais são os prós e os contras de calcular N saídas por um sistema e N sistemas com 1 saída cada.
 
Mihail Marchukajtes:
Previsão e classificação não é negociação. Mesmo que você obtenha dados de treinamento satisfatórios, não será fácil de negociar. Esta é a diferença entre teoria e prática.

Como eu e alguns outros participantes repetimos mais de uma vez, mas a atenção de todos está focada na próxima biblioteca gráfica (pacote, configuração de parâmetros), como antes, em outro milagre-industrial no estilo JMA e assim por diante.

Aqueles cujas mãos não saem das suas... Eles entenderam há muito tempo que não se pode obter uma precisão de previsão superior a 55% durante 1 minuto, enquanto normalmente é 52-53% e a correlação com (Close-Open) a próxima vela é de cerca de 0,05 (R^2 = 0,0025), além disso esta previsão é muito ruidosa, enquanto a média destrói todas as vantagens, mas esta é a realidade, a verdade que tem de ser adaptada. Eu pessoalmente ainda não sei como(((( não sai nenhuma estratégia de put.

elibrarius:
Bem, o blog é muito interessante...

A questão era "Não é melhor prever todos os resultados de uma só vez com um sistema (floresta/NS)"?

E em geral, quais são os prós e os contras de calcular N saídas por um sistema e N sistemas com 1 saída cada.

Bem, não faz sentido, porque os NS devem funcionar bem no espaço multidimensional e dividir-se em qualquer número de classes.

é melhor não dividir nada em classes e rótulos

Desta forma o processo de aprendizagem será mais correcto, mas mais difícil de implementar.

q- regras de aprendizagem

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&amp;v=ZkZQwKizgLM

Posso baixar mais vídeos de treinamento e exemplos em python para os interessados


