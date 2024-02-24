Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 714
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
será
Existe alguma forma de alimentar esta MA numa rede neural para análise ou não faz sentido?
Mais uma vez, cada um tem o seu próprio Graal, conquistado e cobiçado. Se o encontraste, usa-o. Porquê enfiá-lo onde não é necessário?
Só há aqui um grailer - eu.
Mais uma vez, cada um tem o seu próprio Graal, conquistado e cobiçado. Se o encontraste, usa-o. Porquê enfiá-lo onde não pertence?
Só há aqui um doador de Graal - eu.
Alexander, todos já têm um graal no seu terminal e eu já lhes mostrei isso.
A questão é quem e quanto se pode espremer.
Intensidade das aspas para AUDCAD (gráfico do lado direito)
Janela de observação = 8 horas, frequência de leitura = 2 segundos.
Até que uma pessoa que saiba trabalhar com a intensidade seja encontrada, nenhuma rede neural irá prever.
O autor do tópico em seu blog descreveu um experimento no qual ele estava prevendo 18 pontos à frente. E para cada um ele fez uma previsão separada por um sistema de MO diferente (floresta de gbm, eu acho).
Não é melhor prever todas as saídas por um sistema (floresta/NS) de uma só vez?A propósito, para onde é que ele desapareceu?
Eu entendo que para ter 18 outputs você também deve ter um monte de neurônios em camadas ocultas e o cálculo será longo. Mas calcular 18 sistemas separados é provavelmente ainda mais longo?
O autor do tópico em seu blog descreveu um experimento no qual ele estava prevendo 18 pontos à frente. E para cada um ele fez uma previsão separada com um sistema MO separado (acho que foi de gbm).
Não é melhor prever todas as saídas de uma só vez com um sistema (floresta/NS)?A propósito, para onde é que ele desapareceu?
Eu entendo que com 18 saídas devemos ter muitos neurônios em camadas ocultas e os cálculos serão longos. Mas calcular 18 sistemas individuais é provavelmente ainda mais longo?
Eu vi o seu monitoramento ao vivo lá em algum lugar, com baixos rendimentos, mas parece funcionar.
em tudo, nada de muito interessante.
ele tem um monitor vivo em algum lugar, com baixo rendimento, mas parece estar funcionando.
nada interessante
A pergunta era - "Não é melhor prever todos os resultados por um sistema (floresta/NS) de uma só vez?"
E em geral, quais são os prós e os contras de calcular N saídas por um sistema e N sistemas com 1 saída cada.
Previsão e classificação não é negociação. Mesmo que você obtenha dados de treinamento satisfatórios, não será fácil de negociar. Esta é a diferença entre teoria e prática.
Como eu e alguns outros participantes repetimos mais de uma vez, mas a atenção de todos está focada na próxima biblioteca gráfica (pacote, configuração de parâmetros), como antes, em outro milagre-industrial no estilo JMA e assim por diante.
Aqueles cujas mãos não saem das suas... Eles entenderam há muito tempo que não se pode obter uma precisão de previsão superior a 55% durante 1 minuto, enquanto normalmente é 52-53% e a correlação com (Close-Open) a próxima vela é de cerca de 0,05 (R^2 = 0,0025), além disso esta previsão é muito ruidosa, enquanto a média destrói todas as vantagens, mas esta é a realidade, a verdade que tem de ser adaptada. Eu pessoalmente ainda não sei como(((( não sai nenhuma estratégia de put.
Bem, o blog é muito interessante...
A questão era "Não é melhor prever todos os resultados de uma só vez com um sistema (floresta/NS)"?
E em geral, quais são os prós e os contras de calcular N saídas por um sistema e N sistemas com 1 saída cada.
Bem, não faz sentido, porque os NS devem funcionar bem no espaço multidimensional e dividir-se em qualquer número de classes.
é melhor não dividir nada em classes e rótulos
Desta forma o processo de aprendizagem será mais correcto, mas mais difícil de implementar.
q- regras de aprendizagem
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&v=ZkZQwKizgLM
Posso baixar mais vídeos de treinamento e exemplos em python para os interessados