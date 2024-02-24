Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 715
Eu e alguns outros colaboradores já repetimos isso mais de uma vez, mas a atenção de todos está focada em outra biblioteca graal (pacote, configuração de parâmetros), assim como antes em outra indústria de milagres ao estilo JMA, etc.
Aqueles cujas mãos não saem das suas... Eles entenderam há muito tempo que não se pode obter uma precisão de previsão superior a 55% durante 1 minuto, enquanto normalmente é 52-53% e a correlação com (Close-Open) a próxima vela é de cerca de 0,05 (R^2 = 0,0025), além disso esta previsão é muito ruidosa, enquanto a média destrói todas as vantagens, mas esta é a realidade, a verdade que tem de ser adaptada. Eu pessoalmente ainda não sei como(((( Eu não tenho uma boa estratégia.
O que importa aqui é a abordagem do mercado como um todo. Se estiver certo, o TS não vai demorar muito a implementar. Leia meu artigo..... seu ponto principal é mostrar a abordagem ao mercado..... Se você se aproximar corretamente, você pode obter uma vantagem interessante. E aqueles que agoldelo se atiram na citação como na BP unsteady...... Eles tendem a ficar com o que tinham no início. Você tem que ter uma visão mais ampla do mercado. Veja o que são opções, como as expectativas são formadas, como elas são posteriormente negociadas e como o preço reage depois. Esta parece-me ser uma das abordagens mais correctas.... IMHO
Que é exactamente o que eu precisava de provar. Este é o OOS do dia 1 de Fevereiro. O número de negócios é inferior a 60 e a curva de balanço não tem visto muito de um drawdown. Felicidade espantosa. Preciso de mais testes...
E aqui está um com 500 pips stop....
E aqui eu removi os sinais de "Não sei" e deixei APENAS aqueles sinais em que a IA está completamente confiante. É uma bela fotografia. E está tudo no OOS, caso ainda não tenhas percebido isso....
Então, quem tem o graal lá????????!!!!! Precisa de mais testes.....
Que chatice. Acabou por ser um plano de treino. Estou a refazê-lo agora.... Vamos ver como correm as coisas...
Mas aqui eu removi os sinais de "não sei" e deixei APENAS os sinais em que a IA está completamente confiante. É uma foto amanteigada. E está tudo no OOS, caso ainda não tenhas percebido isso....
Tanto quanto me lembro, o próprio Reshetov disse para o fazer - usar apenas sinais de que o modelo está certo. Ele até mudou para um comitê de dois modelos para conseguir um classificador ternário com eles. Devias ter abandonado os sinais de "não sei" desde o início.
Eu vou... Neste momento estou a treinar um modelo com o OOS a partir do início de Fevereiro, vamos ver como corre este mês...
Não tão cor-de-rosa como o post anterior, mas 100% OOS
E esta sem o stop....
Mihail Marchukajtes:
É melhor transferir a estratégia para o MT5, ele testa com toda a verdade no modo tick real.
Como uma velha tradição, você pode usar o tickstory para inserir carrapatos reais do corretor Dukascopy no MT4, então o teste será muito mais credível.
Neste modo de teste e otimização você não pode usar paradas e takeaways, ou abrir/fechar/mudar negócios no meio de um bar. Todas as operações comerciais no Expert Advisor devem ser realizadas apenas no início do bar.
O terminal deve ser conectado ao servidor de negociação todos os dias de negociação sem interrupção, a fim de recolher o histórico correto da barra. Se o terminal estiver desligado e falhar algumas barras, ele irá baixar os dados do servidor de negociação. E em 95% dos casos não dá nada em vez de um verdadeiro ohlc.
Qualquer violação destas regras levará a um resultado errado.
É melhor transferir a estratégia para o MT5, ele testa com toda a verdade no modo real ticks lá.
Como uma velha tradição, você pode usar o tickstory para inserir carrapatos reais do corretor Dukascopy no MT4, depois disso os testes serão muito mais credíveis.
Eu só trabalho no primeiro bar. Portanto, os resultados do testador são confiáveis.... 100%
Leia-o, tão ridículo como este seu posto.
Oh, bem. A crítica está em alta consideração..... Boa maneira de ir.....
Diga-me, o que há de tão ridículo no meu posto? O que há de errado com isso????
Michail, como terminaram as experiências de entropia/não-centrismo?