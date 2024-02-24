Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 356
Rstudio, eu também não percebi o que faz.
O editor de código fonte mais decente do R (há vários deles). Permite executar o código diretamente do editor. É uma questão de conveniência e hábito.
Com MS-R eu não sei que tipo de ferramenta é.
Havia uma variante paga de R chamada Revolução. Pago no sentido de que o próprio R e muitas outras coisas que supostamente testaram, melhoraram e distribuíram de graça, mas também ofereceram coisas pagas de lado. Esta é a que a Revolução comprou pela Microsoft e distribui nos mesmos termos: uns de graça, outros por uma taxa. Eu guardo a Microsoft. Tudo o que preciso é de graça e não preciso das coisas pagas. Pago é normalmente uso corporativo de R: desenvolvimento de grandes projetos em vários computadores com exploração em vários computadores.
1) A principal diferença entre mxnet e outros pacotes de aprendizagem de máquinas em R é que ele foi desenvolvido para Python e mais tarde teve R API anexado a ele. Como os dados R são "orientados para a coluna" (colmagor) e os dados Python são orientados para a linha (rowmagor)
A preparação dos dados é específica. Na última versão do mxnet_0.9.4 ele parece ser reconhecido automaticamente, mas eu não o testei.
A propósito, há muitos exemplos de aplicações.
2) O que há de errado com o Rstudio? É uma IDE completa que está se desenvolvendo e bem suportada.
Se te sentires confortável lá, porém.
Hm estranho, eu não instalei python, e a biblioteca ainda funciona.
Desde que tudo esteja bem. Se você quiser criar um bot para consertar a api em estúdio, pode ser conveniente ligá-lo com R de uma só vez.
1. Rstudio permite fazer todo o ciclo de trabalho, desde a escrita e depuração de scripts até a preparação de documentos.
Eu instalei o Rstudio há cerca de um ano. Em geral, eu não vi e não percebi nenhuma diferença significativa do simples R. Mas eu também não gastei muito tempo com isso.
2) O que há de errado com os gráficos? De que escalada estamos a falar? Por favor, elabora, talvez possamos dar-te uma dica.
No SciLab, nós traçamos uma trama de 50 000 pontos, selecionamos um determinado pedaço e ele está inteiramente na trama, até alguns pontos. Você pode percorrer o gráfico, expandi-lo e encolhê-lo. É muito conveniente.
Isto é o que eu quis dizer com escalada.
R sob VS agora tem um navegador de variáveis - todas as variáveis, seus formatos e, se as variáveis são simples, seus valores. Mas só o vi em fotografias.
O problema é que eu não tenho o Python instalado e a biblioteca funciona de qualquer maneira.
Devo ter falado mal. Não é preciso o Python para correr mxnet em R.
Eu estava dizendo que o Python também tem o pacote mxnet e tem uma funcionalidade um pouco mais ampla.
Eu me pergunto se é possível prever uma tal BP - preços normalizados para as bandas de bollinger. É claro que não é estacionário, mas é detenido.
O que te faz pensar que não é estacionário?
As emissões podem ser grandes, podem ser confundidas com tendências. Não tenho a certeza de nada, meio estacionário sim, mas a dispersão pode ser grande e não estacionária ) em suma as emissões estão em 2 skO
grandes aberrantes que não são claros como lidar com
podem ser grandes, podem ser confundidas com tendências. Não tenho a certeza, mais ou menos como estacionário sim, mas a dispersão pode ser grande e não-estacionária ) em suma, os outliers estão em 2 skos
grandes picos com os quais não sei como lidar.
As emissões têm de ser eliminadas sem rodeios e a fila parece estar estacionária.
Com um período de menino 1 vai ser assim :)
E você pode ver a ciclicidade