Vladimir Gribachev:

De qualquer forma, aqui está a linha de fundo, acho que a linha de cima vai fazer o truque.


Não percebo... Porque nos tomam por idiotas aqui?)

 

Gozaste comigo?

FESTAS FELIZES!!!

))))
 
Maxim Dmitrievsky:

Ele pode pensar que é um idiota, mas ganhou uma reputação (própria).

 
Elibrarius:

O habitual peru!!!!

Aqui está uma opinião externa:

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)

Maxim Dmitrievsky, 2018.02.22 21:31

Tenho um erro nos envelopes um pouco mais, digamos... mas em geral é a mesma coisa.

Dos limites que você anda muito bem, eu concordo com isso.


elibrarius:

Sim, você pode vê-lo com os seus olhos :)

 
Renat Akhtyamov:

O habitual peru!!!!

E aqui está uma opinião externa:


Pronto, já chega de brincadeira. Ninguém está interessado em perus comuns nesta linha. Só causou algumas páginas de flurry ((
 
Mas há envelopes lá e aqui está a CMA...

E agora redes neurais:

Como você compara?

O CMA normal fez toda a gente!!!
não cites aqui a minha opinião externa para a apoiar, és um mentiroso e um alagador, como já escrevi há umas semanas atrás noutra linha.

 
Maxim Dmitrievsky:

Maxim, digamos que não é a CMA, mas outro indicador...

Mas é um simples MA...

O paradoxo da inteligência

Boa sorte, a todos!

 

Eh, o meu olho bêbado não resultou ontem... Eu pensei, como poderia? Porque eu tenho o Graal.

Sugiro que os moderadores limpem o fio.

E sim! A sede das pessoas é insaciável, não importa o quão espertas sejam. Todos nós vimos isso ontem.

