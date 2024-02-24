Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 653
Alexander, você tem um excelente tópico chamado "Da Teoria à Prática" - poste ali. As suas mensagens não têm nada a ver com o tema MO.
A propósito, a publicidade de produtos é banida no fórum e você está se engajando de forma gritante nele.
O diabo está do seu lado ))))
Por favor, tenha fé e para acelerar o processo de entrega do projeto, ajude:
escrever um programa para converter arquivos de tick de qualquer corretor
Magicamente tropeçou no concerto de Garik Sukachev e o conversor, de alguma forma, inspirou-se e escreveu por baixo dele.
Adicione Garik à lista de beneficiários do seu projeto :)
Aqui está o script MT5 em atache, você precisa trabalhar com ele desta forma
Primeiro, crie uma mesa com carrapatos.
1) Inicie o MT5, conecte-se ao seu corretor (ou ao servidor MetaQuotes-Demo e crie uma conta demo ali mesmo no terminal)
2) Vá para View -> Symbols. Encontre o símbolo desejado na tabela e clique sobre ele com o mouse para que o painel inferior direito mostre seus detalhes
3) Vá ao separador "ticks", seleccione datas, modo "all" ou "bid/ask", depois botão "query" e depois botão "export" na parte inferior da janela. Irá obter um ficheiro csv com ticks.
Se você tem sua própria fonte de ticks, então basta fazer um arquivo csv exatamente no mesmo formato do mt5 -
As duas primeiras colunas são obrigatórias.
Bid and Ask podem ser deixados em branco (significa que o valor passado não foi alterado).
Último e volume que não uso no script (corretores raramente os preenchem), não os crie e preencha.
Se você já criou um arquivo csv, salve-o em C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Files\Terminal\Files, caso contrário o script não irá acessá-lo no MT5
Também no MT5, vá para o menu File - open data folder
. Depois vá para a pasta MQL5/Scripts
Nesta pasta salve o arquivo TicksDiscrInt.mq5 do ataque aqui
Reinicie o MT5, ele deve compilar e mostrar o script no navegador
Abra qualquer gráfico, arraste o script do navegador para iniciá-lo.
Altere os parâmetros lá - o nome do arquivo ticks, o nome do novo arquivo convertido, incremento em msec (1 seg = 1000), delimitador csv (valor padrão nas configurações de tabulação), e o número de decimais nos preços do novo arquivo.
Espere até o ícone do script desaparecer do canto superior do gráfico de preços, feito. O novo ficheiro scv estará no mesmo directório ...Terminal/ Files
A Atacha também tem um arquivo com arquivo scv com ticks, e converteu arquivo csv com incrementos de 789 msec como exemplo.
Eu tive muitos problemas com este indicador, enquanto eu adicionei níveis a ele, na forma de BB em um simples CK. Parece melhor torná-lo exponencial, o que o faria reagir melhor, e não é necessário arima. E podemos finalmente fazer um bot e ver como ele reage.
Exatamente o mesmo princípio pode ser usado para obter sinais para prever 1 instrumento, e não 2 como aqui, é conveniente obter sinais para os MOs de regressão, a propósito
Então, aqui vamos nós! Tenho uma versão funcional grátis do TS pronta a usar. Bolsos, bolsos prontos! Eu não estou a brincar.
Eu tive muitos problemas com este indicador, enquanto eu adicionei níveis a ele, na forma de BB em um simples CK. Parece melhor torná-lo exponencial, o que o faria reagir melhor, e não é necessário arima. E podemos finalmente fazer um bot e ver como ele reage.
Exatamente o mesmo princípio pode ser usado para obter sinais para prever 1 instrumento, e não 2 como aqui, é conveniente obter sinais para os MOs de regressão, a propósito
Não é um BB lá, mas um cálculo ligeiramente diferente de variância. Mas este indicador também é muito bom. Vivat, Maxim - vocês estão no caminho certo, mas eu ainda tenho algum trabalho a fazer.
Aqui vamos nós! Eu devo-lhe uma versão de trabalho gratuita do TC. Bolsos, bolsos prontos! Eu não estou a brincar.
Não é o BB lá, mas um cálculo ligeiramente diferente de variância. Mas este indicador também é muito bom. Viva, Maxim - você está no caminho certo, mas ainda tem algum trabalho a fazer.
Bem, para calcular o modelo eu já utilizo os incrementos tomados com desfasamentos exponenciais:) e como a série de saída é quase estacionária, o BB deve fazer o mesmo
Aqui vamos nós! Eu devo-lhe uma versão de trabalho gratuita do TC. Bolsos, bolsos prontos! Eu não estou a brincar.
Bem, para calcular o modelo eu já utilizo os incrementos tomados com desfasamentos exponenciais :) e como a série de saída já está quase estacionária, o BB deve fazer o mesmo
De qualquer forma, este caminho é correcto e engenhoso. Eu só preciso de passar por isso até ao fim. Onde está o Michael, o professor? Por que ele não se junta à busca desenfreada do ouro? Desapareceu, desapareceu totalmente... Emaranhados na rede neural... Está na hora de lhe pagar a fiança!
Processar os dados. Saída ou boxplots ou curvas agradáveis em colunas.
Com degrau fixo, onde 1 curvilíneo = largura da janela (12k ou o que você tiver)
A "estacionariedade" não é rigorosa e flutuará, o principal não é assim)))
Curvas bonitas podem ser desenhadas em R)))
Eu lembro-me, eu lembro-me dessa tua tarefa. Fá-lo-ei a tempo.