Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 651
Eu acho que a era dos gurus do Forex está no passado, o sugador moderno é mais sofisticado, ele sabe que um pequeno depósito não se dispersa, e um grande, você precisa passar muitos anos para desenvolver as habilidades, para o guru agora um sugador não vai, provavelmente é melhor procurar investidores em diferentes esquemas de gestão de ativos, pams, etc.
Não sei porque devo ir lá e procurar gurus).
Agora está na moda para as empresas de negociação telefonar-lhe e, se abrir uma conta, dar-lhe um Personal Trainer. Sob a sua orientação, você abrirá e fechará negócios e ele lhe mostrará como fazer um milhão. "E neste momento o euro está em alta, se você abrir uma conta agora mesmo e depositar 100 dólares - você vai ganhar mil até o fim de semana, mas você tem que fazer isso hoje, se apresse ou você vai perder muito dinheiro". Em outras palavras, os gurus permanecem, mas não são promovidos por eles mesmos, mas pelo centro de negociação.
Eles são consultores ptushniki, são péssimos e péssimos, podes simplesmente dizer-lhes para se irem foder, é divertido.você abre uma conta e eles lhe dão salsa pessoal, por diversão.
Cavalheiros! Estudantes e desempregados! Velho e jovem!
Não se preocupe, Alexander_K e o gato de Schrodinger farão tudo e começarão a distribuir TS direita e esquerda, como prometido.
Tive um bom resultado, tentei colocar algum dinheiro a sério, tive um resultado negativo.
Alexander, com tal rentabilidade apenas na bolsa de valores )Eles não o deixarão trabalhar no DT
Não se preocupe, Alexander_K e o gato de Schrodinger vão fazer tudo e começar a distribuir o TS para a direita e para a esquerda, como prometido.
Como prova, neste momento:
Bonito.
De jeito nenhum, não é legal - é lírico, e você mesmo se PR como físico e suas posições estão perdendo a partir das 0 horas na captura de tela, é claro que tenho tempo para fechar, mas depois, por favor, apresente-se no estúdio!
Por favor, por favor:
Tudo em pleno automático, sem brincadeiras, sem trapaças, sem paradas idiotas e sem lucros.
Por favor, tenha fé e ajude a acelerar o processo de entrega do projeto:
Quem não tem nada para fazer - escreva um programa para converter arquivos de tick de qualquer corretor. Você precisa trazer a série cronológica de citações para o mesmo. Isto é, como se eles viessem a cada 1 segundo. Devemos analisar a coluna com o tempo no arquivo csv. Se não houver uma nova cotação num determinado segundo, então deve ser interpolada com o valor anterior.
Tenho a certeza que isto é necessário para todos os comerciantes. Por favor, faça um bom trabalho!
Você não sabe o que está a pedir. Agora os corretores não têm um padrão unificado para armazenar carrapatos, todos usam o que quiserem.
Então, o analisador será sempre individual. Não há uma universal.
A única coisa que pode ser feita é criar um algoritmo geral para preencher os dados que faltam e descartar os que são muito frequentes.
Mas o algoritmo deve aceitar dados já preparados, algo como: duas arrays, uma com timings, outra com preço.
Mas mais uma vez, alguns tempos estão em microssegundos, outros em milissegundos. Não existe um tipo padrão de tempo de armazenamento inferior a um segundo.
Então podemos tentar fazer a nossa própria coisa novamente.