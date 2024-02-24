Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 655
Eu também tenho pensado muito nisto.
Se o modelo de regressão prevê ganhos de preço por barra e a pontuação R2 está acima de zero nos testes frontais e nos testes de retaguarda, isso já é um bom começo. O problema é que o resultado, embora estável, é pequeno, a propagação não pode ser vencida.
Analisicamente, o problema é que o R2 penaliza mais o modelo por grandes erros e ignora pequenos erros e direcções comerciais erradas. Se você olhar para a distribuição dos ganhos, a maioria dos movimentos de preços são apenas um par de pips. E o modelo, em vez de prever a direção correta de movimentos tão pequenos, aprende a prever as longas caudas da distribuição para a qual obterá um R2 mais alto. Como resultado, o modelo pode de alguma forma prever grandes movimentos, mas nos pequenos comete sempre um erro na direção e perde a propagação.
Conclusão - as estimativas de regressão padrão para forex são ruins. É necessário criar uma função de aptidão de algum tipo, para que ambas as direcções de negócios sejam tidas em conta, bem como a sua dispersão e precisão. Então, mesmo com uma precisão um pouco superior a 50%, há uma chance de lucro.
Precisão, Sharp ratio, fator de recuperação e outras funções que analisam gráficos comerciais são muito discretos, a neurônica com um backprop padrão não vai sair do mínimo local e não pode aprender corretamente.
Uma conclusão alternativa é ignorar completamente os sinais fracos do neurónio. Troca apenas com os mais fortes. O problema é que podemos sempre definir o limiar que dá bons resultados no backtest, mas não dará bons resultados no fronttest. Aqui, também, precisamos de pensar em algo.
No GARCH o modelo consiste nos seguintes passos:
Todo trabalho significativo e significativo.
Se adicionarmos a possibilidade de adicionar regressores externos obtemos uma ferramenta bastante rica, infelizmente extremamente variada e por isso intensiva em mão-de-obra.
Qual é o problema?
co-pasta e fperet
com base em quê?
Você está errado SanSanych. NS é uma espécie de equivalente da lógica difusa. Aprende-se. Pessoalmente, não vejo nada de misterioso nisso. Você pode usar outras analogias.
Bem, e não-estacionariedade. Qualquer processo, se quebrado em pedaços, se tornará não-estacionário, e se não for, não será aleatório.
A propósito, pelo aspecto das distribuições em diferentes trechos longos (vários em 3 meses) não notei nenhuma diferença significativa entre os dois.
Quanto ao sentido económico - bem, eu não sei. Presumo que o mercado é aleatório para o observador. Se é realmente aleatório ou não, realmente não importa. A palavra-chave aqui é para o observador.
Qual é o problema?
copasta e fperet.
Você é um homem interessante! Acontece que você sabe tudo!
com base em quê?
Eu tenho registo, que diferença faz?
Eu tenho registo, que diferença faz?
Porque o logaritmo neste caso não se livra de outliers: o cálculo de incrementos com n-lag se livra de outliers.
logaritmo centra simplesmente o gráfico em relação a 0
e para se livrar de outliers por logaritmo, tem de introduzir uma escala logarítmica.
incrementos simples
logaritmo dos incrementos (natural)
As emissões são uma coisa complicada. As emissões excessivamente grandes são melhor substituídas por um máximo mais aceitável.
Não é possível livrar-se completamente das emissões. Mas para minimizar o seu impacto na distribuição não só pode e deve ser feito por logaritmo.
Se tomarmos um caso hipotético com aspas adjacentes 10 e 2
10/2 = 5
log (10/2) = 0,69
n-lag é um aumento da TF, e quanto maior a TF, maior o incremento.
O seu atraso 50 é n8, só que mais preciso no sentido de que o seu TF=8 horas começa a cada minuto, ao contrário do gráfico normal.
As emissões são uma coisa complicada. É melhor substituir emissões demasiado elevadas por um máximo mais aceitável.
Não é possível livrar-se completamente das emissões. Mas não só é possível como necessário reduzir a sua influência na distribuição e isso é feito por logaritmo.
Se tomarmos um caso hipotético com aspas adjacentes 10 e 2
10/2 = 5
log (10/2) = 0,69
bem, tudo bem, você encontrou o poder de e para obter o valor do incremento original
mas não te livraste dos aberrantes.
Eu citei 2 fotos acima