Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 657
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
log(close[i]/close[i-15])
Onde espremer para quê?
log(close[i]/close[i-15])
Onde comprimir o quê, porquê?
É mais um rácio, não um incremento.
Eu também pensei que através da subtracção.
o logaritmo é indefinido com argumentos negativos, porquê subtrair
e SanSanych com divisão, mostrei-lhe que ele estava errado em remover os outliers por tal logaritmo
Esta hipótese de um mercado eficiente é um disparate.
É um ponto discutível). Mas não estou a falar da eficiência do mercado, estou a falar do observador.
Um exemplo é um carro a puxar para uma intersecção em T. Para onde vai virar, não temos a menor ideia. E o motorista sabia disso há pelo menos meia hora. Embora o processo seja completamente desregulamentado, para um observador o processo é aleatório - qualquer previsão é absolutamente impossível. Não podemos dizer absolutamente nada sobre o seu comportamento posterior agitando a travagem do carro e outros padrões.
Esta abordagem pode ser chamada de informativa. Qualquer informação é aleatória para um destinatário, caso contrário não é informação).
...e não se pode fazer ao acaso.
Isso é certo. Demorei mais de 2 meses e nenhum resultado.
Por enquanto, a idéia é criar vários indicadores e usá-los para o comércio manual.
Acredito que o garch pode fazer muito, mas o tempo que tenho que investir para entender é muito, e eu não tenho muito tempo.
Não posso concordar. Você tem que ir pela estrada, não pela horta. Pode demorar muitas vezes mais, mas está na estrada.
o logaritmo é indefinido com argumentos negativos, porquê subtrair
e SanSanych com divisão, mostrei-lhe que ele estava errado em remover os outliers por tal logaritmo
Para números negativos você pode *-1, depois logaritmo e depois *-1 novamenteDesta forma, você vai centrar e suavizar as aberturas.
Para números negativos, você pode *-1, depois logaritmo e depois *-1 novamente
vamos compará-lo à subtracção )
Vou compará-la com a subtracção).
Isso não faz sentido nenhum.
regular
tronco
Isso é ridículo.
habitual
tronco
Foste tu que fizeste isso?
deve ir por volta de zero.
Foste tu que fizeste isto?
double delta=close[i]-close[i-15];
double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;
deve ir por volta de zero.