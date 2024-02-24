Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 658
Porquê a segunda?
ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
Estou errado, tomei o logaritmo duas vezes, na última linha se o removeres, é assim:
Sim, eu encontrei-o.)
como se ensina algo sobre um jogo como esse?
Então, como se ensina algo sobre um jogo desses?
não sei. Mas no primeiro caso, com ou sem log - os gráficos são idênticos
sim, no primeiro caso apenas se você precisar de -1 a 1 entradas em NS e fazer um detrend
em caso de subtracção, não é como deter
Maxim Dmitrievsky:
Há algo de errado com o logaritmo. O que você quer pode ser alcançado com sqrt() em vez de log()
Posso brincar com o logaritmo, talvez uma decimal seja mais interessante? Ou calcular com outra base... 1000, por exemplo
Eu não quero nada disso )) Eu só quero que o centro seja zero.
Bem, se o registo só é usado para dissuadir, então sim. Pensei que também querias remover os espigões...
Para remover os outliers, você precisa de uma escala de tempo logarítmica, não de uma escala de preços.http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/
