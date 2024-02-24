Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 649
Maravilhosa discussão, como um figo no seu bolso.
E como é que juntou estes dois pares para um tal resíduo?
Bem, através de uma rede neural, escrevi sobre isso um monte de vezes aqui.
Você me ofereceu VAR e coisas assim... Por que precisamos de regressão linear se temos NS?
Como seria de esperar, o problema é que os comerciantes não têm qualquer efeito no mercado, ou seja, não sei o que fazer com eles, e eles não sabem o que fazer. Como regra, eles não têm tal experiência :) Eu só negoceio com pares, compro um e vendo outro.
O ruído não precisa ser previsto ) ele se desvia da média - ele logo retornará ... mas se houver um efeito de arco, não é certo que ele retornará imediatamente ... e a variância é variável, mas não importa, vamos olhar para ele )
Eu respondi à minha própria pergunta. Pegamos uma máscara simples, deslocamo-la para trás por meio período (o atraso de fase da máscara simples é meio período), e usamos citações ruidosas para alimentar o NS para prever um novo valor de máscara pelo menos uma barra (pode até ser a atual, temos uma máscara em perspectiva). Usando o método da lagarta, preenchemos o meio período que falta, e há convergência para a média, não importa se a média é movida para baixo ou não. O mercado certamente voltará a um futuro camião.
Eu não posso dizer nada sobre a NS.
Não posso dizer nada sobre a NS. A co-integração é uma área bastante grande em termos de modelos e muito bem desenvolvida. Eu não posso ver nenhuma NS lá, porque nesses modelos tudo deve ser provado com testes, e no seu caso simplesmente funcionou assim.
Se é possível usar a sua ideia - não sei, estou interessado apenas no TS, e que comprove as suas futuras propriedades na fase de treino.
PS.
Foi há muito tempo, mas de memória o seu gráfico é muito estranho. Deve ser assim: no caso de uma tendência, o gráfico abaixo ou está acima ou abaixo do eixo e vai e vem.
Você perguntou e respondeu )))) às vezes é bom conversar
mesmo que eu só use MAshka, é possível filtrar algum efeito de arco menor
oh sobre as lagartas... não me faças pensar e fazer alguma coisa )
Por isso vou fazer o meu melhor e mostrar os resultados no forex (amanhã, hoje estou entediado)
Não há NS porque **** os coeficientes são através de uma regressão linear, e através de modelos não lineares não há cérebros.
Se fosse um modelo linear - seria mais alto\ mais baixo, tudo bem, porque você não pode encaixar um modelo linear com tanta precisão a todas as flutuações, mas você pode encaixar um modelo não linear. Caso contrário, o princípio é o mesmo que na negociação clássica de pares.
Assim, a soma dos incrementos dará a série inicial :))) se os obtiver por subtracção
Vamos preparar os nossos bolsos, eu acabo os meus amanhã ))) mas as distribuições e NS são coisas úteis, com certeza. Eu próprio estou a estudar um pouco a análise de variância agora.
Que coisa! Eu reconheço o velho Maxim!
Mais cedo ou mais tarde Koldun dirá sua palavra - você só precisa ser capaz de entender as dicas dele.
Já passou algum tempo desde que alguém publicou um relatório - aqui está o meu avançado.
Treinado 22.01.2018 no EURUSD H1, para teste de geração de código, quase toda a história disponível da MetaQuotes - enorme superfitting e tamanho do EA, não consegue sequer anexar (qualquer pessoa interessada em fazer o download do link) e aqui eu o executei, parece funcionar... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
desculpe mt4 é um anacronismo, eu nem sequer o tenho instalado :D mudar para mt5