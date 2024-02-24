Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 659

elibrarius:
És tu que apagas o tempo)))

bem, é como as fotos ali dentro )

(ver post anterior)

 
Maxim Dmitrievsky:

bem, é como as fotos ali dentro )

(ver post anterior)

Nas fotos a linha vertical é logarítmica, ou seja, os preços. Alexander deve tê-lo confundido com o seu logaritmo temporal.
elibrarius:
nas fotos, a vertical é logarítmica, ou seja, os preços.

Sim, como se faz um? Com o que se deve logaritmizar)

Certo, a culpa é do Alexander :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, como se faz um? Com o que se deve logaritmizar)

Há apenas registo(preço), não do preço delta
elibrarius:
Só há log(preço), não a partir do delta de preço

apenas Log10 não é visualmente diferente do preço (como nos incrementos)


 
Maxim Dmitrievsky:

Talvez faça sentido correr bots em tais gráficos :)

O preço tem crescido muito durante um longo período de tempo. E o logaritmo reduziu a forte mudança de preço para uma pequena - para uma visão mais linear do gráfico.
Gosto de comércio intradiário. à espera de anos para ter lucro - é aborrecido. O preço não vai mudar muito em um dia.
O logaritmo só pode ser usado para dissuadir, como no seu caso. Ou os outliers podem ser removidos. Mas os outliers podem ser removidos por uma raiz e você pode simplesmente aparar o nível.
 
Maxim Dmitrievsky:

simplesmente Log10 não é visualmente diferente do preço (como nos incrementos)


Porque a mudança no preço não é por vezes, mas menos de 10%.
 
Elibrarius:
Porque a mudança de preço não é em tempos, mas menos de 10%.

O registo dos incrementos faz pelo menos algum sentido (embora eu não entenda o quê))). O registo de preços não faz qualquer sentido - o mesmo, mas ligeiramente achatado gráfico.

Porquê lutar com rabos, se é o zeitgeist)).

 
Yuriy Asaulenko:

O registo dos incrementos faz pelo menos algum sentido (embora eu não entenda o quê))). O registo de preços não faz sentido nenhum - é o mesmo, mas é um pouco achatado...

Eu simplesmente corto os incrementos por nível, mas alguém aqui aconselhou a usar o logaritmo dos incrementos.
 
Elibrarius:
Eu apenas aparo os incrementos por nível, mas alguém aqui aconselhou o logaritmo dos incrementos.

Alguém aconselhou. Eles podem ter um objectivo completamente diferente.

Eu pessoalmente adoro caudas: quanto mais melhor)))). E tu lutas com o mundo inteiro.)) É engraçado.

Detrender, e sentar-se, bater nas caudas, e não ter que prever nada.

