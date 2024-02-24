Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 659
És tu que apagas o tempo)))
bem, é como as fotos ali dentro )
nas fotos, a vertical é logarítmica, ou seja, os preços.
Sim, como se faz um? Com o que se deve logaritmizar)
Certo, a culpa é do Alexander :)
Só há log(preço), não a partir do delta de preço
apenas Log10 não é visualmente diferente do preço (como nos incrementos)
Talvez faça sentido correr bots em tais gráficos :)
Gosto de comércio intradiário. à espera de anos para ter lucro - é aborrecido. O preço não vai mudar muito em um dia.
O logaritmo só pode ser usado para dissuadir, como no seu caso. Ou os outliers podem ser removidos. Mas os outliers podem ser removidos por uma raiz e você pode simplesmente aparar o nível.
Porque a mudança de preço não é em tempos, mas menos de 10%.
O registo dos incrementos faz pelo menos algum sentido (embora eu não entenda o quê))). O registo de preços não faz qualquer sentido - o mesmo, mas ligeiramente achatado gráfico.
Porquê lutar com rabos, se é o zeitgeist)).
Eu apenas aparo os incrementos por nível, mas alguém aqui aconselhou o logaritmo dos incrementos.
Alguém aconselhou. Eles podem ter um objectivo completamente diferente.
Eu pessoalmente adoro caudas: quanto mais melhor)))). E tu lutas com o mundo inteiro.)) É engraçado.
Detrender, e sentar-se, bater nas caudas, e não ter que prever nada.