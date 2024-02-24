Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 660
Porque os preços mudam não em tempos, mas menos de 10%.
Sim, não é interessante nessa forma.
Mas o logaritmo das diferenças é interessante, talvez, como um recurso de classificação - o gráfico está preso nas tendências em um estado, então comprar/vender não vai falhar :)
Alguém aconselhou. Eles podem ter um objectivo completamente diferente.
Eu pessoalmente adoro caudas: quanto mais melhor)))). E tu lutas com o mundo inteiro.)) É engraçado.
Ao normalizar com outliers, o centro vai se desviar muito.
Por exemplo, você pegou uma amostra de 10000 bar e encontrou o centro entre o máximo e o mínimo. Próximo treino: adicionar 1000 bar e esta 100 bar será mais forte do que as anteriores. Será um novo centro. Como resultado, os dados serão incompatíveis.
Por exemplo, a última barra da primeira amostra acabou por ser =0, ao normalizar na primeira amostra. Na segunda amostra já está em 1000º a partir do final e na nova normalização pode mudar para 0,2, por exemplo. E as previsões da primeira amostra com sua normalização e da segunda serão diferentes, porque mesmo os dados de entrada para eles são deslocados verticalmente.
Quando os dados são apagados ou subestimados, zero ou estará no lugar ou vagará, mas não tanto assim.
Até agora, cortei 1% da quantidade de dados acima e abaixo. Desta forma, o zero fica por aqui, mas é muito mais fraco. Se você definir níveis de hard trim, o zero/centro estará sempre no mesmo lugar. Mas eu não sei que níveis escolher, e para dezenas de preditores cada um deles é diferente.
talvez... Mas será que prevê pelo menos 1 barra à frente? Ou está apenas mostrando o passado como de costume?
não prever de forma alguma por si só... mas se houver alguma combinação de desfasamentos diferentes então talvez
Sim, já percebi, está bem. Mas há um detrend! E o centro irá para lá juntamente com a distribuição.
Eu tenho uma distribuição estimada em apenas 600-1000 pontos Tf 1 min. E o detrend é muito curto, e o centro se desloca muito rapidamente. Sim, mas isto é no mercado de futuros. Eu não vou tentar em forex.
A propósito. Durante semanas a variação é quase a mesma -+/- alguns pontos.
Mas talvez eu esteja errado... Vou ter de experimentar mais, se me lembrar de fazer outra coisa.
Parece-me que o centro não deve, de preferência, mover-se para qualquer lugar, quanto mais operativo).
Mas talvez eu esteja errado... Vou ter de experimentar mais, se não me esquecer de fazer outras coisas.
Bem, essa é uma abordagem diferente para lidar)).
Mais uma vez, publico uma fotografia.
Por X - tempo, por Y - preço, normalizado de 0 a 60 - o habitual gráfico tempo-preço. Por Z - distribuição da densidade de probabilidade de preço no tempo.
Podemos ver que a distribuição é formada em torno de algum preço, depois o preço "salta" para outro nível e a distribuição é formada em torno de outro preço.
Se o acompanharmos, estaremos sempre nas proximidades do centro de distribuição.
Sim, esqueci-me de dizer, entre movimentos dirigidos de um preço para outro.
Você está alimentando os preços para o NS exatamente?
elibrarius:
Bem, são os próprios preços que precisam ser analisados para se obter a probabilidade dos preços. E a maior parte deles parece ter um aumento e, trabalhando apenas com aumentos, só se pode obter probabilidade de aumentos.
Jesus, muda o centro de distribuição para zero e recebes incrementos. Não há diferença.
Nos NS, sim, os preços são relativos ao aluguel. Isto é, o preço é detenido. Mais o racionamento.
