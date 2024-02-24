Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 650
Já passou algum tempo desde que alguém publicou um relatório - aqui está o meu avançado.
Ótimo! Se a EA realmente foi criada no dia 22 e tem sido negociada sem atualizações desde então, ótimo.
Teste sobre carrapatos dukascopy de 1 de janeiro de 2018 até hoje (10 pips spread). Marcado um joelho notável com uma seta, este é apenas o 22º dia, você pode ver que os lucros pararam de aumentar rapidamente, mas há. Qual vai ser a próxima - o tempo vai aparecer.
Por favor, anexe pelo menos uma descrição mínima do sistema às fotos :) e claro que entendo que tudo é secreto, mas só de olhar para as fotos não é muito interessante
desculpe mt4 é um anacronismo, eu nem sequer o tenho instalado :D vá para mt5
IMHO, em vez de usar alternativamente um terminal, é melhor combinar as vantagens e compensar as desvantagens de usar ambos, às vezes até vários ao mesmo tempo, inclusive com outras plataformas, através da interprogramação.
Sim... mas eu não vi outros terminais, especialmente os testers) os concorrentes mais próximos estão muito atrasados.
Isso mesmo... mas não vi outros terminais, especialmente testers) os concorrentes mais próximos estão a ficar muito aquém
Se você não tomar uma abordagem alternativa, você não precisa puxá-lo para fora, é o suficiente para complementá-lo)
a média aqui é 0, é uma estratégia neutra.
mais longe apenas nas estatísticas têm de tirar) o que é que está a mudar não é compreendido na caixa negra
Em suma, quase terminou a 2ª estratégia das 3 previstas (os resultados da primeira já foram escritos, não eliminados).
se este não funcionar - o último será deixado )
e este será o fim do MO
Se você não gosta, você deve desistir de negociar com algo-trading, não é o seu negócio, não há nada nos índices.
Eu vou ensinar as pessoas a fazer algo-trade.
Eu acho que a era dos gurus do Forex se foi, o otário moderno é mais sofisticado, ele sabe que um pequeno depósito não pode ser aumentado, e um grande precisa de muitos anos para desenvolver habilidades.
Agora está na moda as empresas de negociação telefonarem-lhe e, se você abrir uma conta, dar-lhe um Personal Trainer. Sob a sua orientação, você abrirá e fechará negócios e ele lhe mostrará como fazer um milhão. "E neste momento o euro está em alta, se você abrir uma conta agora mesmo e depositar 100 dólares - você vai ganhar mil até o fim de semana, mas você tem que fazer isso hoje, se apresse ou você vai perder o grande dinheiro". Em outras palavras, os gurus permanecem, mas não são promovidos por eles mesmos, mas pelo centro de negociação.