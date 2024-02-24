Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3248
Então, é necessário levar os indicadores a alguns parâmetros uniformes. Mesmo que o incremento em intervalos diferentes sirva como indicador, caso contrário, a correlação será estranha.
Eu mesmo moveria uma janela em uma matriz 1d e observaria o número de amostras por meio de qualquer sinal de "similaridade". Mais precisamente, nem mesmo o número, mas o "lucro" total de tais lugares (entrada por padrão, saída - em n horas).
Apenas o número de amostras encontradas na animação é confuso: várias centenas. Em quatro anos, há apenas 365*5/7*24~6000 amostras. Entre 6.000, encontrar 500 amostras é um padrão muito aproximado (ou um sinal de similaridade) ou um padrão fora da escala.
no loop, para cada exemplo, a correlação com os outros é preenchida pela matriz já calculada, portanto, há muitos
25 mil correlações para cada exemplo. Seria interessante ver a distribuição da correlação de -1 a +1.
Tentarei acelerar um pouco mais.
Acho que você poderia aplicar o princípio da peneira.
Já existe uma seleção simples por índices conhecidos da matriz de correlação do conjunto de dados original, para cada padrão, portanto, é rápido. A linha mais à direita na tela mostra apenas quantos exemplos de cada padrão existem. Outros dados, como preços futuros, são preenchidos e as estatísticas são consideradas. Você pode fazer isso de outra forma, sim.
entrada padrão, saída em n horas.
A saída é?
em um TP fixo
fixo
Durante a mineração?
Durante a mineração?
Posso ver nas estatísticas, digamos, as 10 barras futuras, e emito todas as curvas de cada instância encontrada do padrão no futuro (como uma previsão).
Depois, a média de todas as curvas.
Como esse padrão para vender, em média, e quantos pips podem ser vistos.
A referência do padrão é salva; no testador, procuramos a correlação dos valores atuais com a referência e abrimos negociações de acordo com a lógica selecionada.
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading.
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading.
Maxim Dmitrievsky, 2023.09.21 15:07
O bot abre várias negociações ao mesmo tempo, se o sinal persistir, com o mesmo volume, a partir disso parece que martin
Portanto, provavelmente, ao minerar, faz sentido considerar em uma série de amostras consecutivas apenas a primeira.
Sim, faz