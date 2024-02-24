Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3252

СанСаныч Фоменко #:

Dois inimigos: excesso de treinamento e olhar para frente.

Muito já foi escrito sobre o treinamento excessivo - o modelo é muito "semelhante" à série original. Todos estão familiarizados com isso, pois o treinamento excessivo é um resultado comum em testes.

O que é "olhar para frente"?

Obviamente, usar informações na tomada de decisões que não eram conhecidas na época.

Na minha opinião, o principal motivo da ocorrência frequente de "olhar para frente" é que, por sua própria natureza, o TC é um algoritmo on-line, e sua criação é um algoritmo off-line.

Par plano, sentinelas

padrão encontrado em 15 segundos :) A partir de 2020, tudo antes é OOS

otimizei ligeiramente os parâmetros de 2019


atualização

O mesmo padrão também funciona em outro personagem


É mais rápido do que o MO
 
Maxim Dmitrievsky #:

Par plano, sentinelas

padrão encontrado em 15 segundos :) A partir de 2020, tudo antes é OOS

otimizei ligeiramente os parâmetros de 2019


atualização

O mesmo padrão também funciona em outro personagem


É mais rápido que o MO.

Mas você mesmo percebe que é uma escolha entre SBs)))) mas dura muito mais tempo no histórico, e podemos supor que não terminará imediatamente. Mas isso não é um fato. A tarefa é, obviamente, muito mais difícil, avaliar o estado dessas repetições/bem, como padrões, oh, pseudo-leis)))) O padrão como ele é, em quase SB, é claro que já é alguma coisa, mesmo para encontrá-lo, você precisa fazer um esforço, mas para prever isso não é nada. Infelizmente... ou eu não sei, mas é assim que parece ser))

O início do padrão e o fim do padrão são interessantes.

Valeriy Yastremskiy #:

Mas você percebe que é uma escolha entre os SBs)))), mas muito mais duradoura na história, e pode-se presumir que ela não terminará imediatamente. Mas isso não é um fato. A tarefa é, obviamente, muito mais difícil, avaliar o estado dessas repetições/bem, como padrões, oh, pseudo-leis)))) O padrão como ele é, em quase SB, é claro que já é alguma coisa, mesmo para encontrá-lo, é preciso esforço, mas para a previsão não é nada. Infelizmente... ou eu não sei, mas é o que parece))

O início do surgimento do padrão e o fim do padrão são interessantes.

SB + ineficiências
O SB não deve ser previsto quase todo, com pequenos ajustes - mercado totalmente ineficiente, 10 de 10. Nenhum SB a ser previsto, totalmente eficiente. Funciona como hipótese nula.
SB + ineficiências: é necessário separar o previsível do imprevisível. Pode haver graus de ineficiência, por exemplo, relação entre padrão e ruído, em termos quantitativos ou outros.

Essa é, grosso modo, a classificação para evitar confusão.
É claro que você deve fazer testes estatísticos, se possível, mas geralmente você é preguiçoso.
 
Maxim Dmitrievsky #:

o padrão foi encontrado em cerca de 15 segundos.

Como a velocidade permite, é lógico observar TFs menores. Se entendi corretamente, o comprimento do padrão é de apenas dez valores.
 
Rorschach #:

A situação é como a da física moderna: você quer pedalar ou dirigir? No início, a física tentava entender como o mundo funciona, mas agora eles apenas esticam fórmulas sobre os dados, inventam entidades virtuais, ninguém entende nada, tudo é muito complicado.

No processamento de dados, a situação é a mesma. No passado, pegávamos um problema, tentávamos entendê-lo, depois escrevíamos um algoritmo à mão e otimizávamos os cálculos. Para simplificar a tarefa, algumas relações eram negligenciadas, outras eram reduzidas a uma forma linear. Quando havia potência e dados suficientes, a solução do problema foi transferida para um otimizador (grosso modo, como no testador MT), que seleciona os coeficientes de algum polinômio. Ninguém entende como o que é calculado, não há confiança total no resultado, mas essa abordagem é capaz de levar em conta relações não lineares e não óbvias, acelerando alguns cálculos científicos em ordens de magnitude.

Quando a solução é óbvia, deve-se usar a abordagem clássica. Mas em condições de grande incerteza, a MO não é uma panaceia (é por isso que eles adicionam ruído às imagens no captcha).

Explicação clara, obrigado.

fxsaber #:
Como a velocidade permite, é lógico olhar para TFs menores. Se entendi corretamente, o comprimento do padrão é de apenas dez valores.
Daremos uma olhada nisso um dia desses
 
Maxim Dmitrievsky #:
Daremos uma olhada nisso um dia desses.

Seria o contrário para mudar a escala.

Antimoshnik, em seu tópico, continua a dar cabo de sua mente 😀😀😀😀 Vá para o fórum algotraders e negue a própria base do motivo pelo qual todos estão aqui.

Quero dizer, qual alternativa é oferecida em troca? Alcotrading? 😀
fxsaber #:

Iria na outra direção de mudar a escala.

O outro dia significa em breve)
