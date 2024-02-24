Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3252
Dois inimigos: excesso de treinamento e olhar para frente.
Muito já foi escrito sobre o treinamento excessivo - o modelo é muito "semelhante" à série original. Todos estão familiarizados com isso, pois o treinamento excessivo é um resultado comum em testes.
O que é "olhar para frente"?
Obviamente, usar informações na tomada de decisões que não eram conhecidas na época.
Na minha opinião, o principal motivo da ocorrência frequente de "olhar para frente" é que, por sua própria natureza, o TC é um algoritmo on-line, e sua criação é um algoritmo off-line.
Par plano, sentinelas
padrão encontrado em 15 segundos :) A partir de 2020, tudo antes é OOS
otimizei ligeiramente os parâmetros de 2019
atualização
O mesmo padrão também funciona em outro personagem
É mais rápido que o MO.
Mas você mesmo percebe que é uma escolha entre SBs)))) mas dura muito mais tempo no histórico, e podemos supor que não terminará imediatamente. Mas isso não é um fato. A tarefa é, obviamente, muito mais difícil, avaliar o estado dessas repetições/bem, como padrões, oh, pseudo-leis)))) O padrão como ele é, em quase SB, é claro que já é alguma coisa, mesmo para encontrá-lo, você precisa fazer um esforço, mas para prever isso não é nada. Infelizmente... ou eu não sei, mas é assim que parece ser))
O início do padrão e o fim do padrão são interessantes.
Mas você percebe que é uma escolha entre os SBs)))), mas muito mais duradoura na história, e pode-se presumir que ela não terminará imediatamente. Mas isso não é um fato. A tarefa é, obviamente, muito mais difícil, avaliar o estado dessas repetições/bem, como padrões, oh, pseudo-leis)))) O padrão como ele é, em quase SB, é claro que já é alguma coisa, mesmo para encontrá-lo, é preciso esforço, mas para a previsão não é nada. Infelizmente... ou eu não sei, mas é o que parece))
o padrão foi encontrado em cerca de 15 segundos.
A situação é como a da física moderna: você quer pedalar ou dirigir? No início, a física tentava entender como o mundo funciona, mas agora eles apenas esticam fórmulas sobre os dados, inventam entidades virtuais, ninguém entende nada, tudo é muito complicado.
No processamento de dados, a situação é a mesma. No passado, pegávamos um problema, tentávamos entendê-lo, depois escrevíamos um algoritmo à mão e otimizávamos os cálculos. Para simplificar a tarefa, algumas relações eram negligenciadas, outras eram reduzidas a uma forma linear. Quando havia potência e dados suficientes, a solução do problema foi transferida para um otimizador (grosso modo, como no testador MT), que seleciona os coeficientes de algum polinômio. Ninguém entende como o que é calculado, não há confiança total no resultado, mas essa abordagem é capaz de levar em conta relações não lineares e não óbvias, acelerando alguns cálculos científicos em ordens de magnitude.
Quando a solução é óbvia, deve-se usar a abordagem clássica. Mas em condições de grande incerteza, a MO não é uma panaceia (é por isso que eles adicionam ruído às imagens no captcha).
Explicação clara, obrigado.
Como a velocidade permite, é lógico olhar para TFs menores. Se entendi corretamente, o comprimento do padrão é de apenas dez valores.
Daremos uma olhada nisso um dia desses.
Seria o contrário para mudar a escala.
Iria na outra direção de mudar a escala.