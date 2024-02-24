Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3245
Existe um teste de comparação para afirmar isso?
ou o de sempre.
Não para você.
então é o normal).
portanto, o de sempre).
Dia da Marmota.
Isso é certo.
Por meio de bardos e gpts, tentei acelerar meu código em Python, que não está disponível na Internet, ou seja, sem espiar. Há de 20 a 30 linhas. Nenhuma delas funcionou, além disso, nenhum dos códigos sugeridos funciona. Não importa o quanto eu tente, não há resultado. O que também dá a entender que esses alunos não sabem como extrapolar.
Use o Bing, se ele não consegue fazer isso, ninguém consegue fazer.
Estou me dedicando a uma rápida pesquisa de padrões.
Ainda não consegui superar os resultados do MoD
Regras associativas?)
Correlação ) você pode criar sequências que consistem nos valores de diferentes recursos e procurar semelhanças nas histórias
Na mesma linha dos modelos de conjuntos de madeira....
Se não podemos aceitar a qualidade, vamos aceitar a quantidade....
Cada árvore separadamente faz uma previsão muito ruim, mas se houver um conjunto de 100-1000 árvores, obteremos previsões mais ou menos boas devido à supressão de ruído(temos informações detalhadas sobre isso aqui e aqui).
Se fizermos uma analogia com a negociação - se não pudermos obter qualidade (fazer um bom TS / uma árvore), podemos tentar obter quantidade por meio de um conjunto de TS / conjunto de árvores.
E não é necessário que cada TC ganhe muito e bem, o principal é que ganhe exatamente.
Portanto, a tarefa é criar um conjunto de TCs.
Desenvolvi um certo gerador automático de sistemas de negociação e descobri que, com uma ideia e uma ferramenta, é possível obter cerca de 10 a 20 TCs fracamente relacionados/não correlacionados.
Umaideia é, por exemplo, um indicador que você desenvolveu e, com base nele, você cria algumas regras de negociação (TS).
As próprias TSs são bastante simples, o que dá esperança de que não tenham surgido como resultado de treinamento excessivo, mas o tempo dirá....
No momento, um robô para o euro com uma ideia, 15 TS, se as TS funcionarem com os novos dados, o conjunto total de TS deve proporcionar um lucro estável, mas as TS devem ter pelo menos 100 peças.
Negociar 15 TCs no judeu parece bastante assustador).
e, até agora, no plus, mas é apenas o primeiro dia de testes, havia muitos bugs...
Não contei nada muito natural, e não há nada de novo aqui, mas ainda assim acho interessante....
em uma rápida pesquisa de padrões.
Ainda não consegui superar os resultados do MoD
Você também pode minerar assim, eu minerei isso no horário de trabalho hoje. Estou minerando desde 2020, tudo antes disso é oos