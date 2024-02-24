Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3242
O sistema de teste consistirá em três componentes:
Outra pergunta sobre o MM, haverá alguma limitação aqui?
Estou impressionado com o desejo dos offtoppers de se afirmarem às custas dos fracassos dos outros. Aparentemente, eles não têm o suficiente de si mesmos por causa de sua existência desinteressante :))
Outra pergunta do MM: haverá alguma restrição aqui?
... As redes neurais são provavelmente mais difíceis, talvez apenas em python.Qualquer pré-processamento, no nível de execução de um modelo já treinado, geralmente é bastante simples e pode ser reescrito em outro NPS.
1. Não há nenhum problema com redes neurais em R. Há um Torch (1.13.1) portado e há o H2O. Ambos podem ser convertidos em ONNH com alguma ginástica.
2. A complexidade do pré-processamento depende do conhecimento e das habilidades do programador. E nem "qualquer" pode ser reescrito ou convertido em ONH.
A pergunta sobre o concurso é diferente:
" O ONNX pode ser comparado a uma linguagem de programação especializada em funções matemáticas. Ele define todas as operações necessárias, e o modelo de aprendizado de máquina deve implementar a função de saída com essa linguagem." Se levarmos em conta que essa "linguagem" está em constante expansão e muda rapidamente, os problemas com a depuração do código ONNX em si e sua implementação no MCL serão um mar de tempo perdido.
Caso contrário, a ideia é interessante para quem tem muito tempo livre.
Boa sorte
Acho que eles disseram que você pode usar seu próprio arquivo mqh com seu próprio código, portanto, pode usar seus próprios preditores, pelo que entendi.Mas, novamente, se você precisar de indicadores especiais, não poderá anexá-los por meio do recurso....
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading
fxsaber, 2023.09.13 19:28
Sobre a discussão do modelo de robô para o Tester.
Verificando o modelo em um MA padrão, apenas em ticks.
Modelo de trabalho.
Verificar o padrão em uma MA padrão, somente em ticks.
Padrão de trabalho.
Agora, em centavos reais, 10 libras, de preferência sem reinvestimento.
e você perderá 100%.
porque nanegociação real haverá muito mais negociações negativas do que positivas.
e a epopeia com o glorioso MO finalmente terminará.
e a epopeia com o ilustre MoD finalmente terminará.
O consultor não tem nada a ver com o MoD. Trata-se de um teste técnico do modelo proposto.
Por que ir até a filial do MO e informar que o MO não funciona - eu não sei.