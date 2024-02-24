Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3242

Renat Fatkhullin #:
O sistema de teste consistirá em três componentes:
1) nosso modelo de robô único
2) seu wrapper model.mq5 no código-fonte para fornecer entrada/saída de dados para o modelo ONNX, interpretação dos resultados e geração de negociações
3) model.onnx - seu modelo neural

Outra pergunta sobre o MM, haverá alguma limitação aqui?

 
Maxim Dmitrievsky #:
Estou impressionado com o desejo dos offtoppers de se afirmarem às custas dos fracassos dos outros. Aparentemente, eles não têm o suficiente de si mesmos por causa de sua existência desinteressante :))
Parece que isso permite que eles se sintam grandes praticantes de negociação, quando maneiras mais sensatas de fazer isso não estão disponíveis por motivos óbvios).
 
Aleksey Vyazmikin #:

Outra pergunta do MM: haverá alguma restrição aqui?

Também pensei imediatamente na necessidade da martingale).
 
Entendo:
O modelo de robô deve ser inserido como um fragmento do
código no arquivo *.mq5, ao fazer uma verificação de MQLInfoInteger() para o atributo
MQL_TESTER?
 
Maxim Dmitrievsky #:

... As redes neurais são provavelmente mais difíceis, talvez apenas em python.

Qualquer pré-processamento, no nível de execução de um modelo já treinado, geralmente é bastante simples e pode ser reescrito em outro NPS.

1. Não há nenhum problema com redes neurais em R. Há um Torch (1.13.1) portado e há o H2O. Ambos podem ser convertidos em ONNH com alguma ginástica.

2. A complexidade do pré-processamento depende do conhecimento e das habilidades do programador. E nem "qualquer" pode ser reescrito ou convertido em ONH.

A pergunta sobre o concurso é diferente:

  • será possível usar seus próprios preditores ou todos usarão alguns preditores comuns propostos pelos desenvolvedores?
  • Se o teste for feito no histórico de 2023, em que período os modelos devem ser treinados? É possível apresentar um modelo treinado no mesmo período e ele apresentar bons resultados no teste. Como você testa isso?

" O ONNX pode ser comparado a uma linguagem de programação especializada em funções matemáticas. Ele define todas as operações necessárias, e o modelo de aprendizado de máquina deve implementar a função de saída com essa linguagem." Se levarmos em conta que essa "linguagem" está em constante expansão e muda rapidamente, os problemas com a depuração do código ONNX em si e sua implementação no MCL serão um mar de tempo perdido.

Caso contrário, a ideia é interessante para quem tem muito tempo livre.

Boa sorte

 
Estou lhe dizendo, o docker é a verdadeira solução.
Qualquer código, qualquer linguagem, qualquer biblioteca.

Mas esse não é o caso.
 
Vladimir Perervenko #:
  • Será possível usar seus próprios preditores ou todos usarão alguns preditores comuns propostos pelos desenvolvedores.
  • Se o teste for realizado no histórico de 2023, em que período os modelos devem ser treinados? É possível apresentar um modelo treinado no mesmo período e ele apresentar bons resultados no teste. Como você verificará isso?

Acho que eles disseram que você pode usar seu próprio arquivo mqh com seu próprio código, portanto, pode usar seus próprios preditores, pelo que entendi.

Mas, novamente, se você precisar de indicadores especiais, não poderá anexá-los por meio do recurso....
 

Verificando o modelo em um MA padrão, apenas em ticks.

#include "EMA.mqh" // https://www.mql5.com/ru/code/download/22770/ema.mqh

input int inPeriod1 = 50;
input int inPeriod2 = 150;
input int inSensitivity = 100;

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3239#comment_49322318
double SignalONNX( const MqlTick &Tick )
{  
  static EMA EMA1(inPeriod1);
  static EMA EMA2(inPeriod2);
  static int Sensitivity = 0;
    
  const double Price = Tick.bid * Tick.ask;
  
  Sensitivity += Price ? 1 - ((EMA1.Get(Price) > EMA1.Get(Price)) << 1) : 0;  
  Sensitivity = MathMax(-inSensitivity, MathMin(Sensitivity, inSensitivity));

  return((Sensitivity == inSensitivity) ? 1 : -(Sensitivity == -inSensitivity));
}



Modelo de trabalho.
 
fxsaber #:

Verificar o padrão em uma MA padrão, somente em ticks.



Padrão de trabalho.

Agora, em centavos reais, 10 libras, de preferência sem reinvestimento.

e você perderá 100%.

porque nanegociação real haverá muito mais negociações negativas do que positivas.

e a epopeia com o glorioso MO finalmente terminará.

 
Renat Akhtyamov #:

e a epopeia com o ilustre MoD finalmente terminará.

O consultor não tem nada a ver com o MoD. Trata-se de um teste técnico do modelo proposto.

Por que ir até a filial do MO e informar que o MO não funciona - eu não sei.

