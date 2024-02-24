Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3255

você ainda precisa examinar todos eles e escolher os melhores para verificar com os novos dados.

matriz de correlação entre linhas de determinadas características e, em seguida, as linhas mais correlacionadas são selecionadas


Você constrói uma matriz de correlação (grande) de características e, em seguida, seleciona as linhas mais correlacionadas? São padrões semelhantes?

Mais ou menos

 

(des)a propósito, ou aqui novamente há uma autoglorificação geral dos resultados teóricos :-))

Todos sabem que, na maioria dos casos, o treinamento e os testes são realizados praticamente para o BO, mas você está tentando usá-los no Forex? e as regras comerciais introdutórias são inicialmente misturadas e confusas. Uma das malditas nuances

 
BO é o quê? O que você costuma usar e abreviar - os outros não usam e não fazem ideia do que você quer dizer. Os autores normais escrevem por extenso na primeira vez e mostram a abreviação, depois seguem as abreviações.

 
tipo de

Não vejo nenhuma razão para converter os dados em uma matriz kor.


Aqui está uma comparação do que o algoritmo verá quando procurar padrões em linhas regulares com recursos e em uma matriz cor com recursos.

Não vejo nenhuma vantagem...

#  признаки
set.seed(1)
x <- sample(1:5,1000,replace = T)
X <- embed(x,5)[,5:1]

#  кореляционная матрица
corX <- cor(t(X))

#  снижение размерности для визуализации
um_corX <- umap::umap(corX)$layout
um_X <- umap::umap(X)$layout

#  кластеризирую чтобы оценить кластера близких точек
db_corX <- dbscan::hdbscan(um_corX,minPts = 5)$cluster
db_X <- dbscan::hdbscan(um_X,minPts = 5)$cluster

par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2))
plot(um_X, col= db_X, main="поверхность обычныой матрицы с данными", pch=20,lwd=2)
plot(um_corX, col= db_corX, main="поверхность корреляцонной матрицы", pch=20,lwd=2)


Alterei os dados para algo semelhante a uma série temporal e o resultado é o mesmo.


 
tipo de

Portanto, basta procurar padrões em um conjunto de dados regular com sinais, sem a matriz cor. O resultado será o mesmo, quase garantido.


P.S. E por que gastei tanto tempo com isso... Eu poderia ter assistido no YouTube...

Portanto, basta procurar padrões em um conjunto de dados regular com recursos, sem uma matriz cor. O resultado será o mesmo, quase garantido


P.S. E por que gastei tanto tempo com tudo isso... Eu poderia ter assistido no YouTube...

Ah, é isso.

 
Oh, todo mundo

concordam

concordar

vá assistir ao YouTube ))

 
BO é o quê?

Fiquei com a impressão de que no site é uma abreviação bem estabelecida: BO - opções binárias. Curvas/encostas/derivadas, mas se trata de contagens regressivas discretas e + - nelas. Algumas das regras comerciais introdutórias vêm das opções. E outras não, o que resulta em uma salsa que não funciona nem aqui nem ali.

Em resposta ao meu homônimo: Sou totalmente a favor do MO e de qualquer movimento. Mas se simplesmente não houver resultado por um longo período, é necessário procurá-lo - talvez algo não tenha sido inicialmente planejado da maneira correta. Nunca vi nem mesmo uma demonstração "feita usando Machine Learning" em um tópico. A pesquisa metódica também implica críticas (perguntas/comentários) à base.

