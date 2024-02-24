Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3255
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
você ainda precisa examinar todos eles e escolher os melhores para verificar com os novos dados.#32456
Você constrói uma matriz de correlação (grande) de características e, em seguida, seleciona as linhas mais correlacionadas? São padrões semelhantes?
matriz de correlação entre as linhas dos recursos fornecidos e, em seguida, as linhas mais correlacionadas são selecionadas
Uma matriz de correlação (grande) de recursos é criada e, em seguida, as linhas correlacionadas são selecionadas de acordo com ela? Esses são padrões semelhantes?
Mais ou menos
(des)a propósito, ou aqui novamente há uma autoglorificação geral dos resultados teóricos :-))
Todos sabem que, na maioria dos casos, o treinamento e os testes são realizados praticamente para o BO, mas você está tentando usá-los no Forex? e as regras comerciais introdutórias são inicialmente misturadas e confusas. Uma das malditas nuances
(des)a propósito, ou então há uma autoglorificação geral dos resultados teóricos aqui novamente :-)
Todos sabem que, na maioria dos casos, o treinamento e os testes são realizados praticamente para o BO, mas você está tentando usá-los no Forex? e as regras comerciais introdutórias são inicialmente misturadas e confusas. Uma das malditas nuances
BO é o quê? O que você costuma usar e abreviar - os outros não usam e não fazem ideia do que você quer dizer. Os autores normais escrevem por extenso na primeira vez e mostram a abreviação, depois seguem as abreviações.
tipo de
Não vejo nenhuma razão para converter os dados em uma matriz kor.
Aqui está uma comparação do que o algoritmo verá quando procurar padrões em linhas regulares com recursos e em uma matriz cor com recursos.
Não vejo nenhuma vantagem...
Alterei os dados para algo semelhante a uma série temporal e o resultado é o mesmo.
tipo de
Portanto, basta procurar padrões em um conjunto de dados regular com sinais, sem a matriz cor. O resultado será o mesmo, quase garantido.
P.S. E por que gastei tanto tempo com isso... Eu poderia ter assistido no YouTube...
Portanto, basta procurar padrões em um conjunto de dados regular com recursos, sem uma matriz cor. O resultado será o mesmo, quase garantido
P.S. E por que gastei tanto tempo com tudo isso... Eu poderia ter assistido no YouTube...
Ah, é isso.
Oh, todo mundo
concordam
concordar
vá assistir ao YouTube ))
BO é o quê?
Fiquei com a impressão de que no site é uma abreviação bem estabelecida: BO - opções binárias. Curvas/encostas/derivadas, mas se trata de contagens regressivas discretas e + - nelas. Algumas das regras comerciais introdutórias vêm das opções. E outras não, o que resulta em uma salsa que não funciona nem aqui nem ali.
Em resposta ao meu homônimo: Sou totalmente a favor do MO e de qualquer movimento. Mas se simplesmente não houver resultado por um longo período, é necessário procurá-lo - talvez algo não tenha sido inicialmente planejado da maneira correta. Nunca vi nem mesmo uma demonstração "feita usando Machine Learning" em um tópico. A pesquisa metódica também implica críticas (perguntas/comentários) à base.