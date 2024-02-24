Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1621

Aleksey Vyazmikin:

A realidade pode não ser o que imaginamos - devemos tentar reproduzir os algoritmos de particionamento do CatBoost e ver o que realmente acontece lá e o quão correto ele é.

Em relação à aleatoriedade - há uma aleatoriedade na escolha da partição da grade preditora, como não a melhor, mas aleatória, se eu entendi corretamente. E, há algoritmos que dividem a pilha de forma desigual por intervalos.

Eu penso diferente. Cada preditor é dividido por um ponto aleatório, mas a melhor divisão resultante ainda é escolhida.

 
mytarmailS:

Eu diria que não é mau, mas é frustrante.

Basicamente funciona como um indicador normal de sobre-compra/sobre-venda.

Às vezes é certo, às vezes é errado, não devia ser...

Você já testou esta rede para negociar? A minha experiência diz-me que não vai fazer dinheiro...

A menos que você coloque um filtro na "certeza" da rede

Não vou discutir sobre adequação/inadequação, acumulei algumas estatísticas da noite para o dia + adicionei um filtro de "confiança". Isto é o que a noite parece com o conjunto de filtros alto. Se você colocar zero, as linhas não vão quebrar nada, apenas mudar de lado.
Dar-lho-emos para testes num futuro próximo.

 
Evgeny Dyuka:
Zona laranja acima - prevê movimento para baixo, verde abaixo - movimento para cima, o nível de confiança do neurônio é grosso. Funciona apenas no BTCUSD M1 (por enquanto).
Está tudo bem? ))

Parece ser um indicador de tendência normal )))). Com que frequência se recicla?

 

Com base neste quadro, o treinamento é extremamente raro ou não é suficientemente correto, pois de outra forma tais zonas simplesmente não existiam no momento em que o sistema treinado foi aplicado.

Provavelmente não será uma revelação para ninguém que o testador de estratégia em MT é essencialmente o sistema neural treinado.
 
Farkhat Guzairov:

Parece ser um indicador de tendência normal )))). Com que frequência se recicla?

Só se você olhar para ele de longe). Numa inspeção mais atenta, você pode ver que não é tão simples assim.
Eu treinei uma vez, este é o primeiro julgamento. A área de formação até cerca de 1 de Fevereiro, depois um conjunto de dados de teste até 24 de Fevereiro.
Devo dizer que este neurónio foi construído sobre o meu monte de sucata, por isso estou surpreendido que mostre alguma coisa. Eu tenho uma ideia de para onde ir a partir daqui.
 
Você tem algum exemplo de trabalho com aprendizagem correta? Não estou a falar das redes neurais secretas que fazem milhões de lucro, todos as têm )) Mas aqueles que são públicos.
 
Evgeny Dyuka:
Isso se olhares para ele à distância. Depois de um olhar mais atento, você vê que não é assim tão simples.
Eu tentei uma vez, foi o primeiro julgamento. Área de aprendizagem até aproximadamente 1 de Fevereiro, depois um conjunto de dados de teste até 24 de Fevereiro.
Devo dizer que este neurónio foi construído sobre o meu monte de sucata, por isso estou surpreendido que mostre alguma coisa. Há um entendimento de para onde ir a seguir.

Então, em essência, você ainda não desenvolveu um sistema para negociar nele, até agora você só vê um resultado de previsão relativamente aceitável, mas você já tentou negociar e que regras você aplica?

 
Uma boa pergunta.
Não penso em transformar-me em negócios, por uma questão de princípio. Assim que começo a lidar com take/stop/backtest, o meu cérebro começa a encolher e eu começo a lutar com moinhos de vento. Eu faço um indicador e o resto vai resolver-se por si só.
 
Evgeny Dyuka:
Você tem algum exemplo de treinamento adequado? Não me refiro a redes neurais secretas que dão milhões de lucro, toda a gente as tem). Refiro-me aos que são públicos.

Eu tenho.... Eu tiro conclusões a partir dos testes de retaguarda no testador, qual você acha que é o resultado que você obtém se o seu sistema for treinado corretamente? Quase 90% de resultados de entradas corretas. Anteriormente os mesmos backtests não davam tal resultado, do qual concluo que o treino neste caso estava correcto.

Tente o mesmo.

 
elibrarius:

Eu penso diferente. Cada preditor é dividido aleatoriamente, mas o melhor resultado ainda é escolhido.

Fui ver a ajuda deles, mas não entendo - é muito confuso. Vou tentar encontrar este ponto no vídeo mais tarde, é mais claro lá.

Mas também vi que a CB acrescentou novas opções para a construção de árvores.

--grow-policy

A política de cultivo de árvores. Define como realizar a construção de árvores gananciosas.

Possíveis valores:
  • Árvore simétrica- Umaárvore éconstruída nível por nível até que a profundidade especificada seja atingida. Em cada iteração, todas as folhas do último nível da árvore são divididas com a mesma condição. A estrutura em árvore resultante é sempre simétrica.

  • Profundidade- Uma árvore é construída nível por nível até que a profundidade especificada seja atingida. Em cada iteração, todas as folhas não-terminais do último nível da árvore são divididas. Cada folha é dividida por condição com a melhor melhoria da perda.

    Nota. Os modelos com esta política crescente não podem ser analisados usando a importância do recursoPredictionDiff e só podem ser exportados para ajson ecbm.

  • Guia de perdas- Uma árvore é construída folha por folha até que o número máximo de folhas especificado seja alcançado. Em cada iteração, a folha não-terminal com a melhor melhoria da perda é dividida.
