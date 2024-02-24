Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3135

mytarmailS #:

Estamos falando de coisas diferentes. Basicamente, estou falando da ideia de um autômato criar recursos qualitativos muito complexos para um modelo que não é limitado por nada

Pode ser uma regra complexa ==> na qual alguma sequência é treinada, ==> somente padrões de trabalho (regras) são selecionados a partir dela ==> na qual o modelo é treinado.

e pode ser apenas um recurso entre centenas para o modelo básico.

não se esqueça de adquirir um supercomputador )

 
Maxim Dmitrievsky #:

não se esqueça de adquirir um supercomputador )

não poderia estar mais de acordo

 
СанСаныч Фоменко #:

Toda a história da humanidade nos diz que somente o homem pode encontrar um padrão.

Atualmente, os escritores de galgos atribuem essa capacidade à IA, que hoje funciona APENAS com base na extrapolação de dados históricos. Isso na melhor das hipóteses. E, geralmente, a IA não é nada mais do que um mecanismo de busca muito rápido.

Você está propondo um problema qualitativamente diferente: criar uma IA análoga à humana. Se você percebe isso, que assim seja.

papai golfinho diz a seu filho: "toda a história dos golfinhos nos diz que somente os golfinhos são capazes de encontrar o melhor cardume de peixes usando a ecolocalização, todos os outros usam dicas ruins de nossas habilidades" (c) Papa Dolphin.
 

Aqui estou eu observando e sorrindo, perversamente)))

Em uma operação, peguei 1 em 4 e, em outra, 1 em 5.

Acho que está tudo bem, mas o sapo está me sufocando)))


Se você começar a pegar a tendência, nunca a pegará, se parar de pegá-la, ela estará bem ali...

Maxim Dmitrievsky #:

Você está atrasado, eu já criei um )), mas somente para forex ou qualquer série temporal

A representação de dados para diferentes áreas é diferente e a representação de padrões também é diferente, portanto, será uma bagunça.

Desculpe-me.

Pensei que você fosse a pessoa mais inteligente aqui.

Por favor, aceite-me como aprendiz

Mestre.

P.Z.

Se puder, escreva algumas linhas do que você já criou.

Ou não? Não escreva. Um segredo?

 
Maxim Dmitrievsky #:

As regras de registro são associativas por natureza. É claro que você pode descrevê-las, mas precisa de algum validador para determinar a confiabilidade dessas regras.

Esse é o tópico da transição da associação para a causalidade. Não conheço uma matriz desse tipo para regras de registro, mas provavelmente algo semelhante ao que é feito por meio de regressão.

Você acha que há causalidade no histórico na forma de barras e retornos delas? Na 1ª, 7ª ou 39ª barra. Afinal de contas, os desdobramentos serão feitos com base neles, pois simplesmente não temos mais nada.
Motivos em notícias, decisões de governos, Banco Central, baleias.
Nos retornos, nem mesmo associações, mas apenas algumas dicas de que algo começou a acontecer.

 

Como você interpreta essas fitas?


 
Evgeni Gavrilovi #:

Como você interpreta essas fitas?


Atrativo estranho), você não consegue ver?

Forester #:

Você acha que há motivos para as histórias na forma de compassos e retornos deles? No 1º, 7º ou 39º compasso. As divisões serão feitas com base nelas, porque não temos mais nada.
Motivos em notícias, decisões de governos, Banco Central, baleias.
Em retornos, nem mesmo associações, mas apenas algumas dicas de que algo começou a acontecer.

Fazer a pergunta certa e, de preferência, em inglês.

Mesmo no Google, é possível obter uma resposta sensata, embora não completa.

P.Z.

A pergunta certa?

 
Explique o que é estranho? Conheço esse tópico de redução de dimensionalidade muito superficialmente.
