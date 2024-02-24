Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 276
A questão é que não quero saber sobre todo o tipo de truques de "magia", diferentes estruturas, das quais existem 100500, diferentes combinações de teclas secretas e o que significam os parâmetros de uma das >10 000 "funções universais". Eu tenho um cérebro diferente. Eu próprio escrevi muitas centenas de funções, talvez mais de mil, e reescrevi algumas delas muitas vezes porque me esqueci que já as tinha escrito, não me lembro de nomes e assinaturas de funções que eu próprio escrevi há meio ano e raramente utilizei, como posso lembrar-me de 10 000 delas da moldura esquerda? Mas eu sou bom em lembrar, ou repensar a essência dos algoritmos, por exemplo, em tal Fit01, mesmo que eu me esquecesse, eu o teria pronto em um minuto e não depende do SO, NDA, framework e pacotes.
R tem 120.000 ou 150.000 funções agrupadas em 10.000 pacotes.
Mas, aqueles que usam R não tentam encontrar nenhuma função de R que não esteja em MKL e retiram da preguiça, ou falta de conhecimento e usam-nas. Essa não é de todo a questão.
A questão é colocada de forma diferente.
Por exemplo.
É identificado um problema de negociação: a não-estacionariedade das séries financeiras.
Depois procuramos em R as ferramentas para resolver este PROBLEMA.
Neste tópico, foram identificados vários problemas de TRADING e propostas soluções de nível de código para estes problemas.
E a questão sobre a função de escalonamento surgiu, é apenas pontos de trabalho....
Quanto a mim, não precisas de procurar nada, precisas de ser capaz de o fazer sozinho. Procurar ferramentas e puxar parâmetros é uma vergonha, não é uma coisa de homem.
Palavras não de um homem jovem, mas de um marido...
Esta forma de vida tem direito à vida, especialmente porque a linguagem R permite que uma e a mesma ação seja realizada de muitas maneiras. Tudo depende da experiência, do nível de habilidade e, claro, das peculiaridades do "cérebro". Muitas pessoas sabem o que é, como a apendicite, mas não sabem para quê.
PS: Eu sugeriria que os desenvolvedores introduzissem um timer no fórum para autodestruição de registros em um timer. Como na correspondência pessoal.
Ou seja, aqui eu colocaria: autodestruição em 2 horas. E não seria um ramo de ninhada de huskies.
Boa sorte.
Devias saber como o fazer tu mesmo.
Zhenya, você precisa, ninguém discute, mas antes de programar uma idéia, você tem que obtê-la de algum lugar, eu quero dizer uma idéia funcional.
Existem milhões de ideias no mercado, mas apenas algumas ideias de trabalho.
Para encontrar uma ideia de trabalho, ela deve ser procurada, não é lógico?
Acho que não tens de o procurar.
Então você está errado.
Procurar ferramentas e puxar parâmetros é uma vergonha, não uma coisa de homem.
Claro, é uma coisa dos diabos aqui :)
Você tem maneiras diferentes de procurar por uma idéia:
1) você mesmo pode programar tudo (como um homem, não se envergonhe :)) )
2) Você pode usar uma idéia já existente, que já tenha sido implementada por outra pessoa.
Não sou acadêmico, matemático ou programador e escolhi a segunda opção, porque não tive muita escolha.
Verifiquei tudo o que queria, quaisquer ideias desde a arbitragem de activos cointegrados a redes neuronais e modelos Markov escondidos e todo o tipo de apoios, bem como análises técnicas, níveis, candelabros, análise do espectro, etc.
A foto mostra meus scripts, eu escrevi tudo por cerca de +- meio ano, cada arquivo azul é um script, e cada pasta tem de 5 a 25 arquivos azuis (idéias)
Cada script usa de 1 a 6 bibliotecas prontas (pacotes).
Cada pacote tem milhares ou talvez milhões de linhas de código, muitas vezes escritas em um idioma de baixo nível, para velocidade
Então, Zhenya, vamos resumir o que eu fiz, mas de uma forma masculina :) Sequeres ser tu a fazê-lo, precisas..:
1) ser um especialista em muitas áreas do cálculo. ...estatísticas, teoria. processamento de sinais digitais, combinatórias, aprendizagem de máquinas. e assim por diante e assim por diante.
2) Passe semanas ou até meses a escrever e a personalizar cada pacote.
3) Ser capaz de escrever em muitas línguas, incluindo línguas antigas e de baixo nível.
4) leva 30 anos para aprender e implementar tudo isto e o mais triste é que não funciona :))))
Eu passei apenas meio ano :) O que é melhor, use o seu bom senso ou use o seuhomem para cima????
A propósito, encontrei-o, por isso valeu a pena o tempo. Descrevi o meu algoritmo na página 269
O que é interessante é que em níveis redondos eles colocam limites, e eles colocam paradas com base nos níveis de preços no gráfico.
Na criptografia é a mesma coisa (em termos de limites, as paragens não são vistas lá).
Em geral, onde quer que haja um mercado profundo, ele pode ser visto.
Encontrei uma transacção no meu diário de há 5 anos atrás, quando estava a negociar em "oanda", por mero acaso. Foi um bom momento, cheio de esperança e de algum romance de mercado. :)
Se você tem um entendimento do que é poupança / alocação, entendendo de quem você tira o dinheiro e, mais importante, disciplina e paciência, não só para entrar com sucesso, mas também para esperar todo o movimento, com os últimos itens que eu tenho problemas crônicos, e é por isso que eu juntei os algoritmos :)
P.S. todo o sistema de negociação em um único posto GRATUITO :))
Bela foto, eu gosto )
Infelizmente toda esta manipulação de "alto nível" com 120 000 funções prejudica mais do que ajuda, o principal problema é que quando você não sabe como um algoritmo é configurado em um nível baixo, e você tem que escrevê-lo você mesmo pelo menos uma vez sem nenhuma dica, você não será capaz de dominá-lo, modificá-lo, melhorar, criar novos baseados nele, etc. E tudo o que é de domínio público não dará uma vantagem, especialmente no mercado. Então brinque com 100500 pacotes baseados em descrições superficiais de alto nível, todos ficarão felizes))
Infelizmente, todo esse "alto nível" de mexer em 120.000 funções faz mais mal do que bem,
Às vezes, quando se está procurando algo que funciona, pacotes prontos são melhores, e quando você já o encontrou, você mesmo tem que descobrir e reescrever o código.
não concorda?
o problema principal é que você não pode usá-lo, modificá-lo, melhorá-lo, criar novos baseados nele e assim por diante, quando você não sabe como um algoritmo funciona em um nível baixo e você precisa escrevê-lo por si mesmo pelo menos uma vez sem dicas.
concordar plenamente
tudo o que está lá fora no domínio público não lhe dará uma vantagem, especialmente no mercado.
aqui também é umahistória diferente
Então vá em frente e jogue com 100500 pacotes, com base em descrições superficiais de alto nível, todos ficarão felizes em fazê-lo))))
ok, como queiras :)