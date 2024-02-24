Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 281
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Confesso que não percebo bem o que queres dizer. Ou melhor, eu não entendo nada :-) Geralmente, o ZigZag pode ser usado como uma variável de saída, mas num contexto muito restrito. A única coisa que você acertou é que deve escolher o momento para análise. Em que momento irá analisar a inversão de ZZ???? Se todos os bares, então digo-te já que isto é utopia. O mercado deve ser analisado no momento de sua reversão. Quando a refracção já tiver ocorrido, porque haverá sempre um lugar para uma recuo, a partir do qual iremos entrar. Não há?
Foi exactamente isso que escrevi e é do meu entendimento que estamos a falar da mesma coisa.
Levando as reversões para curto prazo (venda). O professor para vender NÃO é o que está após a inversão, mas ANTES e DEPOIS da inversão, que é cortada pela linha laranja. Da mesma forma, com os longos.
Tire uma longa - linha roxa. Ele corta tudo abaixo da linha de preço que prevê uma futura inversão, que será a um determinado valor fixo - lucro potencial. Ou seja, não prevemos a tendência, mas sim o lucro.
Diga-me, você escreve alguma história sobre oanda de alguma forma?
Você ignorou a segunda parte do posto por alguma razão.
É a sorte dos mestres, virtuosos de sua arte, que são muito poucos, se é que há algum, entre eles aqui.
Para tudo o que tenho sobre oanda há uma história disponível para download a partir da caixa. Deve ter sido quase um ano de 20 minutos e outro quase um ano entre uma hora e um dia.
Como e onde posso fazer o download?
como e onde posso fazer o download?
Nas negociações de tendência você tem que prever a continuação da tendência, não as reversões.
Você tem que pegar a ponta da faca, mestres da sua arte, que são muito poucos, se é que há algum, aqui.
A continuação da tendência não é uma coisa clara, pois há um erro de previsão que rasga a tendência.
Veja o meu posto acima. Apanhar não a tendência, mas prever os lucros futuros. prever e esperar.
Na negociação de tendências, você tem que prever a continuação de uma tendência, não reversões.
Cabe aos mestres, virtuosos de sua arte, que podem ser contados nos dedos aqui, se é que existem de todo.
É claro que as reversões são mais difíceis de ensinar e não com ZZ , claro, porque ZZ não captura extremos onde o major começou ou terminou pressionando o preço. As dobras (joelhos) de ZZ, pontos geralmente não são notáveis em termos de distingui-los no espaço de característica.
A continuação da tendência não é uma coisa clara, pois há um erro de previsão que rasga a tendência.
Veja o meu posto acima. Apanhar não a tendência, mas prever os lucros futuros. prever e esperar.
Você prevê o preço ou trabalha por movimento? O MO prevê onde o preço estará no futuro ou o algoritmo está a seguir a tendência?
Vai encontrar tudo o que precisa no meu perfil. Fora da caixa significa que você baixa o produto e obtém acesso imediato a todos os dados de histórico disponíveis.