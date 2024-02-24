Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 273
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
3-5% é uma vantagem sobre a aleatoriedade (53-55%) - 50%, em amostras de centenas de milhares de amostras (não em pedaços).
PS: Dimitri, vejo que queres brincar, infelizmente não sou um bom candidato para isso. Boa sorte com o ruído branco e a variação infinita.
Não o Dimitri, mas vou dizer - errado. O ruído branco é realmente a coisa mais fácil de se trabalhar. É um facto médico, desculpa. A única questão é, onde é que se pode arranjar este ruído branco? ))
1)Com o meu próprio software, é claro))
Posso dar-lhe algumas dicas sobre como escrever e o que procurar.
2) Sobre os níveis das batatas fritas, eu não vou mastigar no purê, eu já falei demais,
Acho que não disseste nada)).
Se você é um verdadeiro comerciante de algo,
Não estou)), pode dizer-se que estou apenas a aprender a programar.
Você deve estar irresistivelmente motivado para programá-lo você mesmo e ter um monte de idéias de como ele pode ser implementado em seu sistema de abstração, começar com congelamentos, pontos pivot, etc. Você sabe onde você pára, por que algoritmo, esses pontos são "atrativos", ou melhor, anti-atrativos, de onde o preço salta, de cima para baixo.
Que tipo de sistema de abstracção é este? O que são atratores? Isto é da teoria do caos?
Tu sabes onde são as paragens.
Há cerca de 5-6 anos que não faço paragens atrás de altos e baixos.
3) Verificar o significado é tão simples quanto um bagel, você tem um modelo, (sobre/sub) trem com e sem essa característica, calcular a diferença , esta será a contribuição da característica para o modelo.
Eu vejo... ...simpático e simples.
Se não se importa de me mostrar como funciona o seu modelo, apenas um gráfico e alguns sinais só para me orientar
Não Dimitri, mas vou dizer que estás errado. O ruído branco é realmente a coisa mais fácil de se trabalhar. É um facto médico, desculpa. A questão é onde o conseguir, este barulho branco? ))
....estes pontos são "atractores", ou melhor, anti-atractores.....
Lowi hai pode tanto atrair como repelir, dependendo da relação de limites. Os níveis redondos ainda são uma coisa a ter em conta. Etc.
Um atractor é um atractor. ponto que atrai o preço.
Lowi hai pode tanto atrair como repelir, dependendo da relação de limites. Os níveis redondos ainda são uma coisa a ter em conta. Etc.
Alguma estatística que justifique a existência de "níveis redondos"?
Há muito tempo que ando à procura - não encontrei....
Existem estatísticas que justifiquem a existência de "níveis redondos"?
O que é interessante é que os níveis redondos são na sua maioria estabelecidos por limites, enquanto as paradas são estabelecidas com base nos níveis de preços dos gráficos.
É o mesmo em cripto (em termos de limites, as paragens não são vistas lá).
Em geral, onde quer que haja um mercado profundo, ele pode ser visto.
O que é interessante é que em níveis redondos eles colocam limites, e colocam paradas com base nos níveis de preços do gráfico.
Na criptografia é a mesma coisa (em termos de limites, as paragens não são vistas lá).
Em geral, onde quer que haja um mercado profundo, ele pode ser visto.
Se.
Esta é uma imagem que mostra as posições dos jogadores cujas apostas NÃO são colocadas no mercado.
Esta é uma imagem que mostra as posições dos jogadores cujas apostas NÃO são colocadas no mercado.
mytarmailS:
1) Posso dar-lhe algumas dicas sobre como escrever e o que procurar
Obrigado, para mim já passou da fase, mas talvez outra pessoa o seu conselho ajude.
2) Eu estou apenas aprendendo a programar.
Eu não posso passar sem ele.
3) Que tipo de sistema de abstracção é este? Que tipo de atratores? É da teoria do caos?
Cada programador ao longo do tempo desenvolve seu próprio estilo de programação, assim como o trader, especialmente se estiver trabalhando por conta própria ou em uma pequena empresa. Portanto, é muito mais fácil entender uma idéia e traduzi-la em código você mesmo, em vez de fazer um rumor através das peças de reposição de outro código, especialmente se o outro codificador tem uma maneira muito diferente de pensar, o que muitas vezes é o caso. O sistema de abstracção é simplesmente colocar a sua própria API de negociação
Combinador explicado sobre os atratores, você deve ser capaz de descobrir como calcular a medida de proximidade com os Leões mais próximos ou reversões anteriores, este será o sinal.
4) Se não for difícil você pode mostrar como seu modelo funciona, apenas um gráfico e sinais, apenas para orientar
Eu não quero, pode dar azar, os observadores do mercado gostam de mostrar boas fotos, eu não lido com observadores do mercado. Se você aprender a negociar lucrativamente, você aprenderá que a popularidade é inútil, não é showbiz.