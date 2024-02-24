Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 272
Porque mesmo em sinais tão primitivos, em sinais de minutos, você pode desenhar 3-5%, ou seja, prever a direção com 53-55% de probabilidade. Isto não vai funcionar com o ruído branco.
Não sei o que é 3-5%, mas prever o "ruído branco" com cerca de 50% de precisão é fácil. Ligue o PRNG e vá em frente.
E em bocados - mesmo abaixo dos 90%!
3-5% é uma vantagem sobre a aleatoriedade (53-55%) - 50%, em amostras de centenas de milhares de amostras (não em pedaços).
PS: Dmitry, vejo que queres brincar, infelizmente não sou um bom candidato para isso. Boa sorte com o ruído branco e a variação infinita.
...............
Por exemplo, "níveis" pode ser um dos indicadores mais importantes, ou seja, os níveis que vemos no gráfico com os nossos olhos, onde as pessoas colocam paragens. Tente formalizar e programar tal recurso e verifique o quão estatisticamente significativo ele é.
Todos vêem "níveis" à sua maneira, alguns constroem SQ's, outros constroem Bollinger's, outros constroem Mínimo/Máximo etc. Eu uso ZZ . É difícil dizer como formalizar este "atributo mais importante", talvez porque é o mais importante, como o Elliott Waves, é demasiado versátil e subjectivo, que pode ser ajustado a todas as formações que prevêem o comportamento do mercado, mas ninguém o quer fazer com formações não previsíveis...
Eu pessoalmente não desenho todo o tipo de "linhas de tendência". Eu me concentro nos ziguezagues que não foram cobertos pelo preço. Como fazer disso um sinal que eu não sei.
De onde você tira a data com as estacas?
Sim, as linhas em ziguezague não cruzadas mais próximas como altos e baixos, mas não só lá, só posso dizer que encontrei uma maneira muito inteligente de fazer estes "pontos peculiares", "atratores", características muito importantes, mas não vou privar os meus queridos mestres da alegria da invenção)))
É claro que os níveis são importantes. Mas é mais importante ver as forças a agir num determinado período de tempo. E não devemos esquecer que cada TF tem os seus próprios níveis de resistência e apoio. Para processar a variedade de condições em muitas TFs, precisamos de modelos de MO.
Como é que fica? Em anexo.
Boa sorte.
Há algum corretor que não forneça estacas? Você recebe as apostas e escreve, essa é a única maneira, é a maneira mais confiável de obter um fluxo sincronizado de dados de muitas fontes, tanto quanto sei todos escrevem os dados eles mesmos, aqueles que moderam o comércio HFT.
Não foi isso que perguntei, referia-me a como/com que é que se escreve o copo? com o seu software ou . ?
Bem, sim, os joelhos em ziguezague não cruzados mais próximos como os comerciantes de hai\loi colocam paragens e limitadores, mas não só lá, só posso dizer que, de uma forma bastante inteligente, descobri como fazer estes "pontos especiais", "atractivos", características muito significativas, mas não vou privar os senhores homenageados da alegria da invenção))
Porque não? Adorava ouvir falar sobre isso. Adoraria ouvir as experiências de outras pessoas, poupa-me muito tempo.
E outra pergunta, como você mediu esse significado para descobrir mais tarde que eles se tornaram mais significativos?
parece forte! mas também não está claro (
parece forte! mas tanto assim que não está claro (
De acordo. Mas para explicar como funciona, seria preciso uma quantidade considerável de escrita. E o tempo é catastroficamente curto.
O indicador está disponível no Mercado. Mas o exemplo é dado não para fins publicitários, mas para mostrar a complexidade da análise.
Boa sorte.
1) O meu software, é claro))
2) Sobre os níveis de batatas fritas, eu não vou estragar para purê de batatas, já disse o suficiente. Se você é um verdadeiro algotrader, você deve acender uma motivação irresistível para fazer isso você mesmo e um pacote de idéias de como isso pode ser implementado em seu sistema de abstrações, começar com os lanços de pausas, pontos de pivô, etc. Você sabe onde você coloca os pontos de parada, de acordo com que algoritmo, esses pontos são "atrativos", ou melhor, anti-atrativos, dos quais o preço salta, de cima para baixo.
3) Verificar o significado é tão simples quanto um bagel. Você tem um modelo, (re)ensiná-lo com e sem o atributo, calcular a diferença e será a contribuição do atributo para o modelo.