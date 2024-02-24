Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 278
Encontrei uma transacção no meu diário de há 5 anos atrás, quando estava a negociar em "oanda", por mero acaso. Foi um bom momento, cheio de esperança e de algum tipo de romantismo de mercado. :)
Se você tem um entendimento do que é poupança / alocação, entendendo de quem você tira o dinheiro e, mais importante, disciplina e paciência, não só para entrar com sucesso, mas também para esperar todo o movimento, com os últimos itens que eu tenho problemas crônicos, e é por isso que eu juntei os algoritmos :)
P.S. todo o sistema de negociação em um único posto GRATUITO :))
Não, não é um erro.
O guizo é uma piada bastante sorrateira.
Por um lado, permite ver todo o ciclo de aprendizagem da máquina a um custo insignificante: dataminig, modelagem, avaliação de modelos.
Por outro lado, dá a ilusão da simplicidade do modelo. E isto não é nada fácil. Cada elemento dos modelos utilizados requer uma atitude muito atenciosa. E isto é necessário em absolutamente todas as fases do trabalho na aplicação do IM. Em particular, a seleção da variável alvo também não é um problema simples. Pode-se escolher variáveis alvo muito tentadoras e depois descobrir que é impossível selecionar preditores para elas. Em termos do PP no artigo, a rigor, não é de todo claro O QUE está sendo previsto....
Não existe tal coisa como um graal, e mais importante, não existem ilusões, você precisa de trabalho e conhecimento.
O fato de você já ter tomado o indicador principal, ele já se deslocou para o futuro. Se você tomou o indicador Momentum, ele teria que ser deslocado por meio período, mas ZZ mostra o futuro em um determinado momento. Para negociar com a ZZ não é necessário deslocá-lo, se não for um novo preço? As estatísticas da janela com um atraso devem ser deslocadas, ZZ não tem atraso, a inclinação de ZZ mostra a direção ideal da posição e deve ser ensinada ao classificador.
O offset não estragará significativamente a aprendizagem se a distância entre os joelhos ZZ for muito maior do que o passo do offset, mas você ensinará o sistema a estar à frente de ZZ e isso significa ensiná-lo a funcionar "melhor do que perfeito", piorará a aprendizagem por razões óbvias, pois os atributos apropriados podem ainda não ter sido formados.
Aconselho a tomar qualquer série simples, por exemplo uma onda sinusoidal com um sinal, por exemplo um impulso no meio período da onda sinusoidal, um alvoZZ com e sem um turno e ensiná-lo à floresta, você pode ver que com um turno será um pouco pior do que sem.
Seria bom ver os resultados dos cálculos.
Espero que tenha lido todos os artigos que já foram publicados no site sobre estes temas e não vai descrever a invenção da bicicleta?
As novas ideias são sempre interessantes.
Boa sorte.
Sim, até um macaco por três rublos o pode fazer aqui, esta é uma bandeira descendente típica.
AHAHAHAHAHAH.... direita )) e havia um típico estocástico numa típica zona de sobre-compra e muito provavelmente uma típica linha de tendência que estava tipicamente quebrada e algo mais típico que me escapou... E com certeza havia lá um típico analista que tipicamente analisa o preço após o facto..... Típica vítima da próxima cozinha forex...
Típica bandeira de tendência descendente, as compras foram fechadas novas vendas foram abertas, o que é o grande negócio. Na verdade, há lá duas bandeiras. Típica venda direcional, típico recuo direcional, nada de novo no mercado e não será.
Mais uma vez, tudo é típico depois do fato, depois do fato de que você pode explicar a tendência do mercado com estocásticos, notícias, padrões ou qualquer outra besteira, você pode até explicar a queda como uma coceira na orelha esquerda e se parecer confiável para os hamsters, eles podem acreditar nisso e essa fábula vai funcionar, mas sabe de uma coisa? Amanhã, quando o sinal se repetirá e a decisão terá de ser tomada em tempo real, em vez de pós factum. Todos os hamsters perderão dinheiro com este sinal típico, e esta situação será típica para o mercado.
Posso encontrar milhões de exemplos onde a sua bandeira não funcionou, então qual é a tipicidade aqui? qual é o poder preditivo? Além disso, posso gerar ruído aleatório e dar-lhe a dizer que é o eurodólar e encontrará lá centenas das suas bandeiras descendentes, isso significa que elas estão lá? Você nem se daria conta que não é Eurodólar, pense nisso.
Você vê movimento direcional? Você o vê, então, de acordo com você, os participantes confiaram nas suas conclusões naquele momento. Todos começaram a acreditar no principal - usar trabalhos científicos de membros do fórum mql5 mytarmalis)))) Você mesmo acredita nisso? É simplesmente ridículo.
Bem, vamos dar uma gargalhada17 ))) A sério, cada um tem as suas ideias, por isso o que se passa....)
Bem, vamos dar uma gargalhada17 ))) realmente cada um para o seu, bem, é isso....)