É assim que ele deve se parecer?
P[i] - log( média(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
em que " P[ii ] " são os últimos 20 preçose "P[i] " é o preço atual.
Se você dividir o preço em primitivos - senoides - e selecionar as senoides mais fortes, poderá ver padrões interessantes
Tudo após a linha vertical verde é o futuro invisível para nós, e todas as curvas após a linha são previsões.
Alguém já fez algo nesse sentido?
Quero dizer, você deve entrar no início de uma tendência longa, média e rápida.
A extrapolação de onda senoidal não funciona.
A extrapolação senoidal não funciona
Os sinais ou fatores aqui são, em sua maioria, impulsos, e o DSP trabalha com sinais que são constantes por algum tempo, fatores de influência. Ele também funciona com sinais decrescentes, se você souber a taxa de decaimento, e aqui está o problema, pelo que entendi. É possível decompor em um determinado intervalo de tempo, é possível decompor um pouco mais tarde, mas ainda não se aprendeu a encontrar corretamente as mesmas senoides no primeiro e no segundo intervalo de tempo em sistemas em que não há constância de sinais. Só podemos supor que nenhum sinal novo tenha aparecido e nenhum tenha se desvanecido. Mas essa suposição não é correta para um mercado TS
Estou falando de um padrão específico com um filtro, não de jogar tudo em uma fileira e esperar um milagre
Em geral, acho que a potência logo permitirá decomposições mais completas em áreas próximas de um lote e análise de alterações em senoides ou talvez em outras funções simples. Até o momento, estamos apenas começando a trabalhar nessa direção. Em geral, a cardiologia já está no relógio e, até cinco anos atrás, só era possível em um computador. Embora não seja correto, é claro, o cardio ainda é uma função permanente do sistema. Mas também há bastante ruído e a tarefa de selecionar os sinais necessários automaticamente ainda não foi totalmente resolvida.
Estou falando de um padrão específico com um filtro, não de jogar tudo em uma fileira e esperar um milagre
PCA
o primeiro componente na parte superior, alguns outros na parte inferior.
sem extrapolação, previsão, etc., modo em tempo real...
A figura mostra que uma tendência é quando as ondas fortes estão em uma determinada ordem (padrão): as de alta frequência, médio prazo e longo prazo estão em ressonância....
Sem a decomposição, você simplesmente não consegue ver.