Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2671
Paralelamente a isso, a complexidade e a eficiência dos mercados aumentarão, de modo que estaremos sempre um passo atrás. Se antes era possível escrever um TS primitivo no joelho e ele funcionava, agora nem mesmo o MO sobrevive
Ninguém discute isso, é possível se aproximar do tempo real no ponto de análise, mas não ultrapassá-lo, é claro. E a complexidade do sistema e dos sistemas de análise é aproximadamente paralela.
Embora isso não seja correto, é claro, o cardio ainda é uma função permanente do sistema. Mas também há bastante ruído e a tarefa de selecionar os sinais necessários automaticamente ainda não foi completamente resolvida.
Acho que já está resolvido
Lá é mais fácil, não há tendência
Você também pode usar a decomposição para entender a qual onda o movimento está obedecendo no momento.
sem espreitar, sem atrasar...
Dentro da estrutura das principais patologias óbvias, sim, mas é menos de 30%, até agora, para entender o que está errado lá e, o mais importante, onde uma pessoa decide sobre sinais fracos.
Ainda não entendo como isso desaparece. Mencionei acima que não há possibilidade de comparar sinusóides em duas decomposições lado a lado. E ainda não é possível criar uma janela com um passo muito próximo.
1+7+5+4=17 ondas diurnas principais (agora) formam um volume; elas têm fases e amplitudes inicialmente diferentes, entram em quocientes diferentes com coeficientes de peso diferentes. Ao mesmo tempo, cada uma pode inverter a fase. Ir para a figura....
Aparentemente, não há nenhuma realização)))))))))))))))))))))))))) Eu trabalho em um centro médico). E nossos médicos não têm uma máquina de avaliação de cardiograma totalmente automática. Há 100 anos, foi proposta a ideia de que o cardiograma pode distinguir o trabalho de diferentes partes do coração, mas isso não resolveu o problema do diagnóstico e não resolve até agora em casos menos complicados.
