Maxim Dmitrievsky #:
Paralelamente a isso, a complexidade e a eficiência dos mercados aumentarão, de modo que estaremos sempre um passo atrás. Se antes era possível escrever um TS primitivo no joelho e ele funcionava, agora nem mesmo o MO sobrevive

Ninguém discute isso, é possível se aproximar do tempo real no ponto de análise, mas não ultrapassá-lo, é claro. E a complexidade do sistema e dos sistemas de análise é aproximadamente paralela.

 
Valeriy Yastremskiy #:
Embora isso não seja correto, é claro, o cardio ainda é uma função permanente do sistema. Mas também há bastante ruído e a tarefa de selecionar os sinais necessários automaticamente ainda não foi completamente resolvida.

Acho que já está resolvido

Lá é mais fácil, não há tendência

Você também pode usar a decomposição para entender a qual onda o movimento está obedecendo no momento.

sem espreitar, sem atrasar...


 
Dentro da estrutura das principais patologias óbvias, sim, mas é menos de 30%, até agora, para entender o que está errado lá e, o mais importante, onde uma pessoa decide sobre sinais fracos.

Ainda não entendo como isso desaparece. Mencionei acima que não há possibilidade de comparar sinusóides em duas decomposições lado a lado. E ainda não é possível criar uma janela com um passo muito próximo.

 

1+7+5+4=17 ondas diurnas principais (agora) formam um volume; elas têm fases e amplitudes inicialmente diferentes, entram em quocientes diferentes com coeficientes de peso diferentes. Ao mesmo tempo, cada uma pode inverter a fase. Ir para a figura....

 
Valeriy Yastremskiy #:

Ainda não entendo como funciona o amortecimento. Mencionei acima que não possibilidade de comparar sinusóides em duas decomposições lado a lado. E não é possível fazer isso com uma janela com um passo muito próximo .

É POSSÍVEL fazer isso por meio de PCA, como mostrado acima, ou filtro passa-banda....

Tudo já foi resolvido há 100 anos

 
Aparentemente, não há nenhuma realização)))))))))))))))))))))))))) Eu trabalho em um centro médico). E nossos médicos não têm uma máquina de avaliação de cardiograma totalmente automática. Há 100 anos, foi proposta a ideia de que o cardiograma pode distinguir o trabalho de diferentes partes do coração, mas isso não resolveu o problema do diagnóstico e não resolve até agora em casos menos complicados.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Aparentemente, não há realizações)))))) Na verdade, eu trabalho em um centro médico))) E nossos médicos não têm uma máquina de avaliação de cardiograma totalmente automática. Há 100 anos, foi proposta a ideia de que um cardiograma pode distinguir o trabalho de diferentes partes do coração, mas isso não resolveu o problema do diagnóstico e não o resolve em casos menos complicados.

Não é disso que estamos falando
 
Por isso, a tarefa é a mesma: destacar um sinal fraco de um órgão que está funcionando incorretamente entre outros sinais, temos a tarefa de identificar sinais em diferentes períodos de tempo para entender seu comportamento, a taxa de atenuação ou vice-versa. É a mesma ordem de magnitude. Em cardiologia, o mesmo problema: em algum período de tempo, o sinal se reduz a 0, depois aparece, mas nem sempre em sincronia com os ritmos básicos do coração.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Por isso, a tarefa é a mesma: para identificar um sinal fraco de um órgão com mau funcionamento entre outros sinais, temos a tarefa de identificar sinais em diferentes períodos de tempo para entender seu comportamento, a taxa de atenuação ou vice-versa. É a mesma ordem de magnitude. Em cardiologia, o mesmo problema: em algum período de tempo, o sinal se reduz a 0 e depois aparece, mas nem sempre em sincronia com os ritmos básicos do coração.

Você e seu remédio novamente).
Você disse que não é possível usar uma janela deslizante para isolar harmonias em movimento, eu disse que é possível, e é disso que se tratava a conversa, na minha opinião.
