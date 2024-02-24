Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2676
Bem, é uma tendência, mas não é um sinal)
Bem, vamos subtrair a tendência, normalizar as amplitudes - ainda teremos uma ou mais ondas senoidais.
Usando a mesma commodity condicional como exemplo: nós estocamos os armazéns para a produção - o preço sobe, nós estocamos - ele parou de crescer ou começou a cair. Depois de algum tempo, tendo esgotado os estoques, voltamos ao mercado e vendemos novamente - o preço volta a subir. É claro que, na realidade, tudo é muito mais complicado, mas o modelo básico é exatamente o mesmo.
Um sinal é quando há alguma informação ordenada que pode ser interpretada, certo?
O que é mais fácil de interpretar do que uma onda senoidal? Vender na parte superior e comprar na parte inferior.
Não há necessidade de considerar as trilhas como um sinal, porque temos uma estrada diante de nossos olhos, portanto, não há nada a prever - basta olhar para frente. Não há nenhuma estrada no mercado, há apenas ideias vagas de como ela será.
Bem, há um fator compreensível aqui - nós vendemos mercadorias, o preço sobe. Isso pode ser levado em conta na fórmula e acompanhar a dinâmica. E a mudança de preço é uma reação. No Forex, então, o sinal será algo semelhante, mas não o gráfico em si, que simplesmente reflete a taxa de câmbio e não traz informações sobre o futuro
Não vejo nenhuma diferença fundamental entre uma fábrica de concreto que comercializa areia para a produção e um importador de eletrônicos que comercializa moeda para comprar mercadorias no exterior. Sim, são mercados diferentes, mas a física do processo é a mesma.
"Algo semelhante" de diferentes participantes resulta em um sinal comum. As mercadorias são compradas não por um jogador, mas por muitos. Uma parte desse conjunto atua em um horizonte de tempo, gerando assim um sinal mais ou menos estável no preço.
Maxim Dmitrievsky #:
E as TS não são construídas com base em previsões, mas em erros (ineficiências) de vários tipos. Mas não há nenhum sinal neles, assim como no restante do gráfico. É possível filtrá-los de alguma forma, se existirem, mas isso é muito difícil em um mercado eficiente
Difícil, sem dúvida. É fácil encontrar ineficiências em um mercado eficiente)?
As mercadorias são compradas a determinados níveis de preço, para isso são analisadas séries temporais (mudanças de preço nos fornecedores), então compramos de quem é mais barato e depois vendemos para quem tem um preço mais alto. E o depósito não precisa ser mantido 😄. Eu vejo dessa forma ))
Difícil, sem dúvida. Mas é fácil encontrar ineficiências em um mercado eficiente?)
Deixe as senoides em paz se você souber o que fazer com elas).
Portanto, estamos perguntando o que fazer com eles.