Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2676

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky #:
Bem, é uma tendência, mas não é um sinal)

Bem, vamos subtrair a tendência, normalizar as amplitudes - ainda teremos uma ou mais ondas senoidais.

Usando a mesma commodity condicional como exemplo: nós estocamos os armazéns para a produção - o preço sobe, nós estocamos - ele parou de crescer ou começou a cair. Depois de algum tempo, tendo esgotado os estoques, voltamos ao mercado e vendemos novamente - o preço volta a subir. É claro que, na realidade, tudo é muito mais complicado, mas o modelo básico é exatamente o mesmo.


Maxim Dmitrievsky#:
Um sinal é quando há alguma informação ordenada que pode ser interpretada, certo?
.

O que é mais fácil de interpretar do que uma onda senoidal? Vender na parte superior e comprar na parte inferior.

Maxim Dmitrievsky#:
As marcas de roda na estrada podem ser consideradas um sinal? Provavelmente, se alguém
alguém as deixou deliberadamente, sim. Mas qual é o objetivo de extrapolar isso?
Ou você poderia começar a analisar e extrapolar um caminho na floresta ou uma pista de pó.

Não há necessidade de considerar as trilhas como um sinal, porque temos uma estrada diante de nossos olhos, portanto, não há nada a prever - basta olhar para frente. Não há nenhuma estrada no mercado, há apenas ideias vagas de como ela será.

[Excluído]  
vladavd #:

Bem, subtraia a tendência, normalize as amplitudes e você terá uma ou mais ondas senoidais.

Usando a mesma commodity condicional como exemplo: estocamos os armazéns para a produção - o preço sobe, estocamos - ele para de crescer ou começa a cair. Depois de algum tempo, depois de esgotar os estoques, voltamos ao mercado e vendemos novamente - o preço volta a subir. É claro que, na realidade, tudo é muito mais complicado, mas o modelo básico é exatamente o mesmo.


Bem, há um fator compreensível aqui - vendemos mercadorias e o preço sobe. Ele pode ser levado em conta na fórmula e acompanhar a dinâmica. E a mudança de preço é uma reação. No Forex, então, o sinal será algo semelhante, mas não o gráfico em si, que simplesmente reflete a taxa de câmbio e não traz informações sobre o futuro

E as TS não são construídas com base em previsões, mas em erros (ineficiências) de vários tipos. Mas não há nenhum sinal neles, assim como no restante do gráfico. Eles podem ser filtrados de alguma forma, se existirem, mas isso é muito difícil em um mercado eficiente
 
Maxim Dmitrievsky #:
Bem, há um fator compreensível aqui - nós vendemos mercadorias, o preço sobe. Isso pode ser levado em conta na fórmula e acompanhar a dinâmica. E a mudança de preço é uma reação. No Forex, então, o sinal será algo semelhante, mas não o gráfico em si, que simplesmente reflete a taxa de câmbio e não traz informações sobre o futuro

Não vejo nenhuma diferença fundamental entre uma fábrica de concreto que comercializa areia para a produção e um importador de eletrônicos que comercializa moeda para comprar mercadorias no exterior. Sim, são mercados diferentes, mas a física do processo é a mesma.

"Algo semelhante" de diferentes participantes resulta em um sinal comum. As mercadorias são compradas não por um jogador, mas por muitos. Uma parte desse conjunto atua em um horizonte de tempo, gerando assim um sinal mais ou menos estável no preço.

 

Maxim Dmitrievsky #:

E as TS não são construídas com base em previsões, mas em erros (ineficiências) de vários tipos. Mas não há nenhum sinal neles, assim como no restante do gráfico. É possível filtrá-los de alguma forma, se existirem, mas isso é muito difícil em um mercado eficiente

Difícil, sem dúvida. É fácil encontrar ineficiências em um mercado eficiente)?

[Excluído]  
vladavd #:

Não vejo nenhuma diferença fundamental entre uma fábrica de concreto armado, que comercializa areia para a produção, e um importador de eletrônicos, que comercializa moeda para comprar mercadorias no exterior. Sim, são mercados diferentes, mas a física do processo é a mesma.

"Algo semelhante" de diferentes participantes resulta em um sinal comum. As mercadorias são compradas não por um jogador, mas por muitos. Uma parte desse conjunto atua em um horizonte de tempo, gerando um sinal mais ou menos estável no preço.

Portanto, o sinal era antes e a taxa mudou depois. Aqui está a relação de avanço e atraso. Então, você deve ir para a análise fundamentalista, mas não há nada para extrapolar por meio de sinusóides, mas eu gostaria de fazê-lo, é claro. E os fundamentalistas não estão satisfeitos com o trabalho deles 😀
 
vladavd #:

Usando os mesmos bens condicionais como exemplo: estocamos os armazéns para a produção - o preço sobe, estocamos - ele para de crescer ou começa a cair. Após algum tempo, depois de vender os estoques, voltamos ao mercado e vendemos novamente - o preço volta a subir. É claro que, na realidade, tudo é muito mais complicado, mas o modelo básico é exatamente o mesmo.



As mercadorias são compradas a determinados níveis de preço, para isso são analisadas séries temporais (mudanças de preço nos fornecedores), então compramos de quem é mais barato e depois vendemos para quem tem um preço mais alto. E o depósito não precisa ser mantido 😄. Eu vejo dessa forma ))

[Excluído]  
vladavd #:

Difícil, sem dúvida. Mas é fácil encontrar ineficiências em um mercado eficiente?)

Em geral, elas são encontradas com base em um palpite e não duram muito).
Portanto, como o tópico é sobre MO, gosto de todo tipo de análise das opções, às vezes é muito bom encontrá-las
 
Desista das ondas senoidais se você souber o que fazer com elas)
[Excluído]  
mytarmailS #:
Deixe as senoides em paz se você souber o que fazer com elas).
É por isso que estamos perguntando o que fazer com eles.
Pessoalmente, eles não estão em meu quadro de mercado.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Portanto, estamos perguntando o que fazer com eles.
Pessoalmente, em minha visão do mercado, eles estão ausentes.
Você detrende o preço, mesmo com o Mashka, e o aproxima/aproxima com dois sinusóides usando o ISC.

O modelo simples resultante já está previsto de alguma forma.
1...266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683...3399
Novo comentário