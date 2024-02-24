Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2666
A tendência global é de queda, e o eurobucks está subindo no momento, mas depois também cairá.
Não é um fato que ele cairá, talvez neste exato momento o euro estivesse à frente da tendência global.
Quando o mercado está em alta ou em baixa, em média. Não apenas uma ação, mas o mercado inteiro.
Eu entendo, mas isso não torna a tendência previsível.
Sim.)
Sim).
então, passamos para a opção 2 (embora eu não concorde totalmente com a primeira, há um ponto nela).
E qual é a opção 2?
E se o eurobucks estiver subindo e outros pares correlacionados estiverem caindo. Não é possível filtrar dessa forma e, logicamente, você deve proibir a negociação nesse momento ou fazer uma marcação correspondente. Seu gráfico não mostrará isso. Por exemplo, o Global está em tendência de queda e o Eurobucks está subindo no momento, mas depois também cairá. Você obterá marcações adicionais que não se correlacionam com a tendência, dispersas pelo ruído. Mas isso é apenas filosofia.
De qualquer forma, não fui preguiçoso, fiz uma tendência geral para 28 pares via PCA, não fiz nada com correlações, não inverti os pares, fui preguiçoso...
Aqui estão todos os componentes juntos, a tendência mais comum, o preço do euro na parte superior e a tendência na parte inferior.
Veja você mesmo.
=======
Você também pode examinar os componentes individuais, filtrá-los, etc.
=======
Também é possível examinar componentes individuais, filtros, etc.
Você está certo! "Olhar para a mashka" é de pouca utilidade....
Não entendo outra coisa... Por que você se atém ao indicador de tendência mais antigo?
Há muitos outros indicadores de tendência... Você já tentou procurá-los?