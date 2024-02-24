Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2666

Maxim Dmitrievsky #:

A tendência global é de queda, e o eurobucks está subindo no momento, mas depois também cairá.

Não é um fato que ele cairá, talvez neste exato momento o euro estivesse à frente da tendência global.
E o que é uma tendência global? Onde estão as estatísticas de que ela existe e funciona e, mesmo que funcione, onde está a garantia de que, no momento em que você viu que a GT está em baixa, ela não subirá, como sempre acontece....

Bem, sou muito cético em relação a esse assunto e justifiquei minha posição.
mytarmailS #:
Bem, sou muito cético em relação a esse assunto e já justifiquei minha posição.
Quando o mercado sobe ou desce em média. Não apenas uma ação, mas todo o mercado.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Eu entendo, mas isso não torna a tendência previsível.
mytarmailS #:
Sim.)

 
Maxim Dmitrievsky #:

É por isso que estamos voltando ao início da conversa, é o mesmo que olhar para o mashka)) mesmo atraso, mesmos problemas
mytarmailS #:
então, passamos para a opção 2 (embora eu não concorde totalmente com a primeira, há um ponto nela).

 
Maxim Dmitrievsky #:

E qual é a opção 2?

 
Maxim Dmitrievsky #:

E se o eurobucks estiver subindo e outros pares correlacionados estiverem caindo. Não é possível filtrar dessa forma e, logicamente, você deve proibir a negociação nesse momento ou fazer uma marcação correspondente. Seu gráfico não mostrará isso. Por exemplo, o Global está em tendência de queda e o Eurobucks está subindo no momento, mas depois também cairá. Você obterá marcações adicionais que não se correlacionam com a tendência, dispersas pelo ruído. Mas isso é apenas filosofia.

De qualquer forma, não fui preguiçoso, fiz uma tendência geral para 28 pares via PCA, não fiz nada com correlações, não inverti os pares, fui preguiçoso...

Aqui estão todos os componentes juntos, a tendência mais comum, o preço do euro na parte superior e a tendência na parte inferior.

Veja você mesmo.

=======

Você também pode examinar os componentes individuais, filtrá-los, etc.


mytarmailS #:

Fiz uma tendência geral para 28 pares por meio do PCA, não fiz nada com correlações, não inverti os pares, fui preguiçoso.

Aqui estão todos os componentes juntos, a tendência mais comum, o preço do euro está na parte superior, a tendência está na parte inferior.

Veja você mesmo.

=======

Também é possível examinar componentes individuais, filtros, etc.


Provavelmente, você não precisará de todos eles, apenas dos que estiverem correlacionados. Eu já fiz isso. Os resultados no forward são um pouco melhores.
 
mytarmailS #:
É por isso que estamos voltando ao início da conversa, é o mesmo que olhar para a mashka)) mesmo atraso, mesmos problemas.

Você está certo! "Olhar para a mashka" é de pouca utilidade....

Não entendo outra coisa... Por que você se atém ao indicador de tendência mais antigo?

Há muitos outros indicadores de tendência... Você já tentou procurá-los?

