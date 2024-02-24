Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2672

mytarmailS #:
O que está fazendo com o seu remédio?)))
Você disse que não é possível usar uma janela deslizante para destacar harmonias em movimento, eu disse que é possível, e é disso que se tratava a conversa, na minha opinião.

Não, é claro que você pode, e você pode até mesmo comparar sinais fortes, mas ainda não pode comparar os fracos. Para comparar sinais fracos ou todos os sinais, precisamos de uma decomposição mais frequente no tempo, talvez, ou outra coisa. Percebemos que o impulso gera uma onda amortecida. Mas ainda não podemos calculá-la.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Bem, então não estamos nos entendendo.

 
Valeriy Yastremskiy #:

A natureza já calculou tudo para nós. Só é necessário observar com atenção.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Você tem um exemplo desse problema? É interessante dar uma olhada.

mytarmailS #:


É assim que ele deve se parecer?


P[i] - log( média(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150

em que " P[ii ] " são os últimos 20 preços

e " P[i] " é o preço atual.

Essa é a aparência que deve ter com um fator de 150.

250

E, se você aumentar o período do Mashka, ele terá a seguinte aparência


 
Maxim Dmitrievsky #:

O objetivo é reunir o máximo possível de informações em um único recurso, tornando-o fixo

em seguida, compará-lo com suas tags de acordo com algum critério de informação e passar por ele até obter o máximo.

Esse será o melhor em todos os sentidos.

e é mais rápido que o forest ou o NS.

Como você mede a informatividade? O que você usa para alterar a antiguidade? Como você avalia se esse recurso é melhor do que os outros?
mytarmailS #:
O que você usa para medir as informações? O que você usa para mudar o antiquado? Como você avalia que esse atributo é melhor do que outros?

Estou preocupado apenas com a estacionariedade. Para que os sinais não saiam do alcance dos novos e não fiquem muito presos em uma determinada posição.

O restante está acima.

você e suas sinusóides se distanciaram do MO em geral, ao que parece :) não há mais especialistas no tópico, apenas Alexey às vezes escreve algo sobre estatísticas e distribuições.
 
Maxim Dmitrievsky #:

De que adianta ter todo mundo fazendo a mesma coisa?

As senoides são um tipo de função de base, ou seja, um dos métodos de aproximação/treinamento, assim como polinômios, redes neurais, forrests....

Somente as senoides são livres de ruído, com parâmetros claros e é claro como fazer a invariância com elas, portanto, acho que estou pelo menos acompanhando os especialistas))).


Ahah, você está estuprando sua própria máquina e está rindo com Sinusóides))))
mytarmailS #:
De que adianta se todos fazem a mesma coisa?

As senoides são um tipo de função de base, ou seja, um dos métodos de aproximação/treinamento, assim como polinômios, redes neurais, forrests....

Somente as senoides são livres de ruído, com parâmetros claros e é claro como fazer a invariância com elas, portanto, acho que estou pelo menos acompanhando os especialistas))).


O que eles têm a ver com citações?)
Elas são usadas para codificar componentes de tempo com periodicidade estrita, e em nenhum outro lugar, eu acho. Para traduzir variáveis categóricas em variáveis contínuas. E mesmo com isso eles fazem um trabalho ruim, os kernels rbf são mais brilhantes.
Defina o escopo. Parece que você atingiu o teto do MOE, percebeu que nada funciona e decidiu começar a se degradar para que possa sair do fundo do poço com vigor renovado 🙄
