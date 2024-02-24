Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2672
O que está fazendo com o seu remédio?)))
Não, é claro que você pode, e você pode até mesmo comparar sinais fortes, mas ainda não pode comparar os fracos. Para comparar sinais fracos ou todos os sinais, precisamos de uma decomposição mais frequente no tempo, talvez, ou outra coisa. Percebemos que o impulso gera uma onda amortecida. Mas ainda não podemos calculá-la.
Bem, então não estamos nos entendendo.
A natureza já calculou tudo para nós. Só é necessário observar com atenção.
Você tem um exemplo desse problema? É interessante dar uma olhada.
É assim que ele deve se parecer?
P[i] - log( média(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
em que " P[ii ] " são os últimos 20 preçose " P[i] " é o preço atual.
Essa é a aparência que deve ter com um fator de 150.
250
E, se você aumentar o período do Mashka, ele terá a seguinte aparência
O objetivo é reunir o máximo possível de informações em um único recurso, tornando-o fixo
em seguida, compará-lo com suas tags de acordo com algum critério de informação e passar por ele até obter o máximo.
Esse será o melhor em todos os sentidos.
e é mais rápido que o forest ou o NS.
O que você usa para medir as informações? O que você usa para mudar o antiquado? Como você avalia que esse atributo é melhor do que outros?
Estou preocupado apenas com a estacionariedade. Para que os sinais não saiam do alcance dos novos e não fiquem muito presos em uma determinada posição.
O restante está acima.você e suas sinusóides se distanciaram do MO em geral, ao que parece :) não há mais especialistas no tópico, apenas Alexey às vezes escreve algo sobre estatísticas e distribuições.
o restante acimavocê e seus sinusóides se afastaram completamente do MoD, ao que parece :) não há mais especialistas no assunto.
De que adianta se todos fazem a mesma coisa?