Talvez eu esteja confuso com alguma coisa... discutimos a otimização da montecarloa (como uma busca por uma TS) e aqui estamos falando sobre a avaliação de risco de uma estratégia pronta. Para ser mais preciso, nem mesmo riscos, mas como determinar quando a TS parou de funcionar.
Sim, o link ali é sobre a validação de TS com ajuste excessivo. Provavelmente não faz sentido dessa forma. Se isso significa que não faz sentido determinar o rebaixamento permitido, também é uma questão.
Bem, o Monte Carlo oferece muitas possibilidades e pode ser usado de diferentes maneiras.
No seu link, acho que eles usam o embaralhamento aleatório de negociações (shuffle) para que apenas o drawdown mude. No meu entendimento, essa não é uma definição de drawdown "verdadeiro", mas sim se o drawdown real é "normal" ou não. Se o drawdown for muito grande ou muito pequeno (cair na cauda esquerda ou direita do histograma modelado), isso pode indicar uma dependência entre negociações vizinhas.
Escrevi um programa interativo no R para poder adicionar combinações de senoides manualmente.
Talvez alguém queira dar uma olhada)))
o que fazer com ele
Experimente estes sinais
preço - logaritmo de MA(i) * desvio padrão móvel(i) * coeficiente
i - período de cálculo da média
150 é o coeficiente, de 50 a 250 tente. Quanto maior, mais estacionária é a série.e para várias janelas deslizantes com período i (vários sinais desse tipo)
e o que fazer a respeito.
Bem, isso é ser capaz de explicar à máquina o que você não consegue explicar a si mesmo....
Por exemplo, como controlar o período de um indicador? Você não consegue explicar isso para si mesmo, muito menos para uma máquina, mas quando vê um bom controle, diz "ah, é isso!".
Portanto, essa curva de controle pode ser feita a partir da soma de uma onda senoidal...
Karoch tem a ver com o alvo de suas mãos, que você não consegue explicar para si mesmo e, portanto, programado , encontrei essa solução)
Como você mediu a estacionariedade?
Você precisa compará-la
Ah, esse é o seu favorito ))
sim
Sim.
Conclusão?
A correlação, se for uma correlação, pode ser usada como uma medida da força dos fatores de influência. Força também não é um termo muito apropriado aqui, é claro. Mas não consigo pensar em um termo melhor.
Medi a estacionariedade a olho nu. Quanto menor o coeficiente, mais o gráfico se parece com um gráfico normal, e quanto maior ele for, mais ele se parece com um gráfico retourny
Essa é uma janela deslizante?
Em caso afirmativo, qual é o tamanho dela?
Sim, qualquer tamanho
10 a 200.Em incrementos de 10, você obtém 20 sinais, por exemplo.
é assim que deve ser?
P[i] - log( média(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
em que " P[ii ] " são os últimos 20 preçose " P[i] " é o preço atual