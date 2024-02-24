Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2579

Maxim Dmitrievsky #:
Qualquer uma destas linhas pode ser aproximada a uma linha estacionária

Como este aqui?
Há quatro anos que ando à procura. Mais rápido que o Kalman.

Romano #:

Como este aqui?
Há quatro anos que ando à procura. Mais rápido que o Kalman.


Não, eu quis dizer propagação não estacionária (que será uma ocorrência frequente). A estacionaridade só é necessária quando se treina o modelo, e a negociação será em qualquer implementação não estacionária. O principal é ter exemplos suficientes.
 

O ponto principal da arbitragem, como qualquer arbitragem pós-facto, é observar que existe um equilíbrio no mercado entre o movimento mútuo dos pares de moedas

ou seja, eu diria que um movimento inter-relacionado deles

e isso não é nada mais do que a propagação

na verdade, a luta contra a propagação que não se alarga a favor do comerciante e é capaz de bombear do seu bolso enquanto ele tiver dinheiro ;)

este é um jogo de xadrez com um grão-mestre, que rege o movimento do kotir

este jogo é uma verdadeira peça de trabalho.....

Eu não recomendo entrar em portfólios, ou ver meu post sobre dois triângulos que oscilam um em relação ao outro como pêndulos.

Uma estratégia interessante e lucrativa porque ambos estão em equilíbrio separadamente e são quase neutros para o trader.

Os pares são sobrepostos desta forma:

1.0 - Licitação/Oferta0.

A equidade é ilustrada pelo exemplo do EUR/USD/GBP

EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 0.000 ao longo da história !!!

Boa sorte!

 
Maxim Dmitrievsky #:
Não, eu quis dizer propagação não-estacionária (que será uma ocorrência frequente). A estacionaridade só é necessária quando se ensina o modelo, enquanto que a negociação será não-estacionária em qualquer implementação. O principal é ter exemplos suficientes.

Pensei que ias compreender. Isto é apenas que, para séries não estacionárias, autocorrelacionadas, com transições.
Aqui está uma comparação da taxa de erro, dos dois filtros.
De verde, Kalman.

Roman #:

Pensei que ias compreender. Isto é apenas que, para séries não estacionárias, autocorrelacionadas, com transições.
Aqui está uma comparação da taxa de erro, dos dois filtros.
De verde, Kalman.

Lamento não entender nada sobre filtros e não entendo como usá-los no comércio. Estou a escrever apenas sobre as técnicas de MO que são mais ou menos relevantes. Não pretendendo ser objetivo

Se você pegar o MA e subtrair o desvio dele, você pode fazer qualquer filtro, encaixar a série, você provavelmente pode adicionar "memória". Qual é o objectivo? Se você ensina TC via MA.
 
Romano #:

Pensei que ias compreender. Isto é apenas que, para séries não estacionárias, autocorrelacionadas, com transições.
Aqui está uma comparação da taxa de erro, dos dois filtros.
O Kalman está de verde.

Então, o que é isso?

 
mytarmailS #:


Precisamos, de alguma forma, dividir os preços dos dois pares em

1) o spread que se ganha

2) o ruído

Faça PCA ou outra decomposição, talvez com AMO, autocodificadores ou redes (mas é mais provável que tudo "desapareça" nos novos dados), por isso o PCA é melhor


E precisamos de um "número" para descrever o "bom spread" após a decomposição do spread. Só a co-integração não é suficiente aqui, precisamos do spread para ganhar porque não é um produto linear de preços, mas uma parte não linear dos preços após a decomposição

o engraçado é que a dispersão de dois pares é o gráfico do terceiro

Qual é o objectivo de trocar isto?

 
Renat Akhtyamov #:

o engraçado é que a dispersão de dois pares é o gráfico do terceiro

A questão é: qual é o objectivo da negociação?

Bem, não é o mesmo Spread
 
Renat Akhtyamov #:

o engraçado é que a dispersão de dois pares é o gráfico do terceiro

Qual é o objectivo de negociar isso?

faz sentido trocar triângulos. E o neurônio, se confiável, deve ser treinado em três.

simplesmente porque não há nish na história de 1 símbolo arbitrário. É efectivamente comercializado e, em qualquer teoria, é certo que é ruído.

e em três você pode pegar a situação atual com uma pequena janela

 
mytarmailS #:
Quem tem citações para a libra e a ue há mais de 5 anos 5min por favor, largue-me uma linha!!!

A dica do SanSanych foi DucasCopi

