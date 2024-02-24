Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2580

elibrarius #:

A dica do SanSanych foi o DukasKopi.

limite lá, até 3 anos de história, tretas.

Ninguém tem nenhum dado histórico ?????

mytarmailS #:

limite lá, até 3 anos de história, tretas.

Ninguém tem nenhum dado histórico ?????

Você faz coisas tão assustadoras no sábado... baixe do MT5 :)
 

Eu construí a última versão do TS com o filtro para reduzir os riscos, você pode fazê-lo sem filtro, então o lucro é 2 vezes maior e os riscos são maiores



mytarmailS #:

Eu construí a última versão do TS com filtro para reduzir os riscos, você pode fazê-lo sem filtro, então o lucro é 2 vezes maior, mas os riscos são maiores

Ok, vá em frente e comece a negociar.
Isto é um Welshab para si? Como se transferem modelos para ele?
 
Maxim Dmitrievsky #:
Norm, executado no comércio
Isso é um velslab que você tem? Como é que se transferem modelos para lá?

Não, é um tslab.
Também se perguntou como?
Será que se baseia em dados...
Há também api C#, talvez através dela.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Norm, executado no comércio
Isso é um velslab que você tem? Como é que se transferem modelos para lá?
Tslab, são só muletas para uma visualização conveniente... Para não teres de escrever o teu testador em R
 
Romano #:

Não, é um tslab.
Também se perguntou como?
Será que se baseia em dados...
Há também uma api C#, talvez através dela também.

Sim, todos os cálculos são feitos em R, envio para o tslab apenas preços e vetor com sinal de compra, coloco alguns dados para TS, e é isso...

É burrice, mas é rápido e sei com certeza que o lucro será calculado sem erros e posso otimizá-lo para algumas pequenas coisas.
 
mytarmailS #:
Sim, todos os cálculos são feitos em R , envio apenas preço e vetor com sinal de compra para o tslab, coloco alguns dados para cp e pronto...

Burro, mas rápido e eu sei que vai calcular o lucro sem erros + eu posso otimizar as pequenas coisas

Estou a ver. Inteligente, no entanto.
Estava a começar a pensar que tinha construído um modelo sobre dados))

Python é conveniente no momento. Eu já escrevi o meu próprio testador, mas é possível portar modelos ou trocar via api. Se ONNX for adicionado, será um canhão.

Entrei em contacto com a M1 mac, agora estou à espera há meio ano pela chegada da catbusta, eles prometem uma libertação dentro de 2 semanas. Estou a usar uma máquina virtual em vin, por agora.
 
Romano #:

Estou a ver. Você é um manhoso, não é?
Estava a começar a pensar que estava a construir um modelo com dados).

Comecei com cubos, foi a minha primeira programação, por isso também tenho tslab...
Eu não acredito que os dados possam construir algo que funcione.
