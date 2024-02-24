Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2580
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A dica do SanSanych foi o DukasKopi.
limite lá, até 3 anos de história, tretas.
Ninguém tem nenhum dado histórico ?????
limite lá, até 3 anos de história, tretas.
Ninguém tem nenhum dado histórico ?????
Eu construí a última versão do TS com o filtro para reduzir os riscos, você pode fazê-lo sem filtro, então o lucro é 2 vezes maior e os riscos são maiores
Eu construí a última versão do TS com filtro para reduzir os riscos, você pode fazê-lo sem filtro, então o lucro é 2 vezes maior, mas os riscos são maiores
Norm, executado no comércio
Não, é um tslab.
Também se perguntou como?
Será que se baseia em dados...
Há também api C#, talvez através dela.
Norm, executado no comércio
Não, é um tslab.
Também se perguntou como?
Será que se baseia em dados...
Há também uma api C#, talvez através dela também.
Sim, todos os cálculos são feitos em R , envio apenas preço e vetor com sinal de compra para o tslab, coloco alguns dados para cp e pronto...
Estou a ver. Inteligente, no entanto.
Estava a começar a pensar que tinha construído um modelo sobre dados))
Estou a ver. Você é um manhoso, não é?
Estava a começar a pensar que estava a construir um modelo com dados).