Eu sei. Apesar de ser um retalhista.
Você vê o que lhe dão para ver. Não o verdadeiro estado de coisas. Para CFD/Forex/crypto é geralmente o que eles querem que você veja. Mas mesmo coisas como NYSE/NASDAQ/CME, onde em teoria não deveriam mentir sobre volumes de transações, tudo isso é na verdade uma coisa nebulosa. Depois há darkpools, há derivados (e derivados sobre derivados!) Não há merda que você nunca vai ver realmente
O que é que eles fazem? Eles não copiam apenas as informações da EMC para os seus indicadores?
Pelo que entendi, o principal truque deles é identificar grandes volumes que presumivelmente são feitos por fundos e outros grandes jogadores. Estou curioso, como é que eles os distinguem de outras profissões?
Encontrei um vídeo a explicar como usá-lo. Tudo o que eles dizem é: pode ser, provavelmente vendido aqui, porque o preço desceu, etc. Na minha opinião - isto é uma treta e vamos ver os mesmos 50/50%. A pesquisa diz que havia um sinal do mesmo nome aqui, mas já está fechado, aparentemente fundido.
E aqui no vídeo principal do fornecedor do indicador é explicado de forma mais bonita, mas aparentemente eles escolheram bons momentos no gráfico.
Lembro-me que os dados são recolhidos de diferentes fontes, incluindo darkpools. Agora pesquisei sobre cálculos complexos.
Eu também não encontrei nada neste indicador. É engraçado, já vi outras pessoas usá-lo e indica a hora de pico, embora o indicador mostre os dados para o dia inteiro.
Eu não teria reparado se não tivesse comunicado com o comerciante.
Uma observação interessante...
Se você verificar a estacionaridade da série (teste DickeyFuller) na janela móvel, muitas vezes o mercado salta quando o teste mostra o pico da não estacionaridade da série
Você também pode usar este teste para identificar um apartamento no mercado
Podemos ver as estatísticas por um período significativo com as mesmas configurações?
Mas o resultado é interessante.
é apenas uma observação interessante, nada mais...
O que há para entender sobre matemática financeira e RI, você precisa conhecer a mecânica do mercado e seus participantes
A multidão está destinada a perder na maioria dos casos, porque o seu contra-agente é um "grande jogador".
1) você precisa ver um desequilíbrio entre compradores e vendedores, por exemplo, se houver muitos vendedores, então o "grande jogador" (o comprador) está do outro lado do negócio
Como agora no judeu, por exemplo, muitos vendedores
2) Há também negociação no momento contra a multidão - este é um criador de mercado
Vê-se sempre que o preço se move contra a multidão (correlação inversa).
Enquanto a multidão está a comprar e acredita no crescimento, o preço vai cair e vice-versa...
Esse é todo o mercado...
p.s. Eu vou ver o vídeo.
+
há uma narrativa em vídeo de um homem que está no início da sua viagem
que está interessado em aprender, mas que ainda não se envolveu nisso.Pois onde ele mergulhou é interessante, claro, mas não mais do que a ilusão de um principiante e apresentará muita frustração devido ao fracasso dos fintechs em aplicar na prática.
Na figura a janela para calcular a estacionaridade parece muito pequena - quantas barras?
50
Já está.