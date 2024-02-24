Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2993

Novo comentário
 
Pergunta para moderadores, administradores...

Posso escrever um artigo usando o R. Japonês ou é um tabu?
[Excluído]  
mytarmailS escrever um artigo usando o R japonês ou isso é um tabu?
Fazer um modelo com onnx, caso contrário, isso não é muito necessário, como integrar? Ou portar os modelos treinados para o mql?
 
mytarmailS escrever um artigo usando o R. Japonês ou isso é um tabu?

O R é muito interessante para ver os resultados que podem ser aplicados em negociações reais. E todos os experimentos, experimentos.... Alguns catbustos de podelucha de uma fazenda coletiva chamada Yandex .....

Há uma grande necessidade de artigos que usem ferramentas profissionais.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Fazer um modelo com o onnx, caso contrário, isso não é muito necessário, como integrar? Ou portar modelos treinados para o mql.

Não é muito útil para quem?


Há apenas uma história sobre como você pode criar um TC com a ajuda do MO, uma abordagem não óbvia, não padrão, mas interessante, e até mesmo funcional....

Ele se destina ao público fluente em tecnologias MO e com experiência....

 
mytarmailS #:

quem precisa muito disso?


É apenas uma história sobre como você pode criar o TC com a ajuda do MO, uma abordagem não óbvia, não padrão, mas interessante, e até mesmo funcional....

Faça um esboço do artigo e envie-o para o Rashid. Na minha opinião, se houver apenas o R ou se for muito mais do que o mql5, eles provavelmente recusarão.

Rashid Umarov
Rashid Umarov
  • 2023.02.24
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Aleksey Nikolayev #:

Faça um esboço do artigo e envie-o ao Rashid em uma mensagem privada. Na minha opinião, se houver apenas R ou se for muito mais do que mql5, eles provavelmente recusarão.

O mql não será de forma alguma...

O artigo fala sobre o conceito e o resultado dos testes, mas não sobre a implementação.

E o código será mínimo, a ideia está em primeiro plano.

[Excluído]  
mytarmailS #:

quem precisa muito disso?

É apenas uma história sobre como você pode criar o TC com a ajuda do MO, uma abordagem não óbvia, não padrão, mas interessante, e até mesmo funcional....

Ele se destina ao público fluente em tecnologias MO e com experiência...

Bem, ninguém, ninguém aqui escreve sobre bots R.

Bem, se for uma ideia, eu voto sim.
 

Alguém usa gráficos interativos plotly em python ou R?

Dei uma olhada nele há alguns anos e não gostei nem um pouco, mas agora que dei uma olhada mais de perto, ele parece muito bom.

https://plotly.com/r/candlestick-charts/

 
Maxim Dmitrievsky #:

Bem, ninguém, ninguém aqui escreve para R bots.

Bem, se for uma ideia, eu voto sim.

Vamos lá, não é interessante para os methaquots... eles têm outros alvos.

 
Alguém já tentou fazer convoluções de séries temporais?
1...298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000...3399
Novo comentário