Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2803
Não sei, talvez você tenha alterado o separador ou algo assim.
Não, eu não instalei.
Bem, anexei os logs nessa postagem - também não consegui entender o erro.
Como é assim que o R funciona, o script precisa de uma versão mais antiga e, em seguida, de uma mais recente - muito inconveniente - nem mesmo a compatibilidade retroativa normal.
Aqui, tente, eu tive que reescrever tudo de novo, o código era tão ruim que eu não entendia o que ele fazia.
Obrigado. Mas onde especificar o caminho com os arquivos? No script anterior, estava claro onde o caminho estava escrito - aqui não está claro, além do fato de que o truque estava na presença de um loop.
O erro diz que valores indefinidos (NA) apareceram na matriz de correlação e a função findCorrelation não pode usá-la. Abra o pacote e leia a descrição da função.
Os scripts estão confusos e há muitos resultados intermediários desnecessários. Abaixo está o script corrigido
Explicação em ordem:
1. Não é necessário carregar o pacote "caret" no escopo global. Ele é muito pesado, puxando muitas dependências e dados. Você só precisa de uma função dele. Você a importa diretamente para a função get.findCor.
O pacote tidyft é um pacote de manipulação de dataframe muito rápido. Use-o.
Obrigado!
Estranho, de onde pode vir o NA - nesse caso, são saltos, não é?
Não posso dizer nada sobre o código do script - ele não é meu, sou apenas um usuário aqui.
Não entendi onde obter esse pacote " tidyft " - ele não está na lista, entendo que deve ser baixado do github, mas não entendi o que baixar lá.
Nunca vi esses erros desde que comecei a trabalhar com o Rca, portanto, as perguntas são para você e para o que você instalou lá.
É possível substituir file.choose() por path, mas acho mais conveniente.
Não está claro aqui, além disso, o truque estava na presença de um loop.
Não entendo o que acontece com o loop. Você precisa descartar recursos correlacionados do conjunto ou o quê? Se sim, o script faz isso.
Não entendo onde conseguir esse pacote " tidyft " - ele não está na lista, entendo que você precisa baixá-lo do github, mas não entendo o que baixar lá.
Bem, leia pelo menos as primeiras 50 linhas do manual do Rca, por que você é tão estúpido? E culpe todos os seus fracassos pelo Rca, pela pseudocompatibilidade etc. .... É irritante ver que já faz tanto tempo e você não sabe o básico...
Que lista? Onde você procurou? Procurou alguma coisa?
ou
install.packages("tidyft")
Bem, coisas elementares...
E que outros pacotes podem afetar os pacotes especificados no script?
Tudo o que tentei foi o que foi publicado aqui.
O que não está claro com o loop é que você precisa lançar com coeficiente diferente - o número de lançamentos depende diretamente dele.
Bem, leia pelo menos as primeiras 50 linhas do manual do Rca, por que você é tão estúpido? e culpe o Rca por todos os seus fracassos, pseudocompatibilidade, etc. .... É irritante como já faz tanto tempo e você não sabe o básico....
Que lista? Onde você procurou? Procurou alguma coisa?
ou
Bem, é elementar, não é?
Obviamente, tentei localizar e instalar o pacote - ele não está na lista, mas no registro.
Aparentemente, preciso mudar para alguma versão novamente - já tenho quatro delas instaladas - isso não é conveniente.
O que não está claro com o ciclo - é necessário descartar com coeficiente diferente - o número de descartes depende diretamente dele.
Há um coeficiente que você pode definir.
Deixe que outra pessoa responda a todas as outras perguntas, não sei, talvez eu não tenha entendido alguma coisa.... Vou lhe dizer uma coisa, uso o Rku todos os dias por muitas horas, há vários anos, tenho a versão 3.6.3 e, no último ano, nunca !!!! mudei de versão, você executa o Rku 3 vezes por ano e tem 4 versões, e não se sente confortável com isso, incompatibilidades, outra coisa.... Não sei o que está errado, mas acho que o problema não é com o Rca...
Para controle, testei no meu kit usando esse script. Resultado:
Recebi alguns erros novamente :(
Você pode, mas sou a favor de automatizar o processo - executar e fazer outra coisa ou executar e esperar até que cada etapa termine, isso seria um fator manual a ser distorcido.
Eu tenho a versão 3.5 para o script de trabalho, todas as outras foram alteradas logo abaixo do código dos habitantes daqui. As novas versões não funcionam com o código antigo (pacotes).
Então, qual é o objetivo dessa pesquisa?
filtrar os recursos com correlação maior que 0,9.
filtrar os recursos com uma correlação maior que 0,8.
filtrar características com uma correlação maior que 0,7.
filtrar características com uma correlação maior que 0,6.
Não entendo qual é o objetivo disso, basta peneirar uma vez e pronto.
Além disso, é sabido que as pessoas de madeira não dão a mínima para características correlacionadas.
Pegue, treine o modelo, selecione os recursos importantes do modelo e não se preocupe...
você não faz bobagem, não desperdiça seu tempo e o tempo de outras pessoas.
Tive que colocar mais pacotes
O script entrou em uma longa reflexão, tendo ocupado 6 gigabytes de memória - a amostragem em si está dentro de um gigabyte - parece ser um consumo excessivo.
Ainda estou aguardando.