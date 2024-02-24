Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1909
Eu tenho um arquivo sujo de 7700 colunas onde levo 24 léguas, então não continue, mas olhe aqui. Aqui está o seu arquivo.
E aqui está o meu.
Qual é a diferença???? Não te vou manter em suspense. Na análise de componentes principais, quando cada coluna é seu próprio sistema de coordenadas, é importante que elas possam ser agrupadas para que pontos de diferentes colunas possam ser plotados no mesmo sistema de coordenadas. A interpretação é simples. Quanto mais vectores verticais e horizontais, mais frio ele é. O que você tem é uma mancha de uniforme.
Se você quiser comprimir informações, verifique primeiro se há autocorrelação e pode deixar com segurança apenas 1 entrada, mas a rede não vai funcionar, porque não há memória.
Para além das estimativas do modelo.
Os preditores indicam o número de colunas no arquivo
258 número total de vectores. Eu removi a classe 0 e deixei a classe 2 renomeada para zero, pois eles foram balanceados em número com a classe 1, 19,60 é erro quadrático, ou melhor, a diferença entre linear reto e quadrático deve tender para zero, 79,141 é generalização capacidade, quando você chega a 100 a diferença entre os erros diminui, 69,767 é espicificação. O gráfico de controle total é 75 com uma Generalizabilidade de 70. A resposta é NÃO SABER que temos 77 vetores do total da amostra onde o gráfico de controle tinha 17.
Na verdade, obtive piores resultados no treino, mas muito melhores na trama de controlo. Além disso, não era um local de teste como o seu, mas um local de controlo, aquele que a rede não tinha visto de todo. O teste é quando ele treina no treinamento para que funcione bem no teste, ou seja, potencialmente a rede vê a seção de teste durante o treinamento. O teste um não. Perguntas????
Adabust deu-me 79 em 79
Talvez você esteja usando uma configuração de IA que possa obter uma alta pontuação de aprendizagem usando o conjunto completo
É exactamente o que é. Deixe-me tentar explicar de outra forma. Suponha que temos um sistema clássico sobre Ma(100) e preço. Cruzar comprar, cruzar vender. Normalmente alimentamos o Ma e o preço à entrada e os sinais do sistema à saída. Isto resulta em economia de insumos, uma vez que a ma é calculada com antecedência e alimentada para a rede na forma pronta. Alternativamente, é possível alimentar a rede não com ma, mas com 100 lags de preço (para que a rede se calcule) sobre a entrada e os sinais do sistema sobre a saída. Nesta forma, as redes não podem ser alimentadas com menos de 100 desfasamentos de preço.
Pensamentos primitivos e quanto mais cedo você se livrar deles, mais cedo você vai pular do poço dos seus delírios. Você está quebrando uma das principais regras de preparação de modelos. Lembrem-se que estamos aqui uma vez com Alexey Vyazemsky que foi ativo nos Jogos Olímpicos, então como sinal de gratidão eu podkalkal ele sobre os atrasos e o efeito que eu fiquei surpreso. Sou um praticante, e depois um teórico. Permita-me citar parte da minha correspondência na qual a essência do atraso é revelada.
Citação:
Como devem ter reparado, guardo dados de 15 instrumentos e utilizo estes dados para construir vários indicadores. Eu assumo a função estocástica. Eu assumo o desvio padrão cumulativo e é só isso. Como resultado, tenho 307 barras de entrada únicas que são primárias para o sinal de corrente. Como resultado, pego nestas 307 barras para o sinal corrente e adiciono a ele (o sinal) 307 barras dos 24 sinais anteriores. O significado deste decreto no aparecimento do sinal para apresentar os dados aos NS imediatamente para os últimos 24 sinais. Esta é a transformação que permite à classificação olhar profundamente para a história do sinal actual. É essencialmente um atraso até 24 de profundidade.
A citação está completa:
A rede não será capaz de fazer nada por si só. O que você dá como entrada é o que você recebe como resultado. Nem todos os atrasos são bons, como mostra a prática, e no seu conjunto não há uma única coluna que ajude a NS a obter de alguma forma um modelo adequado..... Boa Sorte!!!!!
E quando feito correctamente, o modelo funciona desta forma.....
Sim, errado) Aparentemente é tudo falhas na análise, ou nos dados lidos.
É pouco provável que a normalização seja conveniente. O bom é que precisamos de dados de arquivo de notícias no terminal, uma capacidade regular de baixá-los e um serviço para trabalhar com eles. Não creio que não haja arquivos) Mas a julgar pela posição dos criadores, até que os usuários digam sua palavra, o que eles querem, ela não começará, e se começar, primeiro que tudo em uma versão paga).
Bem, sim, o calendário livre e bom é dificilmente possível)
Obrigado, é interessante, não me teria ocorrido usar os sinais anteriores. Isto levanta a questão, talvez a rede seja uma ligação desnecessária?
É isso que torna uma rede interessante para mim, para que não tire os sinais. Caso contrário, seria mais fácil fazer um sistema clássico.
Terei que fazer mais algumas experiências, vou pegar um número muito grande de exemplos no sistema Machka, para que quando o treinamento não haja uma única repetição e eu possa me encaixar em uma única época.