Como é que sabemos se encaixam? Você faz NS (redes neurais)?
E se não, o que é que tu fazes? E isso seria mais próximo do tema do MO).
Eu no processo de preparação, por assim dizer, quero normalizar os alvos e dar-lhes uma nota - muito má - lixo completo, média - ok, muito boa - também lixo (por raridade).
Então o que você faz? Um campo?
Em que estado devo procurá-los e verificar se cabem? Eu não tenho o conhecimento - sou um tolo, por isso pergunto aos inteligentes.
http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/
Você precisa de um Sigmoid Logístico (no final da página)
substituir os seus dados normalizados de 0 a 1 na função.
Estou a fantasiar - na anteontem à noite inventei um método para seleccionar preditores (para mim é cálculo de filtros), e quero experimentá-lo.
Além dos indicadores naturais, quero usar alguns coeficientes estimados - o que será melhor - ainda não sei. Pode não ser nada e eu estou delirando, mas vou verificar...
Obrigado - Eu vou investigar!
O que você faz com ele?
Não sei, podíamos ir à Assembleia Nacional.
necessidade de fazer mais pelos tiques
Estou a ver...
Bem, qual foi o propósito/conceito original?
a peneiração dos riachos sobre os quais Alesander escreveu
para alcançar uma distribuição Poisson de retornos ou algo assim
é na verdade um monte de porcaria.
Para entendê-lo, basta fazer uma pergunta "Por quê?" e tentar dar uma resposta razoável.