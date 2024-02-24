Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 874

Yuriy Asaulenko:

Como é que sabemos se encaixam? Você faz NS (redes neurais)?

E se não, o que é que tu fazes? E isso seria mais próximo do tema do MO).

Eu no processo de preparação, por assim dizer, quero normalizar os alvos e dar-lhes uma nota - muito má - lixo completo, média - ok, muito boa - também lixo (por raridade).

 
Aleksey Vyazmikin:

Então o que você faz? Um campo?

Aleksey Vyazmikin:

Em que estado devo procurá-los e verificar se cabem? Eu não tenho o conhecimento - sou um tolo, por isso pergunto aos inteligentes.

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

Você precisa de um Sigmoid Logístico (no final da página)

substituir os seus dados normalizados de 0 a 1 na função.

Exponential Shaping Functions - Golan Levin and Collaborators
  • www.flong.com
A collection of functions for shaping and tweening signals in the range 0 to 1.
 
Yuriy Asaulenko:

Então o que você faz? Área?

Estou a fantasiar - na anteontem à noite inventei um método para seleccionar preditores (para mim é cálculo de filtros), e quero experimentá-lo.

Além dos indicadores naturais, quero usar alguns coeficientes estimados - o que será melhor - ainda não sei. Pode não ser nada e eu estou delirando, mas vou verificar...

Maxim Dmitrievsky:

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

Você precisa de um Sigmoid Logístico (no final da página)

Preencha-o com dados normalizados de 0 a 1.

Obrigado - Eu vou investigar!

Arquivos anexados:
ErlangReturns.mq5  6 kb
Maxim Dmitrievsky:

O que você faz com ele?

Oleg avtomat:

O que devo fazer quanto a isso?

Não sei, podíamos ir à Assembleia Nacional.

necessidade de fazer mais pelos tiques

Maxim Dmitrievsky:

Não sei, podias arquivar um NS.

que devemos fazer para os tiques...

Estou a ver...

Bem, qual foi o propósito/conceito original?

Oleg avtomat:

Estou a ver...

Então, qual foi o propósito/conceito original?

a peneiração dos riachos sobre os quais Alesander escreveu

para alcançar uma distribuição Poisson de retornos ou algo assim

Maxim Dmitrievsky:

bem, a peneiração do riacho sobre o qual Alesander escreveu

alcançar uma distribuição Poisson de retornos ou algo parecido

é na verdade um monte de porcaria.

Para entendê-lo, basta fazer uma pergunta "Por quê?" e tentar dar uma resposta razoável.

