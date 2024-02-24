Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1509
Há vários problemas:
1. não é claro como definir os parâmetros de inicialização
2. determinar se o estado corresponde à acção, apenas pela experiência? Deve haver alguns critérios objectivos. Precisamos de fazer alguma pesquisa,
As fotos parecem interessantes.
Se você destacar os sinais e olhar para o equilíbrio resultante
Boa sorte.
Aí está, eu disse-lhe :( os psicólogos exigem a extracção de ADN de restos fossilizados, tão antigos como os dinossauros d.
Tudo é possível se você quiser, tudo o que é preciso é o material biológico certo.
Quanto à palestra - ela falha completamente em cobrir o tema declarado "O que é inteligência?", na verdade é uma recitação das idéias de Charles Darwin, que não é nova.
E eu não gostei da ideia de que um ser humano pensa em cada acção do neocórtex, que consome demasiada energia. Não, um homem, pelo contrário, tenta poupar energia e pensa em tarefas separadas, ao mesmo tempo não gosta de pensar duas vezes e usa decisões já tomadas, a fim de poupar energia.
não é revelador para você, e você pode falar sobre isso infinitamente, junto com o não-sei-quantos... que também é um psicólogo... O Peter ou lá o que é... que escreve libras visuais inúteis.
Porque não se pode pensar logicamente, sem a ajuda de livros psicológicos para idiotas. As fêmeas humanas pensam de forma mais lógica e inteligente.
Para que o cérebro funcione - você precisa comer carne, vitaminas e resolver pelo menos problemas matemáticos simples.
O segundo homem ofende-se a qualquer palavra... Ele devia estar inscrito num clube de boxe e devia ser espancado todos os dias... então talvez ele não seja tão cabrão :D
Maxim, é produtivo tentar mostrar confiança no seu conhecimento do assunto através de um comportamento agressivo primitivo?
Não, é mais uma demonstração de fraqueza e uma falta de vontade de defender a sua posição por causa do seu fraco conhecimento do tema.
No entanto, não é surpreendente, pois este vídeo trouxe-lhe muito conhecimento, por isso há algo por que lutar...
Em geral, não vamos dizer disparates e insultar as pessoas, já há muita podridão neste fio sobre o Ministério da Defesa, é nojento ouvir declarações inadequadas.
Eu carreguei o vídeo de propósito por diversão, ou seja, eu sabia qual seria a reação.
E desde o início eu escrevi especificamente sobre psicólogos. E tu estás a cair nessa.
O vídeo é ótimo de qualquer forma, e o palestrante também.
Se as suas acções visam criar uma situação em que possa insultar os outros para fortalecer a sua masculinidade e aumentar a sua auto-estima, então essa é outra história...
Em geral não é claro o que a psicologia tem a ver com isso, o tema do conferencista não se preocupa com ela em toda a sua extensão e, portanto, não há muito a discutir.
Bem, estás a cair nessa, por isso, eu alcancei o meu objectivo.
Querias tanto falar comigo mas não sabias como o dizer ou encontrar uma razão?
Recentemente estávamos dirigindo com um conhecido e ele viu um sinal como este pela primeira vez em sua vida. E é claro que ele "entendeu" imediatamente o que significava, ele está casado há muito tempo. Então o que eu quero dizer é que eu achei muito parecido com a situação de reconhecer padrões de mercado e negociar com eles.
Wizard2018:
IMHO o mercado não tem que avisar ninguém do que vai acontecer a seguir, pense em por que seria? As grandes empresas agem de forma imprevisível ou contrária às previsões dos pequenos e médios, enquanto os pequenos e médios "não atiram de volta" o que está acontecendo, estão à mercê de ilusões, como os adictos "vêem" no tapete todo tipo de criaturas, ou mesmo eventos cósmicos globais, às vezes isso coincide puramente por acaso com a realidade, mas na maioria das vezes não. Não há "sinais".
Psicólogos impressionados e mimados não devem assistir
Presumo que seja esse o meu problema? Bem, uh... vamos ver.
Eu estava dirigindo com um conhecido recentemente e ele viu um sinal como este pela primeira vez em sua vida. É claro que ele "conseguiu" o que significa, ele está casado há muito tempo. Então o que quero dizer é que me ocorreu que esta é uma situação muito semelhante à do reconhecimento dos padrões de mercado e da negociação deles.
Imagine que uma rede neural tenha sido treinada para reconhecer diferentes sinais/tabelas. Tudo está bem, ela reconhece facilmente o que está na amostra de treinamento. E então uma nova mesa e pronto.Esta é a primeira vez que a pessoa a vê, mas tem experiência de vida e muito conhecimento adicional e imediatamente "adivinhou" o que significa. Então você quer uma rede neural para ganhar dinheiro nos mercados, ela deve ser capaz de "adivinhar" o que "padrões" significam de outra forma - de jeito nenhum.As situações no mercado são sempre novas, mas o princípio de construção nunca muda, como o princípio de "desenhar" os sinais debaixo dos sinais de trânsito.Se você adivinhar o que significa o próximo sinal de mercado, você terá lucro. É inútil olhar através da história do mercado e procurar a situação semelhante. É preciso "entender" e "adivinhar". Assim como é inútil folhear um livro de trânsito de 198 anos em busca de um "padrão". Não havia tais sinais na época. Mas havia muitos outros, e ao estudá-los, você tem que aprender a adivinhar o significado de novos sinais.
Uau, que bando de gente. És o Trickster de que estou a falar? Note que o capitalizei :-)